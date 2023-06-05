دعوى قضائية في أستراليا لإعادة أفراد من عائلات مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية، وعشرات الآلاف يشاركون في مسابقة للإملاء بباريس

رفعت مجموعة من النساء والأطفال الأستراليين العالقين في مخيمات بشمال سوريا قضية في المحكمة الفيدرالية الأسترالية من أجل ان يسمح لهم بالعودة إلى بلادهم.

المجموعة المكونة من 18 طفلا و9 نساء هن في أغلبهم من أعضاء عائلات مقاتلين تابعين لتنظيم الدولة الإسلامية الذي كان يسيطر على مناطق شاسعة في سوريا والعراق قبل أن يتعرض للهزيمة عام 2019.

وكانت الحكومةالأسترالية قد أعادت في العام الماضي مجموعة من المواطنين الأستراليين.

وقامت منظمة أنقذواالطفولة باتخاذ الإجراءات القانونية نيابة عن الأطفال والنساء.

وكان ساسة أستراليون قد أرجعوا خشيتهم من عودة النساء والأطفال إلى أسباب أمنية.