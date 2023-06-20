الجيش الأردني يعلن مصرع أحد طياريه إثر تحطم مروحية أثناء رحلة تدريبية، و"إساءات عنصرية" تؤدي إلى توقف مباراتين لقطر والكويت

كشف تحقيق أجرته بي بي سي عن شبكة عالمية
لتعذيب القرود.
وبدأت الشبكة عملها على موقع المقاطع المصورة يوتيوب قبل أن تتحول
إلى مجموعة خاصة على خدمة المراسلة، تليغرام.
ويدفع الناس في بريطانيا والولايات المتحدة أموالا مقابل مقاطع فيديو
تظهر القرود أثناء تعذيبهم في إندونيسيا.
وتهدف هذه المجموعات السادية إلى تصوير أفلام معدة خصيصا لجمهورها
تظهر القرود تُعذب وأحيانا تُقتل خلال الفيلم.
وتم اعتقال العديد من المتورطين في تصوير هذه المقاطع،
وسُجن رجلان في إندونيسيا على صلة بعمليات تعذيب القرود.
وقال موقع يوتيوب في بيان إن إساءة معاملة الحيوانات لا مكان لها على
المنصة وغير مقبولة.
وقال تطبيق تليغرام إن مشرفي المحتوى لديهم لا
يمكنهم مراقبة المجموعات الخاصة.
BBCCopyright: BBC
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يصل إلى قطر في مستهل زيارة تشمل عُمان
ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن وزير
الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، وصل فجر اليوم الثلاثاء، إلى الدوحة، في زيارة
لقطر يستهل بها جولة، تشمل سلطنة عُمان كذلك.
وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية
الرسمية (إرنا)، بأن عبد اللهيان سيبحث في الدوحة، العلاقات بين البلدين، بجانب
ملفات إقليمية ودولية.
كما ينتظر أن تتطرق المباحثات إلى
مساعي إيران لرفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، على خلفية استمرار الأزمة
المتعلقة ببرنامجها النووي.
وأشارت وكالة "إرنا"، إلى
أن محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين، كان قد زار قطر الأسبوع الماضي،
بهدف "تعزيز التعاون والمشاورات النقدية والمصرفية والاقتصادية".
وبعد قطر، سيتوجه وزير الخارجية
الإيراني إلى مسقط لـ "التشاور مع السلطات العمانية"، وفقا للوكالة.
ReutersCopyright: Reuters
الجيش الأردني يعلن مصرع أحد طياريه إثر تحطم مروحية أثناء رحلة تدريبية
أعلن الجيش الأردني مصرع أحد طياريه
إثر تحطم مروحية أثناء رحلة تدريبية يوم أمس.
وبحسب ما نشر الجيش على موقعه
الإلكتروني فإن الرائد طيار علي أحمد محمود الحراسيس كان على متن طائرة مروحية
عسكرية من طراز كوبرا أثناء رحلة تدريبية قبل أن تهبط اضطراريا وتتحطم في منطقة
البقعة.
ولم يذكر بيان الجيش أي تفاصيل عن
عدد من كانوا على متن المروحية وقت الحادث.
وكانت وسائل إعلام أردنية قد قالت إن
الحادث لم يؤدِّ إلى حدوث إصابات بين المدنيين بينما تم نقل الطيارين إلى
المستشفى.
توقف مباراتي قطر ونيوزيلندا، والكويت وأيرلندا بسبب مزاعم تعرض لاعبين لإساءات عنصرية
توقفت مباراتان دوليتان بسبب مزاعم
تعرض لاعبين لإساءات عنصرية.
وتوقفت المباراة الودية يوم أمس
الاثنين بين منتخبي قطر ونيوزيلندا بعد رفض لاعبي الأخير النزول إلى أرضية الملعب
في الشوط الثاني زاعمين بأن أحدهم تعرض لإساءة عنصرية.
وبحسب هؤلاء فان المدافع
مايكل بوكسال (34 عاما) تعرض لإساءة عنصرية من لاعب قطري ولم يتخذ الحكم أي إجراء ضده.
وانتهى
الشوط الأول بتقدم المنتخب النيوزيلندي بهدف ماركو ستامنيك (18).
وفي حادثة مماثلة بين
منتخبي الكويت وأيرلندا ما دون 23 عاما في سلوفينيا، أعلن المنتخب الأخير انسحابه
قبل نهاية المباراة بـ 20 دقيقة وتقديم شكوى ضد الكويت لدى فيفا والاتحاد الأوروبي
بسبب "إساءة عنصرية قام بها لاعب كويتي ضد لاعب أيرلندي" بحسب بيان
الجانب الأيرلندي.
وفي رد لاحق، استنكر
الاتحاد الكويتي ما أعلن عنه نظيره الأيرلندي، مؤكداً أن "ما تم تداوله من
أخبار، غير صحيحة، ويعلن رفضه التام لمثل هذا الاتهام، لا سيما أن المباراة لم
تستكمل بسبب الخشونة والتوتر الزائد عن الحد بين اللاعبين، وأن المباراة توقفت عند
الدقيقة 70 من قبل حكم المباراة، وذلك حماية للاعبين من حدوث إصابات".
تغطية مباشرة
time_stated_uk
تحقيق لبي بي سي يكشف شبكة عالمية لتعذيب القرود
كشف تحقيق أجرته بي بي سي عن شبكة عالمية لتعذيب القرود.
وبدأت الشبكة عملها على موقع المقاطع المصورة يوتيوب قبل أن تتحول إلى مجموعة خاصة على خدمة المراسلة، تليغرام.
