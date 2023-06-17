الأونروا تستأنف خدماتها في الضفة الغربية بعد إضراب لعدة أشهر، ومقتل 25 شخصا في هجوم على مدرسة في غرب أوغندا

قالت الشرطة الأوغندية، اليوم السبت، إن مسلحين على صلة بتنظيم الدولة قتلوا 25 شخصا في هجوم إرهابي على مدرسة في غرب أوغندا قرب الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأضافت الشرطة أن عناصر من القوات الديمقراطية المتحالفة، وهي جماعة أوغندية تتمركز في شرق الكونغو وسبق وأعلنت مبايعتها للتنظيم، هاجمت مدرسة لوبيريرا الثانوية في مبوندوي وأحرقت سكنا ونهبت الطعام في وقت متأخر أمس الجمعة.

وقالت الشرطة على تويتر "إنه تم حتى الآن انتشال 25 جثة من المدرسة ونقلها إلى مستشفى بويرا. ونقل أيضا ثمانية مصابين حالتهم حرجة إلى المستشفى". ولكن الشرطة لم تذكر عدد القتلى من الطلاب.

وتابعت أن جنودا من الجيش يلاحقون المهاجمين الذين فروا باتجاه حديقة فيرونجا الوطنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وهاجمت القوات الديمقراطية المتحالفة في أبريل/نيسان الماضي قرية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، ما أسفر عن مقتل 20 شخصا على الأقل.

وكانت أوغندا قد أرسلت قوات إلى الكونغو للمساعدة في محاربة القوات الديمقراطية المتحالفة.