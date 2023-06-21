اقتحمت القوات الإسرائيلية قرية عوريف جنوبي نابلس فجر اليوم٬ وداهمت منزلي منفذي عملية إطلاق النار في مستوطنة عيلي أمس الثلاثاء، وأخذت قياس منزل أسرة مهند شحادة وخالد صباح، تمهيداً لهدمها، بحسب المصادر الفلسطينية.

واعتقلت القوات الإسرائيلية ستة فلسطينيين من قرية عوريف خلال المداهمة، وفقاً لنادي الأسير الفلسطيني.

كما أعلن اليوم عن وفاة سديل غسان نغنغية البالغة من العمر 15 عاماً، متأثرة بإصابتها قبل يومين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال العملية العسكرية في مدينة جنين، ويرفع هذا عدد القتلى في تلك العملية إلى سبعة فلسطينيين. ووصل عدد القتلى من الفلسطينيين منذ بداية العام إلى 174 شخصا.

وأُصيب عشرات الفلسطينيين عقب هجمات شنتها مجموعات من المستوطنين على منازل ومركبات الفلسطينيين في مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة في ساعات متأخرة من مساء أمس وحتى فجر اليوم، وذلك عقب عملية إطلاق النار التي أسفرت عن مقتل 4 مستوطنين وإصابة آخرين.

وقالت مصادر الهلال الأحمر الفلسطيني أنه أصيب في تلك الهجمات أكثر من 30 شخصا في حوارة، وتعرضت سيارة إسعاف للاحتراق جزئيا بفعل قنابل الغاز، كما هاجم مستوطنون سيارة إسعاف على حاجز حوارة.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمالي الضفة الغربية غسان دغلس، إن 140 سيارة فلسطينية قد تضررت بفعل اعتداءات المستوطنين في محيط المدينة. وتركزت تلك الاعتداءات بالقرب من مناطق شمالي الضفة.

وأحرق المستوطنون محال تجارية في قرية اللبن الشرقية، وحقول القمح في أراضي البلدة. وفي بلدة اللبن الغربية قرب مدينة رام الله.