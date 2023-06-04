تعطل ناقلة نفط في قناة السويس، وناشطون في المغرب يطالبون بحظر قتل الكلاب الضالة

شهدت العاصمة المغربية الرباط يوم أمس تظاهرة لناشطين مدافعين عن حقوق الحيوان للمطالبة بحظر قتل الكلاب الضالة.

ونقلت وكالة فرانس عن المتظاهرين القول إن "الكلاب تُساء معاملتها (...) لا يُقدَّم لها الطعام، ولا يُقدّم لها الماء، بل تُقتَل بوحشيّة وتُحرق حيّة وتُسمَّم وتُغرَق صغارها".

وقالت وزارة الداخليّة عشيّة الاعتصام، لوسائل إعلام محلّية، إنّه سبق لها أن اتّخذت إجراءات لتشجيع البلديّات على تجنّب استخدام أسلحة ناريّة ومواد سامّة للقضاء على الكلاب الضالّة، وذلك للحدّ من معاناة الحيوانات ومنع الإساءة إليها.