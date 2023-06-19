مقتل 3 فلسطنيين وإصابة 30 آخرين خلال اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينين في مخيم جنين، ومؤتمر للمانحين في جنيف اليوم لدعم الاستجابة الإنسانية في السودان

اشتباكات السودان: مؤتمر للمانحين في جنيف اليوم لدعم الاستجابة الإنسانية في السودان
يعقد اليوم
في جنيف مؤتمر دولي لمحاولة تنسيق وصول المساعدات الإنسانية التي يحتاجها سكان
السودان في ظل استمرار الحرب منذ أكثر من شهرين.
وأعلنت
السعودية التي تترأس المؤتمر بالشراكة مع دول وأطراف أخرى، أن المؤتمر هدفه
"إعلان التعهدات لدعم الاستجابة الإنسانية للسودان والمنطقة".
وإلى جانب
السعودية، ستشارك في المؤتمر كل من قطر ومصر وألمانيا ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق
الشؤون الانسانية (أوتشا) والاتحاد الأوروبي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون
اللاجئين.
وأشارت الأمم
المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر الى أن خطة الاستجابة الإنسانية التي أعدتها
نالت 16 في المائة فقط من التمويل المطلوب.
ووفق تقديرات
الأمم المتحدة، يحتاج 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكان وعددهم نحو 45
مليونا، للمساعدة في بلد كان يعد من أكثر دول العالم فقرا حتى قبل النزاع.
وقد تسبّبت
المعارك بنزوح أكثر من 2.2 مليون شخص، لجأ أكثر من 528
ألفا منهم الى دول الجوار، وفق المنظّمة الدوليّة للهجرة.
ويأتي انعقاد
المؤتمر غداة بدء هدنة لثلاثة أيام برعاية أمريكية سعودية وأعلن طرفا النزاع في
السودان، الجيش وقوات الدعم الشريع شبه العسكرية، التزامهما بها.
EPACopyright: EPA
مقتل 3 فلسطنيين وإصابة 30 آخرين خلال اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينين في مخيم جنين
قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن فلسطينيا قتل وجُرح ما لا يقل عن 22 آخرين، بينهم أربعة بإصابات خطيرة، في مواجهات مستمرة مع الجيش الإسرائيلي، في مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.
وقالت مصادر فلسطينية إن المواجهات اندلعت بعدما رصد مسلحون فلسطينيون تسلل قوة من المستعربين إلى المخيم فجر اليوم الاثنين، وأشاروا إلى أن كثافة النيران، أدت إلى إدخال الجيش الإسرائيلي تعزيزات إلى المنطقة.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن ستة جنود على الأقل أصيبوا خلال الاشتباكات، ووُصِفَت حالة أحدهم بالخطيرة، وذلك دون صدور أي تأكيد رسمي من الجيش حتى الآن.
وبحسب موقع "واللا" الإليكتروني الإسرائيلي، نفذ الجيش "عملية إنقاذ" لقواته، أرسل خلالها تعزيزات إلى المخيم، شملت جرافة عسكرية. وأفاد الموقع أيضا بأن الجنود الجرحى أصيبوا جراء انفجار عبوات ناسفة، "اخترقت اثنتان منهما مركبتي إنقاذ".
وقالت مصادر في المخيم إن القوات الإسرائيلية داهمته، لاعتقال منفذ هجوم وقع أواخر الشهر الماضي، قرب مستوطنة حرميش بالضفة، ما أدى وقتذاك إلى مقتل مستوطن.
وقد أعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي، أن مسلحين تابعين لهما يخوضون اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في جنين.
وأفادت مصادر فلسطينية بأن الجيش اعتقل شابيْن في المخيم، وهو ما أكدته وسائل الإعلام الإسرائيلية.
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اشتباكات السودان: مؤتمر للمانحين في جنيف اليوم لدعم الاستجابة الإنسانية في السودان
يعقد اليوم في جنيف مؤتمر دولي لمحاولة تنسيق وصول المساعدات الإنسانية التي يحتاجها سكان السودان في ظل استمرار الحرب منذ أكثر من شهرين.
وأعلنت السعودية التي تترأس المؤتمر بالشراكة مع دول وأطراف أخرى، أن المؤتمر هدفه "إعلان التعهدات لدعم الاستجابة الإنسانية للسودان والمنطقة".
وإلى جانب السعودية، ستشارك في المؤتمر كل من قطر ومصر وألمانيا ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية (أوتشا) والاتحاد الأوروبي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.
وأشارت الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر الى أن خطة الاستجابة الإنسانية التي أعدتها نالت 16 في المائة فقط من التمويل المطلوب.
ووفق تقديرات الأمم المتحدة، يحتاج 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكان وعددهم نحو 45 مليونا، للمساعدة في بلد كان يعد من أكثر دول العالم فقرا حتى قبل النزاع.
وقد تسبّبت المعارك بنزوح أكثر من 2.2 مليون شخص، لجأ أكثر من 528 ألفا منهم الى دول الجوار، وفق المنظّمة الدوليّة للهجرة.
ويأتي انعقاد المؤتمر غداة بدء هدنة لثلاثة أيام برعاية أمريكية سعودية وأعلن طرفا النزاع في السودان، الجيش وقوات الدعم الشريع شبه العسكرية، التزامهما بها.
مقتل 3 فلسطنيين وإصابة 30 آخرين خلال اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينين في مخيم جنين
قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن فلسطينيا قتل وجُرح ما لا يقل عن 22 آخرين، بينهم أربعة بإصابات خطيرة، في مواجهات مستمرة مع الجيش الإسرائيلي، في مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.
وقالت مصادر فلسطينية إن المواجهات اندلعت بعدما رصد مسلحون فلسطينيون تسلل قوة من المستعربين إلى المخيم فجر اليوم الاثنين، وأشاروا إلى أن كثافة النيران، أدت إلى إدخال الجيش الإسرائيلي تعزيزات إلى المنطقة.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن ستة جنود على الأقل أصيبوا خلال الاشتباكات، ووُصِفَت حالة أحدهم بالخطيرة، وذلك دون صدور أي تأكيد رسمي من الجيش حتى الآن.
وبحسب موقع "واللا" الإليكتروني الإسرائيلي، نفذ الجيش "عملية إنقاذ" لقواته، أرسل خلالها تعزيزات إلى المخيم، شملت جرافة عسكرية. وأفاد الموقع أيضا بأن الجنود الجرحى أصيبوا جراء انفجار عبوات ناسفة، "اخترقت اثنتان منهما مركبتي إنقاذ".
وقالت مصادر في المخيم إن القوات الإسرائيلية داهمته، لاعتقال منفذ هجوم وقع أواخر الشهر الماضي، قرب مستوطنة حرميش بالضفة، ما أدى وقتذاك إلى مقتل مستوطن.
وقد أعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي، أن مسلحين تابعين لهما يخوضون اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في جنين.
وأفادت مصادر فلسطينية بأن الجيش اعتقل شابيْن في المخيم، وهو ما أكدته وسائل الإعلام الإسرائيلية.