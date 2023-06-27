الولايات المتحدة تعرب عن انزعاجها من قرار توسيع مستوطنة عيلي في الضفة الغربية، وارتفاع عدد ضحايا مبنى الاسكندرية المنهار

ارتفع عدد ضحايا انهيار مبنى سكني في مدينة الإسكندرية شمال مصر إلى قتيلين و4 مصابين، بعد انتشال السلطات المصرية جثة أخرى مساء الاثنين، وفقا لوسائل إعلام محلية. وأمر النائب العام المصري بالتحقيق في الحادثة، وكلف السلطات المختصة بفحص الجزء المتبقي من المبنى.

وكان العقار المكون من 14 طابقا قد انهار أمس الاثنين، بعد ما انشطر المبنى نصفين. وكانت شقق المبنى تخصص للإيجار خلال عطلات الصيف.

وألقت السلطات المصرية القبض على مقاول قام ببناء طابق مخالف في المبنى مؤخرا، بالإضافة للمسؤولين عن صيانته. وصدر قرار بإزالة الأجزاء المخالفة في المبنى قبل أشهر، لكنه لم ينفذ حتى انهياره.