ويدفع الناس في بريطانيا والولايات المتحدة أموالا مقابل مقاطع فيديو تظهر القرود أثناء تعذيبهم في إندونيسيا.
وتهدف هذه المجموعات السادية إلى تصوير أفلام معدة خصيصا لجمهورها تظهر القرود تُعذب وأحيانا تُقتل خلال الفيلم.
وتم اعتقال العديد من المتورطين في تصوير هذه المقاطع، وسُجن رجلان في إندونيسيا على صلة بعمليات تعذيب القرود.
وقال موقع يوتيوب في بيان إن إساءة معاملة الحيوانات لا مكان لها على المنصة وغير مقبولة.
وقال تطبيق تليغرام إن مشرفي المحتوى لديهم لا يمكنهم مراقبة المجموعات الخاصة.
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يصل إلى قطر في مستهل زيارة تشمل عُمان
ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، وصل فجر اليوم الثلاثاء، إلى الدوحة، في زيارة لقطر يستهل بها جولة، تشمل سلطنة عُمان كذلك.
وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، بأن عبد اللهيان سيبحث في الدوحة، العلاقات بين البلدين، بجانب ملفات إقليمية ودولية.
كما ينتظر أن تتطرق المباحثات إلى مساعي إيران لرفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، على خلفية استمرار الأزمة المتعلقة ببرنامجها النووي.
وأشارت وكالة "إرنا"، إلى أن محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين، كان قد زار قطر الأسبوع الماضي، بهدف "تعزيز التعاون والمشاورات النقدية والمصرفية والاقتصادية".
وبعد قطر، سيتوجه وزير الخارجية الإيراني إلى مسقط لـ "التشاور مع السلطات العمانية"، وفقا للوكالة.
الجيش الأردني يعلن مصرع أحد طياريه إثر تحطم مروحية أثناء رحلة تدريبية
أعلن الجيش الأردني مصرع أحد طياريه إثر تحطم مروحية أثناء رحلة تدريبية يوم أمس.
وبحسب ما نشر الجيش على موقعه الإلكتروني فإن الرائد طيار علي أحمد محمود الحراسيس كان على متن طائرة مروحية عسكرية من طراز كوبرا أثناء رحلة تدريبية قبل أن تهبط اضطراريا وتتحطم في منطقة البقعة.
ولم يذكر بيان الجيش أي تفاصيل عن عدد من كانوا على متن المروحية وقت الحادث.
وكانت وسائل إعلام أردنية قد قالت إن الحادث لم يؤدِّ إلى حدوث إصابات بين المدنيين بينما تم نقل الطيارين إلى المستشفى.
توقف مباراتي قطر ونيوزيلندا، والكويت وأيرلندا بسبب مزاعم تعرض لاعبين لإساءات عنصرية
توقفت مباراتان دوليتان بسبب مزاعم تعرض لاعبين لإساءات عنصرية.
وتوقفت المباراة الودية يوم أمس الاثنين بين منتخبي قطر ونيوزيلندا بعد رفض لاعبي الأخير النزول إلى أرضية الملعب في الشوط الثاني زاعمين بأن أحدهم تعرض لإساءة عنصرية.
وبحسب هؤلاء فان المدافع مايكل بوكسال (34 عاما) تعرض لإساءة عنصرية من لاعب قطري ولم يتخذ الحكم أي إجراء ضده.
وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب النيوزيلندي بهدف ماركو ستامنيك (18).
وفي حادثة مماثلة بين منتخبي الكويت وأيرلندا ما دون 23 عاما في سلوفينيا، أعلن المنتخب الأخير انسحابه قبل نهاية المباراة بـ 20 دقيقة وتقديم شكوى ضد الكويت لدى فيفا والاتحاد الأوروبي بسبب "إساءة عنصرية قام بها لاعب كويتي ضد لاعب أيرلندي" بحسب بيان الجانب الأيرلندي.
وفي رد لاحق، استنكر الاتحاد الكويتي ما أعلن عنه نظيره الأيرلندي، مؤكداً أن "ما تم تداوله من أخبار، غير صحيحة، ويعلن رفضه التام لمثل هذا الاتهام، لا سيما أن المباراة لم تستكمل بسبب الخشونة والتوتر الزائد عن الحد بين اللاعبين، وأن المباراة توقفت عند الدقيقة 70 من قبل حكم المباراة، وذلك حماية للاعبين من حدوث إصابات".
الجيش الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين ويصادر أسلحة خلال مداهمات في الضفة الغربية
قال الجيش الإسرائيلي إن قواته اعتقلت خلال الليل ستة فلسطينيين، في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.
وأشار الجيش في بيان إلى أن جنوده صادروا أسلحة، تشمل مسدسات، خلال عمليات مداهمة، نُفِذَت بالتعاون مع شرطة حرس الحدود وجهاز الأمن العام (الشاباك).
وأضاف أن عشرات الفلسطينيين رشقوا الجنود الإسرائيليين بالحجارة، وألقوا نحوهم إطارات حارقة، وأن القوات الإسرائيلية ردت عليهم باستخدام "وسائل تفريق المتظاهرين".
كما قال الجيش الإسرائيلي إن جنوده أطلقوا النار صوب فلسطيني استهدفهم بقنبلة في قرية حوسان، غرب مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات في صفوفه.
وكانت مصادر فلسطينية قد أفادت في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين بأن شابا من القرية نفسها قُتِلَ وأصيب آخر، برصاص الجيش الإسرائيلي.