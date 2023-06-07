مقتل قائد في تنظيم الدولة وثلاثة برفقته شمال بغداد، وتحذيرات من تلوث خطير للهواء في ولايات أمريكية بسبب حرائق غابات كندا

تنظيم الدولة: مقتل القيادي عدنان اللهيبي وثلاثة من أعوانه في عملية أمنية في شمال بغداد
قتل في العراق صباح اليوم الأربعاء، قيادي في تنظيم الدولة بحسب مصدر أمني عراقي.
وقتل القيادي عدنان اللهيبي، الملقب بـ "والي قضاء الطارمية شمالي بغداد"، في كمين أمني مشترك بين الجيش وقوات الحشد في القضاء. واستندت القوات المسلحة على معلومات استخبارية دقيقة.
وقال المصدر، إن "العملية أسفرت عن مقتل ثلاثة آخرين كانوا برفقة" اللهيبي.
وكانت القوات الأمنية العراقية قد أعلنت في بداية الأسبوع الحالي عن اعتقال أحد أخطر 49 شخصا من عناصر التنظيم في جنوب العاصمة بغداد مطلوبين أمنيا.
BBCCopyright: BBC
التغير المناخي: تلوث أجواء عدد من الولايات الأمريكية بسب دخان حرائق الغابات في كندا
حذرت السلطات في نيويورك السكان من مخاطر الدخان المنبعث من حرائق الغابات في كندا وأثره السيء على الهواء ومن ثم على الصحة.
وأصدر مسؤولون في بعض الولايات الأمريكية تحذيرات بسبب تلوث الهواء، بعد أن حركت الرياح في كندا كتلة واسعة من دخان الحرائق إلى شمال الولايات المتحدة.
وناشد المسؤولون السكان في نيويورك وأجزاء من ولاية كونيتيكت وماساتشوستس وفيرمونت السكان عدم الخرود من منازلهم إلا في حالة الضرورة القصوى خوفا من استنشاق الهواء الملوث.
وكانت النيران قد اشتعلت في الغابات الكندية وخرج بعضها عن السيطرة، وغطت السحب الناجمة عن الحريق سماء العاصمة أوتاوا وأونتاريو، وحذر المسؤولون الكنديون السكان من رداءة نوعية الهواء. وتحركت تلك الكتلة فوق أجزاء من ولاية نيويورك وفيرمونت، مما أدى إلى إصدار تتنبيه بشأن جودة الهواء في بعض مناطق البحيرات العظمى بما في ذلك الولايات من مينيسوتا إلى ماساتشوستس.
واعتبر هذا العام بالنسبة لكندا الأسوأ على الإطلاق، فحرائق الغابات في شرق كندا نادرة وربما غير مسبوقة في أوائل الصيف.
وأدت البداية الشديدة والمبكرة وغير العادية لموسم حرائق الغابات في كندا إلى إصدار تحذيرات من مخاطر التلوث على السكان خاصة مرضى الحساسية والقلب والأطفال وكبار السن.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
تنظيم الدولة: مقتل القيادي عدنان اللهيبي وثلاثة من أعوانه في عملية أمنية في شمال بغداد
قتل في العراق صباح اليوم الأربعاء، قيادي في تنظيم الدولة بحسب مصدر أمني عراقي.
وقتل القيادي عدنان اللهيبي، الملقب بـ "والي قضاء الطارمية شمالي بغداد"، في كمين أمني مشترك بين الجيش وقوات الحشد في القضاء. واستندت القوات المسلحة على معلومات استخبارية دقيقة.
وقال المصدر، إن "العملية أسفرت عن مقتل ثلاثة آخرين كانوا برفقة" اللهيبي.
وكانت القوات الأمنية العراقية قد أعلنت في بداية الأسبوع الحالي عن اعتقال أحد أخطر 49 شخصا من عناصر التنظيم في جنوب العاصمة بغداد مطلوبين أمنيا.
التغير المناخي: تلوث أجواء عدد من الولايات الأمريكية بسب دخان حرائق الغابات في كندا
حذرت السلطات في نيويورك السكان من مخاطر الدخان المنبعث من حرائق الغابات في كندا وأثره السيء على الهواء ومن ثم على الصحة.
وأصدر مسؤولون في بعض الولايات الأمريكية تحذيرات بسبب تلوث الهواء، بعد أن حركت الرياح في كندا كتلة واسعة من دخان الحرائق إلى شمال الولايات المتحدة.
وناشد المسؤولون السكان في نيويورك وأجزاء من ولاية كونيتيكت وماساتشوستس وفيرمونت السكان عدم الخرود من منازلهم إلا في حالة الضرورة القصوى خوفا من استنشاق الهواء الملوث.
وكانت النيران قد اشتعلت في الغابات الكندية وخرج بعضها عن السيطرة، وغطت السحب الناجمة عن الحريق سماء العاصمة أوتاوا وأونتاريو، وحذر المسؤولون الكنديون السكان من رداءة نوعية الهواء. وتحركت تلك الكتلة فوق أجزاء من ولاية نيويورك وفيرمونت، مما أدى إلى إصدار تتنبيه بشأن جودة الهواء في بعض مناطق البحيرات العظمى بما في ذلك الولايات من مينيسوتا إلى ماساتشوستس.
واعتبر هذا العام بالنسبة لكندا الأسوأ على الإطلاق، فحرائق الغابات في شرق كندا نادرة وربما غير مسبوقة في أوائل الصيف.
وأدت البداية الشديدة والمبكرة وغير العادية لموسم حرائق الغابات في كندا إلى إصدار تحذيرات من مخاطر التلوث على السكان خاصة مرضى الحساسية والقلب والأطفال وكبار السن.