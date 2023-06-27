الولايات المتحدة تعرب عن انزعاجها من قرار توسيع مستوطنة عيلي في الضفة الغربية، وارتفاع عدد ضحايا مبنى الاسكندرية المنهار

الضفة الغربية: قرار توسيع مستوطنة عيلي يثير استنكار البيت الأبيض
قالت الولايات المتحدة إنها منزعجة للغاية من قرار الحكومة الإسرائيلية الموافقة على بناء 5700 وحدة سكنية للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن ذلك سيكون عائقا أمام حل الدولتين.
واندلع العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين بشكل شديد منذ إعادة انتخاب بنيامين نتنياهو رئيسا للوزراء في حكومة دينية - قومية متشددة تعهدت بتوسيع وجودها في الأراضي الفلسطينية.
وتعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن الولايات المتحدة قررت إيقاف تمويل البحث العلمي مع المؤسسات الأكاديمية الاسرائيلية في الضفة الغربية، تكريسا لسياسة واشنطن التي تسعى إلى حل الدولتين.
ارتفاع عدد القتلى في مبنى الاسكندرية المنهار
ارتفع عدد ضحايا انهيار مبنى سكني في مدينة الإسكندرية شمال مصر إلى قتيلين و4 مصابين، بعد انتشال السلطات المصرية جثة أخرى مساء الاثنين، وفقا لوسائل إعلام محلية.
وأمر النائب العام المصري بالتحقيق في الحادثة، وكلف السلطات المختصة بفحص الجزء المتبقي من المبنى.
وكان العقار المكون من 14 طابقا قد انهار أمس الاثنين، بعد ما انشطر المبنى نصفين.
وكانت شقق المبنى تخصص للإيجار خلال عطلات الصيف.
وألقت السلطات المصرية القبض على مقاول قام ببناء طابق مخالف في المبنى مؤخرا، بالإضافة للمسؤولين عن صيانته.
وصدر قرار بإزالة الأجزاء المخالفة في المبنى قبل أشهر، لكنه لم ينفذ حتى انهياره.
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الضفة الغربية: قرار توسيع مستوطنة عيلي يثير استنكار البيت الأبيض
قالت الولايات المتحدة إنها منزعجة للغاية من قرار الحكومة الإسرائيلية الموافقة على بناء 5700 وحدة سكنية للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن ذلك سيكون عائقا أمام حل الدولتين.
واندلع العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين بشكل شديد منذ إعادة انتخاب بنيامين نتنياهو رئيسا للوزراء في حكومة دينية - قومية متشددة تعهدت بتوسيع وجودها في الأراضي الفلسطينية.
وتعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن الولايات المتحدة قررت إيقاف تمويل البحث العلمي مع المؤسسات الأكاديمية الاسرائيلية في الضفة الغربية، تكريسا لسياسة واشنطن التي تسعى إلى حل الدولتين.
ارتفاع عدد القتلى في مبنى الاسكندرية المنهار
ارتفع عدد ضحايا انهيار مبنى سكني في مدينة الإسكندرية شمال مصر إلى قتيلين و4 مصابين، بعد انتشال السلطات المصرية جثة أخرى مساء الاثنين، وفقا لوسائل إعلام محلية. وأمر النائب العام المصري بالتحقيق في الحادثة، وكلف السلطات المختصة بفحص الجزء المتبقي من المبنى.
وكان العقار المكون من 14 طابقا قد انهار أمس الاثنين، بعد ما انشطر المبنى نصفين. وكانت شقق المبنى تخصص للإيجار خلال عطلات الصيف.
وألقت السلطات المصرية القبض على مقاول قام ببناء طابق مخالف في المبنى مؤخرا، بالإضافة للمسؤولين عن صيانته. وصدر قرار بإزالة الأجزاء المخالفة في المبنى قبل أشهر، لكنه لم ينفذ حتى انهياره.