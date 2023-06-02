عاصفة ترابية مرعبة تضرب مصر وتحذيرات من ارتفاع الحرارة، وفي الضفة الغربية إصابة طفل ووالده بجراح خطيرة بنيران الجيش الإسرائيلي

حذرت هيئة الأرصاد الجوية في مصر من ارتفاع شديد في درجات الحرارة اليوم وحتى يوم الغد على القاهرة والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحري.

ويرجع سبب التقلبات المناخية التي تشهدها مصر إلى بعض الكتل الهوائية القادمة من الصحراء الشرقية أو الغربية.

ونصح خبراء الأرصاد المواطنين بعدم التعرض مباشرة لأشعة الشمس وتناول كميات كبيرة من السوائل.

وضربت مصر عاصفة ترابية ورملية صاحبها هطول أمطار متفاوتة الشدة في مناطق عدة، وأدى سقوط لافتة إعلانية إلى مقتل شخص وإصابة عدد آخر.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية، استمرار العواصف الترابية، مع تعرض بعض المناطق لحدوث برق ورعد وسقوط أمطار تعادل كميتها في يوم واحد ما يسقط في عام كامل.