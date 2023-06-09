إنقاذ 300 طفل من دار الأيتام في الخرطوم حوصروا لأسبابيع بين النيران، ودعم دولي لمكافحة حرائق الغابات في كندا

اشتباكات السودان: إجلاء عشرات الأطفال من دار الأيتام في الخرطوم
تمكنت دار الأيتام في الخرطوم من إجلاء 300 طفل حوصروا في مرمى نيران الصراع الدائر في السودان من العاصمة الخرطوم.
ونقلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأطفال إلى مدينة مدني التي تبعد 200 كم جنوب العاصمة. كما تم إجلاء 70 شخصا من المشرفين على الرعاية والإداريين .
وتوفي 70 طفلاً في دار الأيتام في المايقوما بسبب سوء التغذية والجفاف والعدوى منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم في أبريل / نيسان.
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حرائق الغابات في كندا توصف بأنها الأسوأ في تاريخ البلاد ودعم دولي لمكافحة الكارثة
وصل إلى كندا المئات من أفراد الإطفاء الدوليين للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات الضخمة التي امتدت من كندا لتشمل شمال القارة بأسرها.
فقد غطت سحب الدخان السامة معظم أمريكا الشمالية. ووصف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الحريق بأنه الأسوأ في تاريخ الولاية على الإطلاق. وأجلي 11400 حتى الآن من المناطق النائية في شمال كيبيك الكندية وسيتم إجلاء 4 آلاف آخرين قريباً.
وتعهد الاتحاد الأوروبي بإرسال 300 من عناصر الإطفاء، كما أرسلت الولايات المتحدة وأستراليا وجنوب إفريقيا عشرات الأفراد من فرق الطوارئ.
وأدت الحرائق إلى تلوث الهواء، وناشدت السلطات في الولايات المتحدة السكان باتخاذ الاحتياطات المناسبة للوقاية من التلوث، وحثت ملايين الأشخاص على استخدام الكمامة.
وأدى ضعف الرؤية إلى إلغاء الرحلات الجوية في نيويورك وفيلادلفيا، وانتشر الدخان إلى أقصى الجنوب مثل فلوريدا. وأصدرت نحو 13 ولاية حتى الآن في الساحل الشرقي تحذيرات للملايين من سكانها بشأن جودة الهواء، وتشير التقديرات إلى أن 55 مليون أمريكي يستنشقون هواء ملوثا بسبب دخان حرائق كندا.
وألغيت في بعض الولايات الأنشطة والتجمعات الخارجية للمدارس.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
اشتباكات السودان: الجيش يطلب تغيير المبعوث الحالي للأمم المتحدة لدى بلاده
أعلنت الحكومة السودانية أن مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان، فولكر بيرتس، "شخص غير مرغوب فيه".
واتهم قائد القوات المسلحة السودانية الجنرال عبد الفتاح البرهان بيرتس بتأجيج الصراع في البلاد وطالب باستبداله.
وقبل بدء المواجهة المسلحة في أبريل / نيسان بين الجيش وقوات الدعم السريع، خرجت مظاهرات منددة بما وصف بالتدخل الأجنبي في السودان واستهدفت شعارات بعض المتظاهرين بعثة الأمم المتحدة في البلاد.
وفولكر بيرتس هو الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة المنظمة الدولية لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس".
وأخطرت وزارة الخارجية السودانية أمين عام الأمم المتحدة بقرار استبعاد بيرتس اعتباراً من تاريخ اليوم، لكنها لم توضح في بيان الاستبعاد أسباب القرار.
وأعرب قادة الجيش السوداني أكثر من مرة عن رفضهم المباشر للمبعوث الأممي وعدم الرضا عن تحركاته واتهامه بالانحياز وتجاهل تنفيذ التفويض الممنوح للبعثة.
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اشتباكات السودان: إجلاء عشرات الأطفال من دار الأيتام في الخرطوم
تمكنت دار الأيتام في الخرطوم من إجلاء 300 طفل حوصروا في مرمى نيران الصراع الدائر في السودان من العاصمة الخرطوم.
ونقلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأطفال إلى مدينة مدني التي تبعد 200 كم جنوب العاصمة. كما تم إجلاء 70 شخصا من المشرفين على الرعاية والإداريين .
وتوفي 70 طفلاً في دار الأيتام في المايقوما بسبب سوء التغذية والجفاف والعدوى منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم في أبريل / نيسان.
حرائق الغابات في كندا توصف بأنها الأسوأ في تاريخ البلاد ودعم دولي لمكافحة الكارثة
وصل إلى كندا المئات من أفراد الإطفاء الدوليين للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات الضخمة التي امتدت من كندا لتشمل شمال القارة بأسرها.
فقد غطت سحب الدخان السامة معظم أمريكا الشمالية. ووصف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الحريق بأنه الأسوأ في تاريخ الولاية على الإطلاق. وأجلي 11400 حتى الآن من المناطق النائية في شمال كيبيك الكندية وسيتم إجلاء 4 آلاف آخرين قريباً.
وتعهد الاتحاد الأوروبي بإرسال 300 من عناصر الإطفاء، كما أرسلت الولايات المتحدة وأستراليا وجنوب إفريقيا عشرات الأفراد من فرق الطوارئ.
وأدت الحرائق إلى تلوث الهواء، وناشدت السلطات في الولايات المتحدة السكان باتخاذ الاحتياطات المناسبة للوقاية من التلوث، وحثت ملايين الأشخاص على استخدام الكمامة.
وأدى ضعف الرؤية إلى إلغاء الرحلات الجوية في نيويورك وفيلادلفيا، وانتشر الدخان إلى أقصى الجنوب مثل فلوريدا. وأصدرت نحو 13 ولاية حتى الآن في الساحل الشرقي تحذيرات للملايين من سكانها بشأن جودة الهواء، وتشير التقديرات إلى أن 55 مليون أمريكي يستنشقون هواء ملوثا بسبب دخان حرائق كندا.
وألغيت في بعض الولايات الأنشطة والتجمعات الخارجية للمدارس.
اشتباكات السودان: الجيش يطلب تغيير المبعوث الحالي للأمم المتحدة لدى بلاده
أعلنت الحكومة السودانية أن مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان، فولكر بيرتس، "شخص غير مرغوب فيه".
واتهم قائد القوات المسلحة السودانية الجنرال عبد الفتاح البرهان بيرتس بتأجيج الصراع في البلاد وطالب باستبداله.
وقبل بدء المواجهة المسلحة في أبريل / نيسان بين الجيش وقوات الدعم السريع، خرجت مظاهرات منددة بما وصف بالتدخل الأجنبي في السودان واستهدفت شعارات بعض المتظاهرين بعثة الأمم المتحدة في البلاد.
وفولكر بيرتس هو الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة المنظمة الدولية لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس".
وأخطرت وزارة الخارجية السودانية أمين عام الأمم المتحدة بقرار استبعاد بيرتس اعتباراً من تاريخ اليوم، لكنها لم توضح في بيان الاستبعاد أسباب القرار.
وأعرب قادة الجيش السوداني أكثر من مرة عن رفضهم المباشر للمبعوث الأممي وعدم الرضا عن تحركاته واتهامه بالانحياز وتجاهل تنفيذ التفويض الممنوح للبعثة.