مقتل 3 فلسطنيين وإصابة 30 آخرين خلال اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينين في مخيم جنين، ومؤتمر للمانحين في جنيف اليوم لدعم الاستجابة الإنسانية في السودان

يعقد اليوم في جنيف مؤتمر دولي لمحاولة تنسيق وصول المساعدات الإنسانية التي يحتاجها سكان السودان في ظل استمرار الحرب منذ أكثر من شهرين.

وأعلنت السعودية التي تترأس المؤتمر بالشراكة مع دول وأطراف أخرى، أن المؤتمر هدفه "إعلان التعهدات لدعم الاستجابة الإنسانية للسودان والمنطقة".

وإلى جانب السعودية، ستشارك في المؤتمر كل من قطر ومصر وألمانيا ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية (أوتشا) والاتحاد الأوروبي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

وأشارت الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر الى أن خطة الاستجابة الإنسانية التي أعدتها نالت 16 في المائة فقط من التمويل المطلوب.

ووفق تقديرات الأمم المتحدة، يحتاج 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكان وعددهم نحو 45 مليونا، للمساعدة في بلد كان يعد من أكثر دول العالم فقرا حتى قبل النزاع.

وقد تسبّبت المعارك بنزوح أكثر من 2.2 مليون شخص، لجأ أكثر من 528 ألفا منهم الى دول الجوار، وفق المنظّمة الدوليّة للهجرة.

ويأتي انعقاد المؤتمر غداة بدء هدنة لثلاثة أيام برعاية أمريكية سعودية وأعلن طرفا النزاع في السودان، الجيش وقوات الدعم الشريع شبه العسكرية، التزامهما بها.