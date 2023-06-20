الجيش الأردني يعلن مصرع أحد طياريه إثر تحطم مروحية أثناء رحلة تدريبية، و"إساءات عنصرية" تؤدي إلى توقف مباراتين لقطر والكويت

كشف تحقيق أجرته بي بي سي عن شبكة عالمية لتعذيب القرود.

وبدأت الشبكة عملها على موقع المقاطع المصورة يوتيوب قبل أن تتحول إلى مجموعة خاصة على خدمة المراسلة، تليغرام.

ويدفع الناس في بريطانيا والولايات المتحدة أموالا مقابل مقاطع فيديو تظهر القرود أثناء تعذيبهم في إندونيسيا.

وتهدف هذه المجموعات السادية إلى تصوير أفلام معدة خصيصا لجمهورها تظهر القرود تُعذب وأحيانا تُقتل خلال الفيلم.

وتم اعتقال العديد من المتورطين في تصوير هذه المقاطع، وسُجن رجلان في إندونيسيا على صلة بعمليات تعذيب القرود.

وقال موقع يوتيوب في بيان إن إساءة معاملة الحيوانات لا مكان لها على المنصة وغير مقبولة.

وقال تطبيق تليغرام إن مشرفي المحتوى لديهم لا يمكنهم مراقبة المجموعات الخاصة.