بي بي سي: عدد الجنود الذين قتلوا في أوكرانيا منذ الغزو يعادل تقريبا أربعة أضعاف ما أعلنته موسكو، والبابا فرانسيس يخرج من المستشفى بعد عملية في البطن

قدر تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن عدد الجنود الروس الذين قتلوا في أوكرانيا منذ بداية الغزو في فبراير/شباط 2022 يعادل تقريبا أربعة أضعاف ما أعلنته موسكو رسميا.

وفحصت خدمة بي بي سي الروسية وموقع ميديازونا الروسي صورا لمقابر الحرب، ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وتقارير في وسائل الإعلام المحلية لتتوصل إلى أن خمسة وعشرين ألف جندي روسي قد قتلوا.

ويشير التحقيق إلى أنه بينما كان الجنود المحترفون المدربون يلقون حتفهم في بداية الغزو الروسي، فإن الضحايا الآن هم في الأغلب من المقاتلين كبار السن قليلي التدريب، وتم تجنيد العديد منهم من السجون من قبل مجموعة مرتزقة فاغنر.