أوكرانيا تقصف الجسر الرابط بين خيرسون والقرم، وتوتر شديد في الضفة الغربية الفلسطينية وإضراب شامل في جنين

الحرب في أوكرانيا: الصواريخ الأوكرانية تستهدف جسرا مهما يربط القرم بخيرسون
قصفت القوات الأوكرانية بالصواريخ، بحسب المسؤولين في روسيا، الجسر الذي يربط شبه جزيرة القرم بخيرسون.
ويعد جسر تشونغار هو الجسر الرئيسي بين المنطقتين.
وقال حاكم المنطقة إن الضربة أضرت بالطريق لكنها لم تسفر عن إصابات وقال إن صواريخ ستورم شادو قد تكون استخدمت في هذا الهجوم.
وأدت الأضرار إلى تحويل مسار المركبات إلى طرق بديلة، وبدأ المختصون بفحص جسر تشونغار لتحديد الأضرار وتوقيت إمكانية استئناف حركة المرور عليه.
ويُعرف جسر تشونغار باسم "بوابة القرم"، وهو أحد الجسور القليلة التي تربط شبه جزيرة القرم بروسيا والأراضي التي سيطرت عليها في أوكرانيا. واعتبرت السيطرة على المنطقة من الساحل الغربي لبحر آزوف إلى الضفة الشرقية لنهر دنيبرو، أحد الإنجازات المهمة التي حققتها موسكو في الحرب، إذ ربطت القرم بروسيا، وقد يساعد تدمير الجسر أوكرانيا في عزل القرم وإبعادها عن روسيا وبالتالي الضغط على موسكو في أي مفاوضات مستقبلية.
وتوسعت دائرة القصف الجوي الروسي على أوكرانيا صباح اليوم الخميس، ودوت صفارات الإنذار في معظم المدن الأوكرانية تحسبا للغارات على كييف والمناطق المحيطة بها في وسط البلاد، بالإضافة إلى عدد كبير من المدن مثل سومي، وخاركوف، ونيكولاييف، وأوديسا.
الضفة الغربية: إضراب شامل في جنين حداداً على أرواح ثلاثة شبان فلسطينيين استهدفتهم طائرة إسرائيلية مسيرة
أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في مدينة جنين، الإضراب الشامل حداداً على أرواح الشبان الثلاثة الذين استهدفتهم طائرة مسيرة إسرائيلية شمال مدينة جنين مساء أمس. وهم صهيب الغول، ومحمد العويس، وأشرف السعدي، من سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي وكتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح.
وتوعدت حركة حماس في بيان لها بالرد على ما وصفته بعملية الاغتيال.
وقالت مصادر محلية إن القوات الإسرائيلية اقتحمت قرية برقين قرب جنين، واندلعت اشتباكات مسلحة بين القوات الإسرائيلية ومسلحين فلسطينيين. وأصيب، بحسب الهلال الأحمر 170 فلسطينياً خلال المواجهات التي اندلعت في مدينة نابلس غالبيتهم بالاختناق.
كما هدم الجيش الإسرائيلي فجر اليوم في مدينة نابلس منزل السجين كمال جوري، أحد عناصر مجموعة "عرين الأسود" المسلحة.
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الحرب في أوكرانيا: الصواريخ الأوكرانية تستهدف جسرا مهما يربط القرم بخيرسون
قصفت القوات الأوكرانية بالصواريخ، بحسب المسؤولين في روسيا، الجسر الذي يربط شبه جزيرة القرم بخيرسون.
ويعد جسر تشونغار هو الجسر الرئيسي بين المنطقتين. وقال حاكم المنطقة إن الضربة أضرت بالطريق لكنها لم تسفر عن إصابات وقال إن صواريخ ستورم شادو قد تكون استخدمت في هذا الهجوم.
وأدت الأضرار إلى تحويل مسار المركبات إلى طرق بديلة، وبدأ المختصون بفحص جسر تشونغار لتحديد الأضرار وتوقيت إمكانية استئناف حركة المرور عليه.
ويُعرف جسر تشونغار باسم "بوابة القرم"، وهو أحد الجسور القليلة التي تربط شبه جزيرة القرم بروسيا والأراضي التي سيطرت عليها في أوكرانيا. واعتبرت السيطرة على المنطقة من الساحل الغربي لبحر آزوف إلى الضفة الشرقية لنهر دنيبرو، أحد الإنجازات المهمة التي حققتها موسكو في الحرب، إذ ربطت القرم بروسيا، وقد يساعد تدمير الجسر أوكرانيا في عزل القرم وإبعادها عن روسيا وبالتالي الضغط على موسكو في أي مفاوضات مستقبلية.
وتوسعت دائرة القصف الجوي الروسي على أوكرانيا صباح اليوم الخميس، ودوت صفارات الإنذار في معظم المدن الأوكرانية تحسبا للغارات على كييف والمناطق المحيطة بها في وسط البلاد، بالإضافة إلى عدد كبير من المدن مثل سومي، وخاركوف، ونيكولاييف، وأوديسا.
الضفة الغربية: إضراب شامل في جنين حداداً على أرواح ثلاثة شبان فلسطينيين استهدفتهم طائرة إسرائيلية مسيرة
أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في مدينة جنين، الإضراب الشامل حداداً على أرواح الشبان الثلاثة الذين استهدفتهم طائرة مسيرة إسرائيلية شمال مدينة جنين مساء أمس. وهم صهيب الغول، ومحمد العويس، وأشرف السعدي، من سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي وكتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح.
وتوعدت حركة حماس في بيان لها بالرد على ما وصفته بعملية الاغتيال.
وقالت مصادر محلية إن القوات الإسرائيلية اقتحمت قرية برقين قرب جنين، واندلعت اشتباكات مسلحة بين القوات الإسرائيلية ومسلحين فلسطينيين. وأصيب، بحسب الهلال الأحمر 170 فلسطينياً خلال المواجهات التي اندلعت في مدينة نابلس غالبيتهم بالاختناق.
كما هدم الجيش الإسرائيلي فجر اليوم في مدينة نابلس منزل السجين كمال جوري، أحد عناصر مجموعة "عرين الأسود" المسلحة.