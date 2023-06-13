واشنطن تعلن إصابة 22 جنديا أمريكيا جراء حادث مروحية في سوريا، وكيليان مبابي لن يجدد عقده مع باريس سان جيرمان

كيليان مبابي: النجم الفرنسي يبلغ إدارة باريس سان جيرمان نيته عدم تجديد العقد الحالي مع الفريق
أخطر نجم كرة القدم الفرنسي كيليان مبابي ناديه الحالي باريس سان جيرمان أنه لن يوقع عقدا جديدا مع الفريق بعد انتهاء عقده الحالي في العام المقبل.
ويعتقد المراقبون أن النادي الفرنسي سيقرر بيع اللاعب خلال العام الجاري لتجنب خسارة الأموال التي يمكن أن يجنيها حال بيع اللاعب قبل نهاية عقده في يونيو/حزيران المقبل.
ويعد مبابي البالغ من العمر 24 عاما الهداف التاريخي للفريق الفرنسي.
وكان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قرر الانضمام إلى إنتر ميامي الأميركي بعد أن انتهى عقده مع باريس سان جيرمان في وقت سابق من الشهر الجاري.
ReutersCopyright: Reuters
الجيش الأمريكي يعلن إصابة 22 من جنوده جراء حادث تعرضت له مروحية في شمال شرق سوريا
أعلن الجيش الأمريكي إصابة 22 من جنوده جراء حادث
تعرضت له مروحية في شمال شرق سوريا.
ولم تأت القيادة المركزية للجيش الأمريكي على ذكر
ملابسات الحادث مكتفية بالقول إن "سبب الحادث ما زال قيد التحقيق، رغم عدم
الإبلاغ عن نيران معادية".
وتنتشر قوات تحالف دولي تقوده واشنطن، في مناطق نفوذ
القوات الكردية وحلفائها في شمال شرق سوريا وشرقها. كما تتواجد القوات الأميركية
في قاعدة التنف جنوباً الواقعة قرب الحدود الأردنية والعراقية.
وتعرضت قواعد أميركية لاستهدافات متكررة خلال العام
الأخير، تقف خلايا تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية خلف بعضها فيما توجّه أصابع
الاتهام في بعضها الآخر الى مجموعات مسلحة موالية لطهران.
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كيليان مبابي: النجم الفرنسي يبلغ إدارة باريس سان جيرمان نيته عدم تجديد العقد الحالي مع الفريق
أخطر نجم كرة القدم الفرنسي كيليان مبابي ناديه الحالي باريس سان جيرمان أنه لن يوقع عقدا جديدا مع الفريق بعد انتهاء عقده الحالي في العام المقبل.
ويعتقد المراقبون أن النادي الفرنسي سيقرر بيع اللاعب خلال العام الجاري لتجنب خسارة الأموال التي يمكن أن يجنيها حال بيع اللاعب قبل نهاية عقده في يونيو/حزيران المقبل.
ويعد مبابي البالغ من العمر 24 عاما الهداف التاريخي للفريق الفرنسي. وكان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قرر الانضمام إلى إنتر ميامي الأميركي بعد أن انتهى عقده مع باريس سان جيرمان في وقت سابق من الشهر الجاري.
الجيش الأمريكي يعلن إصابة 22 من جنوده جراء حادث تعرضت له مروحية في شمال شرق سوريا
أعلن الجيش الأمريكي إصابة 22 من جنوده جراء حادث تعرضت له مروحية في شمال شرق سوريا.
ولم تأت القيادة المركزية للجيش الأمريكي على ذكر ملابسات الحادث مكتفية بالقول إن "سبب الحادث ما زال قيد التحقيق، رغم عدم الإبلاغ عن نيران معادية".
وتنتشر قوات تحالف دولي تقوده واشنطن، في مناطق نفوذ القوات الكردية وحلفائها في شمال شرق سوريا وشرقها. كما تتواجد القوات الأميركية في قاعدة التنف جنوباً الواقعة قرب الحدود الأردنية والعراقية.
وتعرضت قواعد أميركية لاستهدافات متكررة خلال العام الأخير، تقف خلايا تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية خلف بعضها فيما توجّه أصابع الاتهام في بعضها الآخر الى مجموعات مسلحة موالية لطهران.