عاصفة ترابية مرعبة تضرب مصر وتحذيرات من ارتفاع الحرارة، وفي الضفة الغربية إصابة طفل ووالده بجراح خطيرة بنيران الجيش الإسرائيلي

أطلق الجيش الإسرائيلي الرصاص على طفل ووالده في الضفة الغربية. يبلغ عمر الطفل عامين تقريبا أما والده فهو في الأربعينيات من عمره ووصفت إصابتهما بالخطرة. وأقر الجيش الإسرائيلي بأن الحادث جاء نتيجة الخطأ، بعد إطلاق نار على مستوطنة، فرد حراس المستوطنة من الجنود بالمثل. وذكرت مصادر فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار عشوائيا خلال ملاحقة منفذي عملية إطلاق نار استهدفت برجا عسكريا للجيش قرب قرية النبي صالح، مما أسفر عن إصابة الطفل ووالده. وأفادت طواقم طبية إسرائيلية بأنها قدمت الإسعافات الأولية للطفل لكنه بحالة حرجة واستخدمت مروحية لنقل المصابين. وقرب قرية دير شرف في منطقة نابلس أصيب الليلة الماضية جندي من الجيش الإسرائيلي بجروح إثر تعرض نقطة عسكرية لإطلاق نار. وبدأت القوات العسكرية بحملة تمشيط للمنطقة بحثا عمن أطلقوا النار.
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الضفة الغربية: الجيش الإسرائيلي يطلق الرصاص على طفل ووالده
أطلق الجيش الإسرائيلي الرصاص على طفل ووالده في الضفة الغربية.
يبلغ عمر الطفل عامين تقريبا أما والده فهو في الأربعينيات من عمره ووصفت إصابتهما بالخطرة.
وأقر الجيش الإسرائيلي بأن الحادث جاء نتيجة الخطأ، بعد إطلاق نار على مستوطنة، فرد حراس المستوطنة من الجنود بالمثل.
وذكرت مصادر فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار عشوائيا خلال ملاحقة منفذي عملية إطلاق نار استهدفت برجا عسكريا للجيش قرب قرية النبي صالح، مما أسفر عن إصابة الطفل ووالده.
وأفادت طواقم طبية إسرائيلية بأنها قدمت الإسعافات الأولية للطفل لكنه بحالة حرجة واستخدمت مروحية لنقل المصابين.
وقرب قرية دير شرف في منطقة نابلس أصيب الليلة الماضية جندي من الجيش الإسرائيلي بجروح إثر تعرض نقطة عسكرية لإطلاق نار. وبدأت القوات العسكرية بحملة تمشيط للمنطقة بحثا عمن أطلقوا النار.
التغير المناخي: مصر تواجه أصعب 24 ساعة في ربيع 2023
حذرت هيئة الأرصاد الجوية في مصر من ارتفاع شديد في درجات الحرارة اليوم وحتى يوم الغد على القاهرة والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحري.
ويرجع سبب التقلبات المناخية التي تشهدها مصر إلى بعض الكتل الهوائية القادمة من الصحراء الشرقية أو الغربية.
ونصح خبراء الأرصاد المواطنين بعدم التعرض مباشرة لأشعة الشمس وتناول كميات كبيرة من السوائل.
وضربت مصر عاصفة ترابية ورملية صاحبها هطول أمطار متفاوتة الشدة في مناطق عدة، وأدى سقوط لافتة إعلانية إلى مقتل شخص وإصابة عدد آخر.
وتوقع خبراء الأرصاد الجوية، استمرار العواصف الترابية، مع تعرض بعض المناطق لحدوث برق ورعد وسقوط أمطار تعادل كميتها في يوم واحد ما يسقط في عام كامل.