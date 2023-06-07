مقتل قائد في تنظيم الدولة وثلاثة برفقته شمال بغداد، وتحذيرات من تلوث خطير للهواء في ولايات أمريكية بسبب حرائق غابات كندا

حذرت السلطات في نيويورك السكان من مخاطر الدخان المنبعث من حرائق الغابات في كندا وأثره السيء على الهواء ومن ثم على الصحة.

وأصدر مسؤولون في بعض الولايات الأمريكية تحذيرات بسبب تلوث الهواء، بعد أن حركت الرياح في كندا كتلة واسعة من دخان الحرائق إلى شمال الولايات المتحدة.

وناشد المسؤولون السكان في نيويورك وأجزاء من ولاية كونيتيكت وماساتشوستس وفيرمونت السكان عدم الخرود من منازلهم إلا في حالة الضرورة القصوى خوفا من استنشاق الهواء الملوث.

وكانت النيران قد اشتعلت في الغابات الكندية وخرج بعضها عن السيطرة، وغطت السحب الناجمة عن الحريق سماء العاصمة أوتاوا وأونتاريو، وحذر المسؤولون الكنديون السكان من رداءة نوعية الهواء. وتحركت تلك الكتلة فوق أجزاء من ولاية نيويورك وفيرمونت، مما أدى إلى إصدار تتنبيه بشأن جودة الهواء في بعض مناطق البحيرات العظمى بما في ذلك الولايات من مينيسوتا إلى ماساتشوستس.

واعتبر هذا العام بالنسبة لكندا الأسوأ على الإطلاق، فحرائق الغابات في شرق كندا نادرة وربما غير مسبوقة في أوائل الصيف.

وأدت البداية الشديدة والمبكرة وغير العادية لموسم حرائق الغابات في كندا إلى إصدار تحذيرات من مخاطر التلوث على السكان خاصة مرضى الحساسية والقلب والأطفال وكبار السن.