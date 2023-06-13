واشنطن تعلن إصابة 22 جنديا أمريكيا جراء حادث مروحية في سوريا، وكيليان مبابي لن يجدد عقده مع باريس سان جيرمان

أخطر نجم كرة القدم الفرنسي كيليان مبابي ناديه الحالي باريس سان جيرمان أنه لن يوقع عقدا جديدا مع الفريق بعد انتهاء عقده الحالي في العام المقبل.

ويعتقد المراقبون أن النادي الفرنسي سيقرر بيع اللاعب خلال العام الجاري لتجنب خسارة الأموال التي يمكن أن يجنيها حال بيع اللاعب قبل نهاية عقده في يونيو/حزيران المقبل.

ويعد مبابي البالغ من العمر 24 عاما الهداف التاريخي للفريق الفرنسي. وكان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قرر الانضمام إلى إنتر ميامي الأميركي بعد أن انتهى عقده مع باريس سان جيرمان في وقت سابق من الشهر الجاري.