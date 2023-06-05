دعوى قضائية في أستراليا لإعادة أفراد من عائلات مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية، وعشرات الآلاف يشاركون في مسابقة للإملاء بباريس

تنظيم الدولة الإسلامية: دعوى قضائية في أستراليا من أجل إعادة نساء وأطفال عالقين في مخيمات بسوريا
رفعت مجموعة من النساء والأطفال الأستراليين
العالقين في مخيمات بشمال سوريا قضية في المحكمة الفيدرالية الأسترالية من أجل ان
يسمح لهم بالعودة إلى بلادهم.
المجموعة المكونة
من 18 طفلا و9 نساء هن في أغلبهم من أعضاء عائلات مقاتلين تابعين لتنظيم الدولة
الإسلامية الذي كان يسيطر على مناطق شاسعة في سوريا والعراق قبل أن يتعرض للهزيمة
عام 2019.
وكانت الحكومةالأسترالية قد أعادت في العام الماضي مجموعة من المواطنين الأستراليين.
وقامت منظمة أنقذواالطفولة باتخاذ الإجراءات القانونية نيابة عن الأطفال والنساء.
وكان ساسة أستراليون قد أرجعوا خشيتهم من عودة النساء والأطفال إلى أسباب أمنية.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
مقتل اثنين من عناصر حزب العمال الكردستاني في غار تركية على شمال العراق
أفاد مصدر أمني في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق، الاثنين، بمقتل عنصرين من حزب العمال
الكردستاني، وإصابة آخر بقصف تركي شمال شرقي المحافظة.
وقال المصدر للبي بي سي، إن طائرة تركية مسيرة قصفت ليلة
أمس، دراجة نارية كانت تقل ثلاثة من عناصر حزب العمال الكردستاني في قضاء ماوة 110 شمال شرقي السليمانية.
وتستهدف الطائرات المسيرة التركية من حين لآخر، مواقع
تابعة لحزب العمال الكردستاني، أو الموالين لهم في العراق.
وكانت مديرية مكافحة إرهاب إقليم كردستان قد أعلنت الثلاثاء الماضي، عن مقتل ثلاثة منعناصر وحداتمقاومة سنجار أو ما يعرف اختصارا"باليبشه"، بقصف لطائرة مسيرة تركية في قضاء سنجار غرب محافظة نينوى.
عشرات الآلاف يشاركون في مسابقة للإملاء بباريس
شارك عشرات الآلاف في مسابقة عملاقة في الإملاء باللغة الفرنسية نُظّمت أمس في جادة الشانزليزيه بباريس التي تحوّلت إلى صفّ دراسي ضخم على مساحة 6600 متر مربع مع لوح بحجم 102 متراً مربعاً.
وشارك في هذا الحدث الأول من نوعه في العالم أكثر من 50 ألف شخص، من بينهم 5100 تراوح أعمارهم بين 10 و92 اختيروا بواسطة سحب قرعة للمشاركة في إحدى الإملاءات الرئيسية الثلاثة، أي 1779 مشاركاً لكل إملاء. وترأس الحدث الروائي رشيدسانتاكي.
وكان النص الأول عبارة عن مقطع من "لا مول دو باب" المأخوذة من كتاب "ليتر دو مون مولان" للفرنسي ألفونسدوديه، أملاها على المشاركين الصحافي ورئيس جمعية مكتبة بلا حدودأوغستانترابونار.
وشكل الإملاءان الآخران نصاً معاصراً قرأته الكاتبة والصحافية كاترينبانكولونصاً عن موضوع رياضي أملاه لاعب الرغبي بياررابادان.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
تنظيم الدولة الإسلامية: دعوى قضائية في أستراليا من أجل إعادة نساء وأطفال عالقين في مخيمات بسوريا
رفعت مجموعة من النساء والأطفال الأستراليين العالقين في مخيمات بشمال سوريا قضية في المحكمة الفيدرالية الأسترالية من أجل ان يسمح لهم بالعودة إلى بلادهم.
المجموعة المكونة من 18 طفلا و9 نساء هن في أغلبهم من أعضاء عائلات مقاتلين تابعين لتنظيم الدولة الإسلامية الذي كان يسيطر على مناطق شاسعة في سوريا والعراق قبل أن يتعرض للهزيمة عام 2019.
وكانت الحكومةالأسترالية قد أعادت في العام الماضي مجموعة من المواطنين الأستراليين.
وقامت منظمة أنقذواالطفولة باتخاذ الإجراءات القانونية نيابة عن الأطفال والنساء.
وكان ساسة أستراليون قد أرجعوا خشيتهم من عودة النساء والأطفال إلى أسباب أمنية.
مقتل اثنين من عناصر حزب العمال الكردستاني في غار تركية على شمال العراق
أفاد مصدر أمني في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق، الاثنين، بمقتل عنصرين من حزب العمال الكردستاني، وإصابة آخر بقصف تركي شمال شرقي المحافظة.
وقال المصدر للبي بي سي، إن طائرة تركية مسيرة قصفت ليلة أمس، دراجة نارية كانت تقل ثلاثة من عناصر حزب العمال الكردستاني في قضاء ماوة 110 شمال شرقي السليمانية.
وتستهدف الطائرات المسيرة التركية من حين لآخر، مواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني، أو الموالين لهم في العراق.
وكانت مديرية مكافحة إرهاب إقليم كردستان قد أعلنت الثلاثاء الماضي، عن مقتل ثلاثة منعناصر وحداتمقاومة سنجار أو ما يعرف اختصارا"باليبشه"، بقصف لطائرة مسيرة تركية في قضاء سنجار غرب محافظة نينوى.
عشرات الآلاف يشاركون في مسابقة للإملاء بباريس
شارك عشرات الآلاف في مسابقة عملاقة في الإملاء باللغة الفرنسية نُظّمت أمس في جادة الشانزليزيه بباريس التي تحوّلت إلى صفّ دراسي ضخم على مساحة 6600 متر مربع مع لوح بحجم 102 متراً مربعاً.
وشارك في هذا الحدث الأول من نوعه في العالم أكثر من 50 ألف شخص، من بينهم 5100 تراوح أعمارهم بين 10 و92 اختيروا بواسطة سحب قرعة للمشاركة في إحدى الإملاءات الرئيسية الثلاثة، أي 1779 مشاركاً لكل إملاء. وترأس الحدث الروائي رشيدسانتاكي.
وكان النص الأول عبارة عن مقطع من "لا مول دو باب" المأخوذة من كتاب "ليتر دو مون مولان" للفرنسي ألفونسدوديه، أملاها على المشاركين الصحافي ورئيس جمعية مكتبة بلا حدودأوغستانترابونار.
وشكل الإملاءان الآخران نصاً معاصراً قرأته الكاتبة والصحافية كاترينبانكولونصاً عن موضوع رياضي أملاه لاعب الرغبي بياررابادان.