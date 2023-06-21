توج المنتخب العراقي، بلقب غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية، بعد فوزه على نظيره الإيراني بركلات الترجيح بنتيجة 5-4. وأقيمت المباراة على ملعب المدينة في العاصمة العراقية بغداد.
مستوطنة عيلي: عشرات المستوطنين يهاجمون منازل الفلسطينيين في عدة مناطق في الضفة الغربية
اقتحمت القوات الإسرائيلية قرية عوريف جنوبي نابلس فجر اليوم٬ وداهمت منزلي منفذي عملية إطلاق النار في مستوطنة عيلي أمس الثلاثاء، وأخذت قياس منزل أسرة مهند شحادة وخالد صباح، تمهيداً لهدمها، بحسب المصادر الفلسطينية.
واعتقلت القوات الإسرائيلية ستة فلسطينيين من قرية عوريف خلال المداهمة، وفقاً لنادي الأسير الفلسطيني.
كما أعلن اليوم عن وفاة سديل غسان نغنغية البالغة من العمر 15 عاماً، متأثرة بإصابتها قبل يومين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال العملية العسكرية في مدينة جنين، ويرفع هذا عدد القتلى في تلك العملية إلى سبعة فلسطينيين. ووصل عدد القتلى من الفلسطينيين منذ بداية العام إلى 174 شخصا.
وأُصيب عشرات الفلسطينيين عقب هجمات شنتها مجموعات من المستوطنين على منازل ومركبات الفلسطينيين في مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة في ساعات متأخرة من مساء أمس وحتى فجر اليوم، وذلك عقب عملية إطلاق النار التي أسفرت عن مقتل 4 مستوطنين وإصابة آخرين.
وقالت مصادر الهلال الأحمر الفلسطيني أنه أصيب في تلك الهجمات أكثر من 30 شخصا في حوارة، وتعرضت سيارة إسعاف للاحتراق جزئيا بفعل قنابل الغاز، كما هاجم مستوطنون سيارة إسعاف على حاجز حوارة.
وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمالي الضفة الغربية غسان دغلس، إن 140 سيارة فلسطينية قد تضررت بفعل اعتداءات المستوطنين في محيط المدينة. وتركزت تلك الاعتداءات بالقرب من مناطق شمالي الضفة.
وأحرق المستوطنون محال تجارية في قرية اللبن الشرقية، وحقول القمح في أراضي البلدة. وفي بلدة اللبن الغربية قرب مدينة رام الله.
اشتباكات السودان: تجدد القتال العنيف في الخرطوم قبيل انتهاء الهدنة بدقائق
اندلع القتال في صباح اليوم في جميع أنحاء العاصمة السودانية قبيل انتهاء وقف إطلاق النار بدقائق.
ويقول شهود عيان ان مواجهات عنيفة تجري في الخرطوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وسمع دوي اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة وسط وغرب الخرطوم في المنطقة الصناعية وحي الرميلة والحلة الجديدة واللاماب، كما تجددت الاشتباكات أيضاً جنوبي الخرطوم حول محيط المدينة الرياضية وأرض المعسكرات.
ووردت أنباء عن إطلاق نيران مضادة للطائرات خلال عملية لطيران الجيش في أم درمان.
وتبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الاتهامات في قصف مقر المخابرات في البلاد بعد اندلاع حريق هائل في المبنى خلال الليل.
كما وردت أنباء عن اندلاع قتال عنيف في دارفور وأفادت وسائل إعلام محلية بأن 5000 شخص قتلوا حتى الآن.
وتوسطت السعودية والولايات المتحدة في الهدنة الأخيرة التي استمرت ثلاثة أيام، لكنها انتهكت كما حدث في هدن سابقة وتبادل الطرفان خلالها الاتهامات بخرقها.
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توج المنتخب العراقي، بلقب غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية، بعد فوزه على نظيره الإيراني بركلات الترجيح بنتيجة 5-4. وأقيمت المباراة على ملعب المدينة في العاصمة العراقية بغداد.
مستوطنة عيلي: عشرات المستوطنين يهاجمون منازل الفلسطينيين في عدة مناطق في الضفة الغربية
اقتحمت القوات الإسرائيلية قرية عوريف جنوبي نابلس فجر اليوم٬ وداهمت منزلي منفذي عملية إطلاق النار في مستوطنة عيلي أمس الثلاثاء، وأخذت قياس منزل أسرة مهند شحادة وخالد صباح، تمهيداً لهدمها، بحسب المصادر الفلسطينية.
واعتقلت القوات الإسرائيلية ستة فلسطينيين من قرية عوريف خلال المداهمة، وفقاً لنادي الأسير الفلسطيني.
كما أعلن اليوم عن وفاة سديل غسان نغنغية البالغة من العمر 15 عاماً، متأثرة بإصابتها قبل يومين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال العملية العسكرية في مدينة جنين، ويرفع هذا عدد القتلى في تلك العملية إلى سبعة فلسطينيين. ووصل عدد القتلى من الفلسطينيين منذ بداية العام إلى 174 شخصا.
وأُصيب عشرات الفلسطينيين عقب هجمات شنتها مجموعات من المستوطنين على منازل ومركبات الفلسطينيين في مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة في ساعات متأخرة من مساء أمس وحتى فجر اليوم، وذلك عقب عملية إطلاق النار التي أسفرت عن مقتل 4 مستوطنين وإصابة آخرين.
وقالت مصادر الهلال الأحمر الفلسطيني أنه أصيب في تلك الهجمات أكثر من 30 شخصا في حوارة، وتعرضت سيارة إسعاف للاحتراق جزئيا بفعل قنابل الغاز، كما هاجم مستوطنون سيارة إسعاف على حاجز حوارة.
وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمالي الضفة الغربية غسان دغلس، إن 140 سيارة فلسطينية قد تضررت بفعل اعتداءات المستوطنين في محيط المدينة. وتركزت تلك الاعتداءات بالقرب من مناطق شمالي الضفة.
وأحرق المستوطنون محال تجارية في قرية اللبن الشرقية، وحقول القمح في أراضي البلدة. وفي بلدة اللبن الغربية قرب مدينة رام الله.
اشتباكات السودان: تجدد القتال العنيف في الخرطوم قبيل انتهاء الهدنة بدقائق
اندلع القتال في صباح اليوم في جميع أنحاء العاصمة السودانية قبيل انتهاء وقف إطلاق النار بدقائق.
ويقول شهود عيان ان مواجهات عنيفة تجري في الخرطوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وسمع دوي اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة وسط وغرب الخرطوم في المنطقة الصناعية وحي الرميلة والحلة الجديدة واللاماب، كما تجددت الاشتباكات أيضاً جنوبي الخرطوم حول محيط المدينة الرياضية وأرض المعسكرات.
ووردت أنباء عن إطلاق نيران مضادة للطائرات خلال عملية لطيران الجيش في أم درمان.
وتبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الاتهامات في قصف مقر المخابرات في البلاد بعد اندلاع حريق هائل في المبنى خلال الليل.
كما وردت أنباء عن اندلاع قتال عنيف في دارفور وأفادت وسائل إعلام محلية بأن 5000 شخص قتلوا حتى الآن.
وتوسطت السعودية والولايات المتحدة في الهدنة الأخيرة التي استمرت ثلاثة أيام، لكنها انتهكت كما حدث في هدن سابقة وتبادل الطرفان خلالها الاتهامات بخرقها.