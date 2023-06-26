حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية استعدادا للوقوف بعرفات، والعاهل الأردني يدعو إلى "خفض التصعيد" في الأراضي الفلسطينية

العاهل الأردني عبد الله الثاني يدعو إلى "خفض التصعيد" في الأراضي الفلسطينية
دعا العاهل
الأردني الملك عبد الله الثاني خلال استقباله في عمّان مساعدة وزير الخارجية
الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربرا أ. ليف إلى "خفض التصعيد" في
الأراضي الفلسطينية.
وقال الديوان
الملكي في بيان له إنّ الملك عبد الله، وخلال استقباله المسؤولة الأمريكية في قصر
الحسينية شدّد على ضرورة "إيقاف أية إجراءات أحادية الجانب من شأنها زعزعة
الاستقرار وتقويض فرص تحقيق السلام".
ويشهد شمال
الضفة الغربية منذ الإثنين تصعيداً أسفر عن سقوط نحو عشرين قتيلاً، غالبيتهم
فلسطينيون، في عمليات توغّل إسرائيلية وهجمات شنّها فلسطينيون وأخرى نفّذها
مستوطنون إسرائيليون، ما يرفع عدد القتلى إلى أكثر من مائتين جراء هجمات ومواجهات وعمليات
عسكرية منذ مطلع يناير/كانون الثاني.
كما جدّد
الملك عبد الله الثاني تأكيده على "ضرورة العمل من أجل تحقيق السلام العادل
والشامل على أساس حلّ الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلّة على
خطوط الرابع من يونيو/حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
وكان مفوّض
الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك حذّر الجمعة من أنّ الوضع في
الضفة الغربية "قد يخرج عن السيطرة".
ReutersCopyright: Reuters
الحج: حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية
بدأت المناسك الأساسية لفريضة الحج اليوم الاثنين في الأراضي المقدسة في السعودية حيث توجه الحجاج من مكة إلى مشعر منى بعد صلاة فجر اليوم، فيما يعرف بـ "يوم التروية"، وهو اليوم الموافق الثامن من شهر ذي الحجة.
ويبيت الحجاج في منى، وينطلقون منها بعد صلاة فجر الثلاثاء للوقوف بصعيد عرفات، وهو الركن الأعظم من أركان الحج.
ومع شروق شمس أول أيام العيد الأربعاء يبدأ الحجاج في رمي الجمرات ويذبحون الأضاحي ويؤدون طواف الإفاضة إيذانا بالتحلل من ملابس الإحرام ثم يعود الحجيج إلى منى صبيحة يوم العاشر من ذي الحجة لقضاء أيام التشريق الثلاثة بالملابس العادية ورمي الجمرات الثلاث مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى.
ويقع مشعر منى بين مكة المكرمة ومشعر مزدلفة على بعد سبعة كيلو مترات شمال شرق المسجد الحرام، وهو حد من حدود الحرم تحيطه الجبال من الجهتين الشمالية والجنوبية، ولا يُسكَن إلا مدة الحج ، ويحَدُّه من جهة مكة جمرة العقبة، ومن جهة مشعر مزدلفة وادي "محسر".
وقد وصل أكثر من 1.6 مليون حاجّ من خارج المملكة على ما أعلنت السلطات السعوديّة مساء الجمعة، وهو رقم يتجاوز عدد الحجيج العام الماضي بفارق كبير، وتتوقّع السلطات السعوديّة مشاركة أكثر من مليوني حاج من 160 بلدا هذا العام.
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العاهل الأردني عبد الله الثاني يدعو إلى "خفض التصعيد" في الأراضي الفلسطينية
دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال استقباله في عمّان مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربرا أ. ليف إلى "خفض التصعيد" في الأراضي الفلسطينية.
وقال الديوان الملكي في بيان له إنّ الملك عبد الله، وخلال استقباله المسؤولة الأمريكية في قصر الحسينية شدّد على ضرورة "إيقاف أية إجراءات أحادية الجانب من شأنها زعزعة الاستقرار وتقويض فرص تحقيق السلام".
ويشهد شمال الضفة الغربية منذ الإثنين تصعيداً أسفر عن سقوط نحو عشرين قتيلاً، غالبيتهم فلسطينيون، في عمليات توغّل إسرائيلية وهجمات شنّها فلسطينيون وأخرى نفّذها مستوطنون إسرائيليون، ما يرفع عدد القتلى إلى أكثر من مائتين جراء هجمات ومواجهات وعمليات عسكرية منذ مطلع يناير/كانون الثاني.
كما جدّد الملك عبد الله الثاني تأكيده على "ضرورة العمل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حلّ الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلّة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
وكان مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك حذّر الجمعة من أنّ الوضع في الضفة الغربية "قد يخرج عن السيطرة".
الحج: حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية
بدأت المناسك الأساسية لفريضة الحج اليوم الاثنين في الأراضي المقدسة في السعودية حيث توجه الحجاج من مكة إلى مشعر منى بعد صلاة فجر اليوم، فيما يعرف بـ "يوم التروية"، وهو اليوم الموافق الثامن من شهر ذي الحجة.
ويبيت الحجاج في منى، وينطلقون منها بعد صلاة فجر الثلاثاء للوقوف بصعيد عرفات، وهو الركن الأعظم من أركان الحج.
ومع شروق شمس أول أيام العيد الأربعاء يبدأ الحجاج في رمي الجمرات ويذبحون الأضاحي ويؤدون طواف الإفاضة إيذانا بالتحلل من ملابس الإحرام ثم يعود الحجيج إلى منى صبيحة يوم العاشر من ذي الحجة لقضاء أيام التشريق الثلاثة بالملابس العادية ورمي الجمرات الثلاث مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى.
ويقع مشعر منى بين مكة المكرمة ومشعر مزدلفة على بعد سبعة كيلو مترات شمال شرق المسجد الحرام، وهو حد من حدود الحرم تحيطه الجبال من الجهتين الشمالية والجنوبية، ولا يُسكَن إلا مدة الحج ، ويحَدُّه من جهة مكة جمرة العقبة، ومن جهة مشعر مزدلفة وادي "محسر".
وقد وصل أكثر من 1.6 مليون حاجّ من خارج المملكة على ما أعلنت السلطات السعوديّة مساء الجمعة، وهو رقم يتجاوز عدد الحجيج العام الماضي بفارق كبير، وتتوقّع السلطات السعوديّة مشاركة أكثر من مليوني حاج من 160 بلدا هذا العام.