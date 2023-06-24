تكثيف الأمن في موسكو وبوتين يدعو إلى نبذ الفتنة بعد الدعوة إلى العصيان المدني التي أطلقها مؤسس فاغنر

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة صباح اليوم إلى مجموعة فاغنر ودعا إلى نبذ الفتنة، وخاطب الشعب الروسي "كرئيس لروسيا وكمواطن روسي" وتعهد بالدفاع عن روسيا ووقف التمرد المسلح.

ونبه إلى أنه سيتخذ إجراءات صارمة لاستعادة النظام في روستوف، ووصف ما يحدث بأنه خيانة وطعنة في الظهر ومحاولة لتقسيم المجتمع.

وألغيت في مقاطعة روستوف جنوب غربي روسيا جميع الأنشطة العامة، عقب دعوة مؤسس "فاغنر" للعصيان المسلح في روسيا.

وفرضت القيود المؤقتة على حركة المرور في مدينة روستوف. وطلب من السكان عدم مغادرة منازلهم إلا عند الضرورة.

وتأتي هذه الإجراءات عقب دعوة العصيان المسلح التي أطلقها مؤسس مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة لأن قواته على حد وصفه تعرضت لقصف من الجيش الروسي، الذي نفى تلك المعلومات.

وبعد تصريحات مؤسس "فاغنر" يفغيني بريغوجين، رفع الأمن الفيدرالي الروسي في وقت سابق قضية جنائية على يفجيني بتهمة محاولة تنظيم تمرد مسلح.

وأفادت وسائل الإعلام نقلا عن شهود عيان، بعودة عدد من مقاتلي "فاغنر" إلى مواقعهم استجابة لدعوة وزارة الدفاع الروسية.