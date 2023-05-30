الجيش اللبناني يعلن تحرير المواطن السعودي الذي اختطف في بيروت، والسيسي وأردوغان يتفقان على تسريع وتيرة استئناف العلاقات بين مصر وتركيا

الجيش اللبناني يعلن تحرير المواطن السعودي الذي اختطف في بيروت
أعلن الجيش
اللبناني أنه تمكن تحرير مواطن سعودي تعرض للاختطاف يوم أمس.
وبحسب ما
نشره الجيش اللبناني على حسابه على موقع تويتر فإن دورية من مديرية المخابرات تمكنت من تحرير المخطوف
السعودي مشاري المطيري بعد عملية نوعية على الحدود اللبنانية السوية، مشيرا إلى توقيف
عدد من المتورطين في عملية الخطف من دون الكشف عن تفاصيل خاصة عن هويتهم.
وقالت وسائل
إعلام سعودية إن المطيري الذي الذي يعمل في الخطوط الجوية السعودية اختطف في الحي التجاري
بالعاصمة اللبنانية، مشيرة إلى أن الخاطفين طلبوا فدية قدرها 400 ألف دولار.
أعمال شغب تخيم على مباراة الوحدات والفيصلي الأردنيين ضمن بطولة لإحياء ذكرى "النكبة"
شهدت مباراة كرة قدم، أقيمت ضمن
فعاليات بطولة تُنظم في الضفة الغربية لإحياء ذكرى "النكبة"، أعمال شغب
شارك فيها لاعبون وعدد من الجمهور.
وكانت مباراة الوحدات والفيصلي الأردنيين
في مدينة رام الله تسير بشكل طبيعي في ظل تعادل الفريقين قبل أن يحتسب الحكم ضربة حرة لنادي الوحدات احتج عليها
لاعبو الفيصلي، ثم تطورت الأمور بأن تدخل عدد من الجماهير مقتحماً أرض الملعب،
ووقع عراك بينهم وبين اللاعبين والإداريين.
وهذه هي المباراة الأولى من البطولة التي تجري تحت مسمى "القدس
والكرامة" ويشارك فيها أيضاً فريقا هلال القدس وجبل المكبّر الفلسطينيان.
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الجيش اللبناني يعلن تحرير المواطن السعودي الذي اختطف في بيروت
أعلن الجيش اللبناني أنه تمكن تحرير مواطن سعودي تعرض للاختطاف يوم أمس.
وبحسب ما نشره الجيش اللبناني على حسابه على موقع تويتر فإن دورية من مديرية المخابرات تمكنت من تحرير المخطوف السعودي مشاري المطيري بعد عملية نوعية على الحدود اللبنانية السوية، مشيرا إلى توقيف عدد من المتورطين في عملية الخطف من دون الكشف عن تفاصيل خاصة عن هويتهم.
وقالت وسائل إعلام سعودية إن المطيري الذي الذي يعمل في الخطوط الجوية السعودية اختطف في الحي التجاري بالعاصمة اللبنانية، مشيرة إلى أن الخاطفين طلبوا فدية قدرها 400 ألف دولار.
أعمال شغب تخيم على مباراة الوحدات والفيصلي الأردنيين ضمن بطولة لإحياء ذكرى "النكبة"
شهدت مباراة كرة قدم، أقيمت ضمن فعاليات بطولة تُنظم في الضفة الغربية لإحياء ذكرى "النكبة"، أعمال شغب شارك فيها لاعبون وعدد من الجمهور.
وكانت مباراة الوحدات والفيصلي الأردنيين في مدينة رام الله تسير بشكل طبيعي في ظل تعادل الفريقين قبل أن يحتسب الحكم ضربة حرة لنادي الوحدات احتج عليها لاعبو الفيصلي، ثم تطورت الأمور بأن تدخل عدد من الجماهير مقتحماً أرض الملعب، ووقع عراك بينهم وبين اللاعبين والإداريين.
وهذه هي المباراة الأولى من البطولة التي تجري تحت مسمى "القدس والكرامة" ويشارك فيها أيضاً فريقا هلال القدس وجبل المكبّر الفلسطينيان.
السيسي وأردوغان يتفقان على تسريع وتيرة استئناف العلاقات بين مصر وتركيا
أفادت رئاسة الجمهورية المصرية بأن رئيس البلاد عبد الفتاح السيسي اتفق مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان على البدء الفوري في رفع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتبادل السفراء.
وبحسب بيان رئاسي مصري، اتُفِقَ على الخطوة خلال اتصال هاتفي أجراه السيسي لتهنئة أردوغان بعد فوزه بالانتخابات لفترة رئاسية جديدة.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن الرئيسين اتفقا على تدعيم العلاقات والتعاون بين الجانبين، وعودة العلاقات بين البلدين بشكل طبيعي.
وتوترت العلاقات بين مصر وتركيا بعدما أطاح الجيش بالرئيس السابق محمد مرسي، عقب تظاهرات شعبية حاشدة في يونيو حزيران 2013، إذ كان مرسي يرتبط مع تركيا والرئيس أردوغان بعلاقات متميزة.
وبدأت البلدان قبل أشهر محادثات دبلوماسية لتحسين العلاقات بينهما. وتصافح الرئيسان المصري والتركي على هامش حفل افتتاح كأس العالم في قطر نهاية العام الماضي.