الأونروا تستأنف خدماتها في الضفة الغربية بعد إضراب لعدة أشهر، ومقتل 25 شخصا في هجوم على مدرسة في غرب أوغندا

قالت الشرطة
الأوغندية، اليوم السبت، إن مسلحين على صلة بتنظيم الدولة قتلوا 25 شخصا في هجوم
إرهابي على مدرسة في غرب أوغندا قرب الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأضافت الشرطة أن
عناصر من القوات الديمقراطية المتحالفة، وهي جماعة أوغندية تتمركز في شرق الكونغو
وسبق وأعلنت مبايعتها للتنظيم، هاجمت مدرسة لوبيريرا الثانوية في مبوندوي وأحرقت سكنا
ونهبت الطعام في وقت متأخر أمس الجمعة.
وقالت الشرطة على تويتر
"إنه تم حتى الآن انتشال 25 جثة من المدرسة ونقلها إلى مستشفى بويرا. ونقل أيضا
ثمانية مصابين حالتهم حرجة إلى المستشفى". ولكن الشرطة لم تذكر عدد
القتلى من الطلاب.
وتابعت أن جنودا من
الجيش يلاحقون المهاجمين الذين فروا باتجاه حديقة فيرونجا الوطنية في جمهورية
الكونغو الديمقراطية.
وهاجمت
القوات الديمقراطية المتحالفة في
أبريل/نيسان الماضي قرية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، ما أسفر عن مقتل 20
شخصا على الأقل.
وكانت أوغندا قد أرسلت
قوات إلى الكونغو للمساعدة في محاربة القوات الديمقراطية المتحالفة.
الأونروا تستأنف خدماتها في الضفة الغربية بعد إضراب لعدة أشهر
قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) إنها استأنفت خدماتها في الضفة الغربية بعد إضراب استمر عدة أشهر وتضرر منه الآلاف.
وأضافت الأونروا أن فرقها في أنحاء الضفة الغربية تقوم "بتجهيز كافة مرافق الوكالة ومنشآتها للعودة إلى طبيعتها في أقرب وقت ممكن هذا الأسبوع".
وذكرت الأونروا في بيان لها "وحالما تكتمل الاستعدادات، ستكون مرافق الأونروا مفتوحة للخدمات، وبعضها في أقرب وقت اليوم السبت". ومع إعطاء الأولوية للخدمات التعليمية والصحية.
وقال فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا: " ترحب الأونروا باستئناف تقديم الخدمات لمجتمعات اللاجئين في أرجاء الضفة الغربية. لقد تأثر لاجئو فلسطين بشدة جراء الإضراب الذي بدأ في 4 مارس/آذار".
وأضاف لازاريني: "تتمثل أولويتنا القصوى الآن في إعادة فتح 90 مدرسة تابعة للأونروا حتى يتمكن أكثر من 40 ألف طفل كانوا على وشك خسارة عام دراسي كامل ومعرضين لخطر التسرب من تعويض خسائر التعليم والانتقال إلى الصفوف اللاحقة".
وأطلقت الأونروا في يناير/ كانون الثاني مناشدة من أجل جمع تمويل قدره 1.6 مليار دولار بعد أن حذر مديرها من أنها تواجه صعوبات جمة في تأدية مهامها نتيجة الزيادة الحادة في التكاليف وتضاؤل الموارد.
وتأسست الأونروا في 1949 وتقدم خدمات عامة منها المدارس والرعاية الصحية الأولية والمساعدات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.
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25 قتيلا في هجوم على مدرسة في غرب أوغندا
قالت الشرطة الأوغندية، اليوم السبت، إن مسلحين على صلة بتنظيم الدولة قتلوا 25 شخصا في هجوم إرهابي على مدرسة في غرب أوغندا قرب الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأضافت الشرطة أن عناصر من القوات الديمقراطية المتحالفة، وهي جماعة أوغندية تتمركز في شرق الكونغو وسبق وأعلنت مبايعتها للتنظيم، هاجمت مدرسة لوبيريرا الثانوية في مبوندوي وأحرقت سكنا ونهبت الطعام في وقت متأخر أمس الجمعة.
وقالت الشرطة على تويتر "إنه تم حتى الآن انتشال 25 جثة من المدرسة ونقلها إلى مستشفى بويرا. ونقل أيضا ثمانية مصابين حالتهم حرجة إلى المستشفى". ولكن الشرطة لم تذكر عدد القتلى من الطلاب.
وتابعت أن جنودا من الجيش يلاحقون المهاجمين الذين فروا باتجاه حديقة فيرونجا الوطنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وهاجمت القوات الديمقراطية المتحالفة في أبريل/نيسان الماضي قرية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، ما أسفر عن مقتل 20 شخصا على الأقل.
وكانت أوغندا قد أرسلت قوات إلى الكونغو للمساعدة في محاربة القوات الديمقراطية المتحالفة.
الأونروا تستأنف خدماتها في الضفة الغربية بعد إضراب لعدة أشهر
قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) إنها استأنفت خدماتها في الضفة الغربية بعد إضراب استمر عدة أشهر وتضرر منه الآلاف.
وأضافت الأونروا أن فرقها في أنحاء الضفة الغربية تقوم "بتجهيز كافة مرافق الوكالة ومنشآتها للعودة إلى طبيعتها في أقرب وقت ممكن هذا الأسبوع".
وذكرت الأونروا في بيان لها "وحالما تكتمل الاستعدادات، ستكون مرافق الأونروا مفتوحة للخدمات، وبعضها في أقرب وقت اليوم السبت". ومع إعطاء الأولوية للخدمات التعليمية والصحية.
وقال فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا: " ترحب الأونروا باستئناف تقديم الخدمات لمجتمعات اللاجئين في أرجاء الضفة الغربية. لقد تأثر لاجئو فلسطين بشدة جراء الإضراب الذي بدأ في 4 مارس/آذار".
وأضاف لازاريني: "تتمثل أولويتنا القصوى الآن في إعادة فتح 90 مدرسة تابعة للأونروا حتى يتمكن أكثر من 40 ألف طفل كانوا على وشك خسارة عام دراسي كامل ومعرضين لخطر التسرب من تعويض خسائر التعليم والانتقال إلى الصفوف اللاحقة".
وأطلقت الأونروا في يناير/ كانون الثاني مناشدة من أجل جمع تمويل قدره 1.6 مليار دولار بعد أن حذر مديرها من أنها تواجه صعوبات جمة في تأدية مهامها نتيجة الزيادة الحادة في التكاليف وتضاؤل الموارد.
وتأسست الأونروا في 1949 وتقدم خدمات عامة منها المدارس والرعاية الصحية الأولية والمساعدات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.