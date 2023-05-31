قتلى وجرحى في قصف أوكراني داخل روسيا، وعودة رائدي الفضاء السعوديين إلى الأرض بنجاح بعد مهمة في المحطة الدولية

هبطت بنجاح في خليج المكسيك مركبة الفضاء التي تقل فريقا علميا بينهم رائدا الفضاء السعوديين، بعد انتهاء رحلة علمية خاصة في محطة الفضاء الدولية.

وكان على متن الكبسولة ريانة برناوي، أول امرأة سعودية تدخل المحطة الدولية إلى جانب رائد الفضاء السعودي علي القرني إضافة إلى اثنين من رواد الفضاء الأمريكيين.

استغرقت الرحلة 10 أيام أجرى الفريق خلالها وعلى مدى ثمانية أيام في المحطة الدولية أبحاثا علمية متميزة. وهذه الرحلة هي الثانية من نوعها لشركة اكسيوم سبيس الخاصة. إذ أكملت في العام الماضي، أول مهمة إلى محطة الفضاء الدولية.