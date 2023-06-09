إنقاذ 300 طفل من دار الأيتام في الخرطوم حوصروا لأسبابيع بين النيران، ودعم دولي لمكافحة حرائق الغابات في كندا

وصل إلى كندا المئات من أفراد الإطفاء الدوليين للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات الضخمة التي امتدت من كندا لتشمل شمال القارة بأسرها.

فقد غطت سحب الدخان السامة معظم أمريكا الشمالية. ووصف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الحريق بأنه الأسوأ في تاريخ الولاية على الإطلاق. وأجلي 11400 حتى الآن من المناطق النائية في شمال كيبيك الكندية وسيتم إجلاء 4 آلاف آخرين قريباً.

وتعهد الاتحاد الأوروبي بإرسال 300 من عناصر الإطفاء، كما أرسلت الولايات المتحدة وأستراليا وجنوب إفريقيا عشرات الأفراد من فرق الطوارئ.

وأدت الحرائق إلى تلوث الهواء، وناشدت السلطات في الولايات المتحدة السكان باتخاذ الاحتياطات المناسبة للوقاية من التلوث، وحثت ملايين الأشخاص على استخدام الكمامة.

وأدى ضعف الرؤية إلى إلغاء الرحلات الجوية في نيويورك وفيلادلفيا، وانتشر الدخان إلى أقصى الجنوب مثل فلوريدا. وأصدرت نحو 13 ولاية حتى الآن في الساحل الشرقي تحذيرات للملايين من سكانها بشأن جودة الهواء، وتشير التقديرات إلى أن 55 مليون أمريكي يستنشقون هواء ملوثا بسبب دخان حرائق كندا.

وألغيت في بعض الولايات الأنشطة والتجمعات الخارجية للمدارس.