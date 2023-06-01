أعرب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال زيارة إلى طوكيو اليوم الخميس عن "أسفه" لرفض نظيره الصيني لي شانغفو عقد اجتماع بينهما غدا على هامش القمة الأمنية في سنغافورة.

وحذر أوستن من النشاط العسكري الصيني وقال إن المناورات التي قامت بها مؤخرا المقاتلات الصينية قرب طائرات عسكرية أمريكية تثير القلق من احتمال وقوع حوادث تخرج الأمور عن السيطرة.

ومن المتوقع أن يهيمن التوتر بين الولايات المتحدة والصين على اجتماع أمن آسيا هذا الأسبوع. خاصة بعد رفض الصين عقد اجتماع ثنائي مع أوستن على هامش لقاء شانغري لا، الذي يبدأ غدا في سنغافورة ويشارك فيه كبار مسؤولي الدفاع وخبراء الأسلحة والأمن من جميع أنحاء العالم.

ويضم الاجتماع هذا العام أكثر من 600 مندوب من 49 دولة، وتعد الاجتماعات الثنائية العسكرية التي تعقد على هامش الجلسات العامة هي الأهم بالنسبة للمشاركين.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن وزير الدفاع الصيني الجديد لي شانغفو رفض مقابلة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن. وحملت الصين واشنطن مسؤولية موقفها الحالي وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية إن العلاقات بين الجيشين كانت متواصلة، وتتحمل الولايات المتحدة تبعات ما نواجهه حاليا من فقدان للثقة، إذ تتجاهل مخاوف الصين رغم إظهار رغبتها في تعزيز التواصل.