انتخابات برلمانية جديدة في الكويت، وعسكريون إسرائيليون يشاركون في مناورات "الأسد الإفريقي" بالمغرب

يواصل الناخبون في الكويت الإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء البرلمان الجديد في ثالث انتخابات تشريعية تشهدها البلاد في الأشهر الثلاثين الأخيرة.

وكانت المحكمة الدستورية قد قضت في مارس/آذار الماضي ببطلان الانتخابات التي جرت في العام الماضي وإعادة البرلمان الذي انتخب في عام 2020 قبل أن يحله ولي العهد بعد عامين بسبب أزمة سياسية بين المعارضة والحكومة.

ودخلت الحياة السياسية بعد هذا الحكم حالة من الغموض، لا سيما أن برلمان 2020 الذي تمت إعادته لم يكن على وفاق مع الحكومة الجديدة التي يرأسها الشيخ أحمد نواف الصباح نجل أمير البلاد.

ويتنافس على مقاعد البرلمان الخمسين في هذه الانتخابات 207 من المرشحين والمرشحات، وهو الأقل منذ أكثر من خمسة عقود. بينما يبلغ عدد الناخبين من الرجال والنساء نحو 794 ألفا.