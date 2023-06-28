في أول أيام عيد الأضحى الحجاج يبدأون رمي الجمرات اختتاما لشعيرة الحج، واضطرابات في باريس بعد مقتل صبي برصاص الشرطة

اندلعت الاحتجاجات في باريس عقب إطلاق الشرطة النار على سائق مراهق تجاوز نقطة تفتيش في ضاحية نانتير غرب العاصمة. وصدم مقطع الفيديو الذي تبادلته وسائل التواصل الاجتماعي المسؤولين والسكان، وظهر فيه شرطيان وهما يحاولان إيقاف السيارة، قبل أن يطلق أحدهما النار على السائق من مسافة قريبة. واصطدمت السيارة نتيجة لذلك بجدار جانبي، وحاول الإسعاف إنعاش السائق الشاب في موقع الحادث، لكنه توفي بعد ذلك بوقت قصير. وأكد وزير الداخلية الفرنسي فتح تحقيق في الحادث واستجواب أفراد الشرطة، واحتجاز الشرطي المتهم بإطلاق النار على السائق بتهمة القتل. ووصف الحادث بأنه "صادم جدا". وكان الفتى البالغ من العمر 17 عاما يقود سيارة مستأجرة في وقت مبكر الثلاثاء، عندما أوقفه حاجز للشرطة لمخالفته قوانين السير. وقال ياسين بوزرو محامي أسرة القتيل للإعلام المحلي إنه يجب انتظار نتيجة التحقيق، لكن الصور تظهر بوضوح الشرطي وهو يقتل شابا بشكل متعمد وبلا مبالاة. واتهمت الأسرة الشرطة بــ" الكذب" لأنها زعمت في البداية أن السيارة حاولت دهس أفراد الشرطة. ووسط تصاعد التوتر بين الشرطة والسكان، أشعل متظاهرون النيران في شوارع نانتير، وأحرقوا سيارة، وحطموا مواقف حافلات، واعتقلت الشرطة 9 أشخاص.
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مقتل صبي في 17 من العمر برصاص الشرطة في باريس يثير موجة من الغضب الشعبي
اندلعت الاحتجاجات في باريس عقب إطلاق الشرطة النار على سائق مراهق تجاوز نقطة تفتيش في ضاحية نانتير غرب العاصمة.
وصدم مقطع الفيديو الذي تبادلته وسائل التواصل الاجتماعي المسؤولين والسكان، وظهر فيه شرطيان وهما يحاولان إيقاف السيارة، قبل أن يطلق أحدهما النار على السائق من مسافة قريبة.
واصطدمت السيارة نتيجة لذلك بجدار جانبي، وحاول الإسعاف إنعاش السائق الشاب في موقع الحادث، لكنه توفي بعد ذلك بوقت قصير.
وأكد وزير الداخلية الفرنسي فتح تحقيق في الحادث واستجواب أفراد الشرطة، واحتجاز الشرطي المتهم بإطلاق النار على السائق بتهمة القتل. ووصف الحادث بأنه "صادم جدا".
وكان الفتى البالغ من العمر 17 عاما يقود سيارة مستأجرة في وقت مبكر الثلاثاء، عندما أوقفه حاجز للشرطة لمخالفته قوانين السير.
وقال ياسين بوزرو محامي أسرة القتيل للإعلام المحلي إنه يجب انتظار نتيجة التحقيق، لكن الصور تظهر بوضوح الشرطي وهو يقتل شابا بشكل متعمد وبلا مبالاة.
واتهمت الأسرة الشرطة بــ" الكذب" لأنها زعمت في البداية أن السيارة حاولت دهس أفراد الشرطة.
ووسط تصاعد التوتر بين الشرطة والسكان، أشعل متظاهرون النيران في شوارع نانتير، وأحرقوا سيارة، وحطموا مواقف حافلات، واعتقلت الشرطة 9 أشخاص.
أول أيام عيد الأضحى يشهد بدء طقوس رمي الجمار ختاما لمناسك الشعيرة
في أول أيام عيد الأضحى يبدأ الحجاج في منى قرب مدينة مكة، رمي الجمار، وأولها جمرة العقبة الكبرى. ويبيتون أيام التشريق في منى لرمي الجمرات.
وتختتم بهذه الطقوس مناسك الحج الذي شارك فيه لأول مرة منذ انتهاء أزمة وباء كورونا 1.8 مليون شخص.
وتطوع عدد من الشباب لمساعدة الحجاج، إذ يأتي موسم الحج هذا العام في أجواء شديدة الحرارة، بتلطيف الجو برش أو توزيع المياه على الراغبين.
كما يؤدي الحجاج بعد ذلك طواف الإفاضة، وبعد الرجم، يعود الحجاج إلى المسجد الحرام في مكة لأداء طواف الوداع حول الكعبة.
ويمكن للمتعجلين من الحجّاج المغادرة بعد جمرة العقبة الكبرى.