تكثيف الأمن في موسكو وبوتين يدعو إلى نبذ الفتنة بعد الدعوة إلى العصيان المدني التي أطلقها مؤسس فاغنر

كثفت في موسكو الإجراءات الأمنية تحسبا لأي طارئ، بعد دعوة مؤسس "فاغنر" للعصيان المسلح.
وشملت تلك الإجراءات تعزيز الرقابة على الطرق وتقييد التجمع وتفعيل قانون مكافحة الإرهاب.
وتأتي هذه الإجراءات بعد دعوة مؤسس مجموعة "فاغنر" للعصيان المسلح، بعد اتهامه الجيش بالهجوم على قواته.
لكن الجيش الروسي نفى تلك الاتهامات.
وحث حاكم موسكو المواطنين على الحد من التنقل وتوخي الحذر في الضواحي الجنوبية لموسكو.
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عاجلفاغنر: وزارة الدفاع الروسية تتعهد بضمان سلامة مقاتلي فاغنر وتطلب منهم الابتعاد عن مؤسس "فاغنر" والاتصال بالأجهزة الأمنية فورا، وداهم الأمن الروسي بحسب الإعلام المحلي مقر "فاغنر" في بطرسبورغ، وطوقت المباني التابعة لـ"بريغوجين" قرب جسر بلاغوفيشينسكي في المدينة
بوتين يوجه كلمة متلفزة بعد إعلان مؤسس فاغنر العصيان المسلح والسيطرة على مواقع حكومية في روستوف جنوب غرب البلاد
وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة صباح اليوم إلى مجموعة فاغنر ودعا إلى نبذ الفتنة، وخاطب الشعب الروسي "كرئيس لروسيا وكمواطن روسي" وتعهد بالدفاع عن روسيا ووقف التمرد المسلح.
ونبه إلى أنه سيتخذ إجراءات صارمة لاستعادة النظام في روستوف، ووصف ما يحدث بأنه خيانة وطعنة في الظهر ومحاولة لتقسيم المجتمع.
وألغيت في مقاطعة روستوف جنوب غربي روسيا جميع الأنشطة العامة، عقب دعوة مؤسس "فاغنر" للعصيان المسلح في روسيا.
وفرضت القيود المؤقتة على حركة المرور في مدينة روستوف. وطلب من السكان عدم مغادرة منازلهم إلا عند الضرورة.
وتأتي هذه الإجراءات عقب دعوة العصيان المسلح التي أطلقها مؤسس مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة لأن قواته على حد وصفه تعرضت لقصف من الجيش الروسي، الذي نفى تلك المعلومات.
وبعد تصريحات مؤسس "فاغنر" يفغيني بريغوجين، رفع الأمن الفيدرالي الروسي في وقت سابق قضية جنائية على يفجيني بتهمة محاولة تنظيم تمرد مسلح.
وأفادت وسائل الإعلام نقلا عن شهود عيان، بعودة عدد من مقاتلي "فاغنر" إلى مواقعهم استجابة لدعوة وزارة الدفاع الروسية.
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مؤسس فاغنر: تكثيف الإجراءت الأمنية في موسكو
كثفت في موسكو الإجراءات الأمنية تحسبا لأي طارئ، بعد دعوة مؤسس "فاغنر" للعصيان المسلح.
وشملت تلك الإجراءات تعزيز الرقابة على الطرق وتقييد التجمع وتفعيل قانون مكافحة الإرهاب.
وتأتي هذه الإجراءات بعد دعوة مؤسس مجموعة "فاغنر" للعصيان المسلح، بعد اتهامه الجيش بالهجوم على قواته.
لكن الجيش الروسي نفى تلك الاتهامات.
وحث حاكم موسكو المواطنين على الحد من التنقل وتوخي الحذر في الضواحي الجنوبية لموسكو.
عاجلفاغنر: وزارة الدفاع الروسية تتعهد بضمان سلامة مقاتلي فاغنر وتطلب منهم الابتعاد عن مؤسس "فاغنر" والاتصال بالأجهزة الأمنية فورا، وداهم الأمن الروسي بحسب الإعلام المحلي مقر "فاغنر" في بطرسبورغ، وطوقت المباني التابعة لـ"بريغوجين" قرب جسر بلاغوفيشينسكي في المدينة
بوتين يوجه كلمة متلفزة بعد إعلان مؤسس فاغنر العصيان المسلح والسيطرة على مواقع حكومية في روستوف جنوب غرب البلاد
وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة صباح اليوم إلى مجموعة فاغنر ودعا إلى نبذ الفتنة، وخاطب الشعب الروسي "كرئيس لروسيا وكمواطن روسي" وتعهد بالدفاع عن روسيا ووقف التمرد المسلح.
ونبه إلى أنه سيتخذ إجراءات صارمة لاستعادة النظام في روستوف، ووصف ما يحدث بأنه خيانة وطعنة في الظهر ومحاولة لتقسيم المجتمع.
وألغيت في مقاطعة روستوف جنوب غربي روسيا جميع الأنشطة العامة، عقب دعوة مؤسس "فاغنر" للعصيان المسلح في روسيا.
وفرضت القيود المؤقتة على حركة المرور في مدينة روستوف. وطلب من السكان عدم مغادرة منازلهم إلا عند الضرورة.
وتأتي هذه الإجراءات عقب دعوة العصيان المسلح التي أطلقها مؤسس مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة لأن قواته على حد وصفه تعرضت لقصف من الجيش الروسي، الذي نفى تلك المعلومات.
وبعد تصريحات مؤسس "فاغنر" يفغيني بريغوجين، رفع الأمن الفيدرالي الروسي في وقت سابق قضية جنائية على يفجيني بتهمة محاولة تنظيم تمرد مسلح.
وأفادت وسائل الإعلام نقلا عن شهود عيان، بعودة عدد من مقاتلي "فاغنر" إلى مواقعهم استجابة لدعوة وزارة الدفاع الروسية.