انتخابات برلمانية جديدة في الكويت، وعسكريون إسرائيليون يشاركون في مناورات "الأسد الإفريقي" بالمغرب

لأول مرة منذ تطبيع العلاقات بين إسرائيل وبين الإمارات والبحرين، زار الرئيس الإسرائيلي، إسحق هيرتسوغ، ووزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، كلاً من أبو ظبي والمنامة، وتدريبات بحرية أمريكية تشارك فيها عمان والسعودية إلى جانب إسرائيل تثير جدلا على مواقع التواصل. كيف ترى هذه الخطوات؟
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الانتخابات في الكويت: الناخبون يختارون أعضاء البرلمان للمرة الثالثة في 30 شهرا
يواصل الناخبون في الكويت الإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء البرلمان الجديد في ثالث انتخابات تشريعية تشهدها البلاد في الأشهر الثلاثين الأخيرة.
وكانت المحكمة الدستورية قد قضت في مارس/آذار الماضي ببطلان الانتخابات التي جرت في العام الماضي وإعادة البرلمان الذي انتخب في عام 2020 قبل أن يحله ولي العهد بعد عامين بسبب أزمة سياسية بين المعارضة والحكومة.
ودخلت الحياة السياسية بعد هذا الحكم حالة من الغموض، لا سيما أن برلمان 2020 الذي تمت إعادته لم يكن على وفاق مع الحكومة الجديدة التي يرأسها الشيخ أحمد نواف الصباح نجل أمير البلاد.
ويتنافس على مقاعد البرلمان الخمسين في هذه الانتخابات 207 من المرشحين والمرشحات، وهو الأقل منذ أكثر من خمسة عقود. بينما يبلغ عدد الناخبين من الرجال والنساء نحو 794 ألفا.
محمد التميمي: تشييع جثمان الطفل الفلسطيني الذي توفي متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي
تُشيع اليوم الثلاثاء في قرية النبي صالح شمالي غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، جنازة الطفل محمد التميمي، الذي توفي أمس الاثنين، متأثراً بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مطاردة نفذتها قواته قبل أيام، في القرية.
وأصيب التميمي، ابن الثلاث سنوات، ووالده بالرصاص مساء الخميس الماضي، خلال المطاردة التي استهدفت اعتقال شبان نفذوا عملية إطلاق نار استهدفت مستوطنة "نفيه تسوف" القريبة من قرية النبي صالح.
وبحسب العائلة، كان الطفل ووالده موجوديْن على مدخل منزلهما، لحظة الإصابة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة الماضي، أن تحقيقا أوليا، أظهر أن الاثنين أصيبا بنيران أطلقها جنوده.
وكان الجيش قد تحدث في بيان سابق، عن "إطلاق نار" استهدف نقطة عسكرية قرب مستوطنة "نفيه تسوف" القريبة من قرية النبي صالح، مضيفا أن "تفاصيل ذلك الأمر قيد الفحص".
وبوفاة الطفل محمد التميمي، يرتفع عدد القتلى من الأطفال والقُصَّر الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري إلى 28، وفقا لأرقام فلسطينية.
التطبيع: عسكريون إسرائيليون يشاركون في مناورات "الأسد الأفريقي" بالمغرب للمرة الأولى
انطلقت في المغرب مناورات عسكرية يشارك فيها للمرة الأولى الجيش الإسرائيلي، بحسب ما أعلنت السلطات الإسرائيلية يوم أمس.
ويشارك في النسخة الـ19 من مناورات الأسد الإفريقي، التي ينظّمها سنوياً المغرب والولايات المتّحدة بصورة مشتركة، ما يقرب من ثمانية آلاف عسكري من 18 دولة، فيما يعد أحد أكبر التدريبات العسكرية في أفريقيا.
وبحسب بيان للجيش الإسرائيلي فإن 12 جنديا وقائدا من كتيبة غولاني الاستطلاعية غادروا إلى المغرب يوم الأحد للمشاركة في التدريبات العسكرية للمرة الأولى.
وفي العام الماضي شارك الجيش الإسرائيلي في مناورات "الأسد الأفريقي"، لكن على مستوى مراقبين عسكريين دوليين فقط.
ويعمل المغرب وإسرائيل على تسريع تعاونهما على الصعد العسكرية والأمنية والتجارية والسياحية منذ تطبيع العلاقات بينهما في كانون الأول/ديسمبر 2020.