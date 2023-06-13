مبابي
مباشر

واشنطن تعلن إصابة 22 جنديا أمريكيا جراء حادث مروحية في سوريا، وكيليان مبابي لن يجدد عقده مع باريس سان جيرمان

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

تغطية مباشرة

time_stated_uk

  1. كيليان مبابي: النجم الفرنسي يبلغ إدارة باريس سان جيرمان نيته عدم تجديد العقد الحالي مع الفريق

    أخطر نجم كرة القدم الفرنسي كيليان مبابي ناديه الحالي باريس سان جيرمان أنه لن يوقع عقدا جديدا مع الفريق بعد انتهاء عقده الحالي في العام المقبل.

    ويعتقد المراقبون أن النادي الفرنسي سيقرر بيع اللاعب خلال العام الجاري لتجنب خسارة الأموال التي يمكن أن يجنيها حال بيع اللاعب قبل نهاية عقده في يونيو/حزيران المقبل.

    ويعد مبابي البالغ من العمر 24 عاما الهداف التاريخي للفريق الفرنسي. وكان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قرر الانضمام إلى إنتر ميامي الأميركي بعد أن انتهى عقده مع باريس سان جيرمان في وقت سابق من الشهر الجاري.

    مبابي
    Copyright: Reuters

  2. الجيش الأمريكي يعلن إصابة 22 من جنوده جراء حادث تعرضت له مروحية في شمال شرق سوريا

    أعلن الجيش الأمريكي إصابة 22 من جنوده جراء حادث تعرضت له مروحية في شمال شرق سوريا.

    ولم تأت القيادة المركزية للجيش الأمريكي على ذكر ملابسات الحادث مكتفية بالقول إن "سبب الحادث ما زال قيد التحقيق، رغم عدم الإبلاغ عن نيران معادية".

    وتنتشر قوات تحالف دولي تقوده واشنطن، في مناطق نفوذ القوات الكردية وحلفائها في شمال شرق سوريا وشرقها. كما تتواجد القوات الأميركية في قاعدة التنف جنوباً الواقعة قرب الحدود الأردنية والعراقية.

    وتعرضت قواعد أميركية لاستهدافات متكررة خلال العام الأخير، تقف خلايا تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية خلف بعضها فيما توجّه أصابع الاتهام في بعضها الآخر الى مجموعات مسلحة موالية لطهران.

    صورة أرشيفية لمروحية عسكرية أمريكية في سوريا
    Copyright: Getty Images
    Image caption: صورة أرشيفية لمروحية عسكرية أمريكية في سوريا
العودة إلى أعلى