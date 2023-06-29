100 مليون شخص تضرروا بسبب حرائق الغابات في كندا، وفي فرنسا القبض على 150 شخصا بعد تجدد مظاهرات الاحتجاج

طور العلماء أداة جديدة تستخدم الذكاء الاصطناعي للبحث عن العلامات المبكرة للخرف. وطورت تلك التقنية لمساعدة الأطباء في تقييم علامات الإصابة المبكرة بالخرف بشكل أكثر كفاءة.

واستخدم الباحثون في جامعة شيفيلد البريطانية نظام "إدراك الكلام" الذي يعتمد على شخصية افتراضية تتواصل مع المريض عن بعد عبر شاشة الجهاز الإلكتروني المتاح في المنزل وتتحاور معه.

ويعتقدون أن تلك الطريقة ستخفف الضغط على خدمات التقييم وتسمح ببدء العلاج في وقت مبكر. إذ يمكن عبرها تحليل أنماط لغة الشخص ونطقه بواسطة الذكاء الاصطناعي للبحث عن علامات أمراض الذاكرة.

ويقول الباحثون في جامعة شيفيلد إن هذا سيعني تشخيصا أسرع ويسمح لأولئك الذين يحتاجون إلى رعاية متخصصة للوصول إليها بشكل أسرع.

ويعاني من الخرف في بريطانيا مليون شخص تقريبا، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد بحلول عام 2040.

وتصل دقة البحث الذي لا يزال في مراحله التجريبية إلى 90 في المئة. ويشارك في التجربة 700 متطوع من عيادات أمراض الذاكرة في جميع أنحاء المملكة المتحدة.