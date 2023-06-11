تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع صباح اليوم، ومصر تقول إنها فرضت تأشيرة دخول للمواطنين السودانيين لوضع إطار تنظميي لدخولهم وليس منعهم

الخارجية المصرية تؤكد أن الإجراءات الجديدة لدخول السودانيين لمصر هدفها التنظيم لا التقييد
أوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد أن أسباب القرار الذي اتخذته مصر في 10 يونيو / حزيران الجاري بفرض تأشيرة دخول للسودانيين القادمين إلى مصر، هي لوضع إطار تنظيمي لعملية دخولهم عقب مرور أكثر من ٥٠ يوما على الأزمة، وليس الغرض منها منع أو الحد من أعداد السودانيين الوافدين.
وأضاف، أن مصر استقبلت أكثر من ٢٠٠ ألف سوداني منذ اندلاع الأزمة، وتعد من أكثر دول الجوار استقبالاً للسودانيين، وتضاف تلك الأعداد إلى ما يقرب من ٥ مليون سوداني موجودين بالفعل في مصر من قبل الأزمة.
وأشار المتحدث إلى أنه يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن مسئولية توفير البنية الأساسية الصحية والتعليمية والسكنية لكل هؤلاء تقع على عاتق الحكومة المصرية.
وكشف السفير أبو زيد، أنه قد لوحظ خلال الفترة الماضية انتشار لأنشطة غير قانونية يضطلع بها أفراد ومجموعات على الجانب السوداني من الحدود، تقوم بتزوير تأشيرات الدخول إلى مصر بغرض التربح.
ونتيجة لذلك، استحدثت السلطات المصرية إجراءات تنظيمية تعتمد على التأشيرات المميكنة لمواجهة تلك الجرائم، وتم موافاة القنصليات المصرية في السودان بالأجهزة الإلكترونية اللازمة لتنفيذ تلك الإجراءات بشكل دقيق وسريع، يضمن وصول السودانيين لمصر بشكل منظم.
اشباكات السودان: تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع صباح اليوم بعد هدنة لـ 24 ساعة
شهدت العاصمة السودانية الخرطوم صباح اليوم تجدد الاشتباكات والقصف المدفعي بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية وذلك بعد انتهاء مهلة ليوم واحد.
وقال شهود عيان إن القتال استؤنف بعد وقت قصير من انتهاء وقف إطلاق النار في الساعة 6 صباحا بتوقيت السودان (0400 بتوقيت جرينتش) في شمال أم درمان ، إحدى ثلاث مدن متجاورة ، جنبا إلى جنب مع الخرطوم والبحري ، وحتى العاصمة حول التقاء نهر النيل.
يذكر أن الهدنة الأخيرة التي استمرت ليوم واحد سمحت للسكان بمحاولة تخزين السلع الأساسية ، لكن التكاليف أعلى ومن الصعب العثور على الإمدادات.
وقد حذر الوسطاء الأمريكيون والسعوديون الأطراف المتحاربة من أن الجهود الدبلوماسية ستتوقف ما لم يتم الالتزام بالهدنة الأخيرة.
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الخارجية المصرية تؤكد أن الإجراءات الجديدة لدخول السودانيين لمصر هدفها التنظيم لا التقييد
أوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد أن أسباب القرار الذي اتخذته مصر في 10 يونيو / حزيران الجاري بفرض تأشيرة دخول للسودانيين القادمين إلى مصر، هي لوضع إطار تنظيمي لعملية دخولهم عقب مرور أكثر من ٥٠ يوما على الأزمة، وليس الغرض منها منع أو الحد من أعداد السودانيين الوافدين.
وأضاف، أن مصر استقبلت أكثر من ٢٠٠ ألف سوداني منذ اندلاع الأزمة، وتعد من أكثر دول الجوار استقبالاً للسودانيين، وتضاف تلك الأعداد إلى ما يقرب من ٥ مليون سوداني موجودين بالفعل في مصر من قبل الأزمة.
وأشار المتحدث إلى أنه يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن مسئولية توفير البنية الأساسية الصحية والتعليمية والسكنية لكل هؤلاء تقع على عاتق الحكومة المصرية.
وكشف السفير أبو زيد، أنه قد لوحظ خلال الفترة الماضية انتشار لأنشطة غير قانونية يضطلع بها أفراد ومجموعات على الجانب السوداني من الحدود، تقوم بتزوير تأشيرات الدخول إلى مصر بغرض التربح.
ونتيجة لذلك، استحدثت السلطات المصرية إجراءات تنظيمية تعتمد على التأشيرات المميكنة لمواجهة تلك الجرائم، وتم موافاة القنصليات المصرية في السودان بالأجهزة الإلكترونية اللازمة لتنفيذ تلك الإجراءات بشكل دقيق وسريع، يضمن وصول السودانيين لمصر بشكل منظم.
اشباكات السودان: تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع صباح اليوم بعد هدنة لـ 24 ساعة
شهدت العاصمة السودانية الخرطوم صباح اليوم تجدد الاشتباكات والقصف المدفعي بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية وذلك بعد انتهاء مهلة ليوم واحد.
وقال شهود عيان إن القتال استؤنف بعد وقت قصير من انتهاء وقف إطلاق النار في الساعة 6 صباحا بتوقيت السودان (0400 بتوقيت جرينتش) في شمال أم درمان ، إحدى ثلاث مدن متجاورة ، جنبا إلى جنب مع الخرطوم والبحري ، وحتى العاصمة حول التقاء نهر النيل.
يذكر أن الهدنة الأخيرة التي استمرت ليوم واحد سمحت للسكان بمحاولة تخزين السلع الأساسية ، لكن التكاليف أعلى ومن الصعب العثور على الإمدادات.
وقد حذر الوسطاء الأمريكيون والسعوديون الأطراف المتحاربة من أن الجهود الدبلوماسية ستتوقف ما لم يتم الالتزام بالهدنة الأخيرة.