الجيش اللبناني يعلن تحرير المواطن السعودي الذي اختطف في بيروت، والسيسي وأردوغان يتفقان على تسريع وتيرة استئناف العلاقات بين مصر وتركيا

أعلن الجيش اللبناني أنه تمكن تحرير مواطن سعودي تعرض للاختطاف يوم أمس.

وبحسب ما نشره الجيش اللبناني على حسابه على موقع تويتر فإن دورية من مديرية المخابرات تمكنت من تحرير المخطوف السعودي مشاري المطيري بعد عملية نوعية على الحدود اللبنانية السوية، مشيرا إلى توقيف عدد من المتورطين في عملية الخطف من دون الكشف عن تفاصيل خاصة عن هويتهم.

وقالت وسائل إعلام سعودية إن المطيري الذي الذي يعمل في الخطوط الجوية السعودية اختطف في الحي التجاري بالعاصمة اللبنانية، مشيرة إلى أن الخاطفين طلبوا فدية قدرها 400 ألف دولار.