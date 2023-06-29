100 مليون شخص تضرروا بسبب حرائق الغابات في كندا، وفي فرنسا القبض على 150 شخصا بعد تجدد مظاهرات الاحتجاج

مرض الخرف: باحثون يطورون أداة ذكاء اصطناعي يمكنها تسريع تشخيص الإصابة
طور العلماء أداة جديدة تستخدم الذكاء الاصطناعي للبحث عن العلامات المبكرة للخرف. وطورت تلك التقنية لمساعدة الأطباء في تقييم علامات الإصابة المبكرة بالخرف بشكل أكثر كفاءة.
واستخدم الباحثون في جامعة شيفيلد البريطانية نظام "إدراك الكلام" الذي يعتمد على شخصية افتراضية تتواصل مع المريض عن بعد عبر شاشة الجهاز الإلكتروني المتاح في المنزل وتتحاور معه.
ويعتقدون أن تلك الطريقة ستخفف الضغط على خدمات التقييم وتسمح ببدء العلاج في وقت مبكر. إذ يمكن عبرها تحليل أنماط لغة الشخص ونطقه بواسطة الذكاء الاصطناعي للبحث عن علامات أمراض الذاكرة.
ويقول الباحثون في جامعة شيفيلد إن هذا سيعني تشخيصا أسرع ويسمح لأولئك الذين يحتاجون إلى رعاية متخصصة للوصول إليها بشكل أسرع.
ويعاني من الخرف في بريطانيا مليون شخص تقريبا، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد بحلول عام 2040.
وتصل دقة البحث الذي لا يزال في مراحله التجريبية إلى 90 في المئة. ويشارك في التجربة 700 متطوع من عيادات أمراض الذاكرة في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
الاحتباس الحراري: تضرر أكثر من مليون شخص بسبب حرائق الغابات في كندا
رغم أن تورنتو، أكبر مدن كندا تضررا من حرائق الغابات، وتعاني من أسوأ تلوث عرفه العالم، ورغم أن ديترويت وشيكاغو أيضا سجلتا انخفاضا خطيرا في نقاء الهواء، فقد نبهت السلطات في كندا والولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 100 مليون شخص في جميع أنحاء المنطقة من مخاطر تلوث الهواء وتقلص نقائه بسبب دخان الحرائق التي التهمت غابات كيبيك الكندية.
ونصح السكان بالبقاء في منازلهم في أجزاء كثيرة من المنطقة.
وحرائق الغابات معروفة في كندا لكنها هذا العام بدأت في وقت أبكر من المعتاد، بسبب التغير المناخي وتوسعت دائرتها بشكل ملحوظ واستمرت لفترة أطول وأدت إلى تدهور نقاء الهواء في معظم أنحاء القارة.
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احتجاجات فرنسا: القبض على 150 شخصا بعد تجدد المواجهات إثر قتل الشرطة صبيا من أصول مهاجرة
يعقد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون اجتماعا طارئا لمجلس الوزراء بعد ليلة ثانية من الاحتجاجات العنيفة على مقتل فتى من أصول مهاجرة على يد الشرطة.
وقال ماكرون في بداية الاجتماع، إن الهجمات على مؤسسات الدولة غير مبررة.
وألقي القبض على أكثر من 150 شخصا خلال مواجهات بين المتظاهرين والشرطة ليلة أمس في مدن في جميع أنحاء البلاد.
وشهدت ضاحية نانتير الباريسية أعنف المواجهات.
وقتل الصبي نائل م البالغ من العمر 17 عاما برصاص الشرطة من مسافة قريبة يوم الثلاثاء.
واستدعيت وحدة مكافحة الشغب بسبب اشتداد الغضب الجماهيري الذي استخدمت فيه القنابل الحارقة.
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مرض الخرف: باحثون يطورون أداة ذكاء اصطناعي يمكنها تسريع تشخيص الإصابة
طور العلماء أداة جديدة تستخدم الذكاء الاصطناعي للبحث عن العلامات المبكرة للخرف. وطورت تلك التقنية لمساعدة الأطباء في تقييم علامات الإصابة المبكرة بالخرف بشكل أكثر كفاءة.
واستخدم الباحثون في جامعة شيفيلد البريطانية نظام "إدراك الكلام" الذي يعتمد على شخصية افتراضية تتواصل مع المريض عن بعد عبر شاشة الجهاز الإلكتروني المتاح في المنزل وتتحاور معه.
ويعتقدون أن تلك الطريقة ستخفف الضغط على خدمات التقييم وتسمح ببدء العلاج في وقت مبكر. إذ يمكن عبرها تحليل أنماط لغة الشخص ونطقه بواسطة الذكاء الاصطناعي للبحث عن علامات أمراض الذاكرة.
ويقول الباحثون في جامعة شيفيلد إن هذا سيعني تشخيصا أسرع ويسمح لأولئك الذين يحتاجون إلى رعاية متخصصة للوصول إليها بشكل أسرع.
ويعاني من الخرف في بريطانيا مليون شخص تقريبا، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد بحلول عام 2040.
وتصل دقة البحث الذي لا يزال في مراحله التجريبية إلى 90 في المئة. ويشارك في التجربة 700 متطوع من عيادات أمراض الذاكرة في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
الاحتباس الحراري: تضرر أكثر من مليون شخص بسبب حرائق الغابات في كندا
رغم أن تورنتو، أكبر مدن كندا تضررا من حرائق الغابات، وتعاني من أسوأ تلوث عرفه العالم، ورغم أن ديترويت وشيكاغو أيضا سجلتا انخفاضا خطيرا في نقاء الهواء، فقد نبهت السلطات في كندا والولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 100 مليون شخص في جميع أنحاء المنطقة من مخاطر تلوث الهواء وتقلص نقائه بسبب دخان الحرائق التي التهمت غابات كيبيك الكندية.
ونصح السكان بالبقاء في منازلهم في أجزاء كثيرة من المنطقة.
وحرائق الغابات معروفة في كندا لكنها هذا العام بدأت في وقت أبكر من المعتاد، بسبب التغير المناخي وتوسعت دائرتها بشكل ملحوظ واستمرت لفترة أطول وأدت إلى تدهور نقاء الهواء في معظم أنحاء القارة.
احتجاجات فرنسا: القبض على 150 شخصا بعد تجدد المواجهات إثر قتل الشرطة صبيا من أصول مهاجرة
يعقد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون اجتماعا طارئا لمجلس الوزراء بعد ليلة ثانية من الاحتجاجات العنيفة على مقتل فتى من أصول مهاجرة على يد الشرطة.
وقال ماكرون في بداية الاجتماع، إن الهجمات على مؤسسات الدولة غير مبررة.
وألقي القبض على أكثر من 150 شخصا خلال مواجهات بين المتظاهرين والشرطة ليلة أمس في مدن في جميع أنحاء البلاد.
وشهدت ضاحية نانتير الباريسية أعنف المواجهات.
وقتل الصبي نائل م البالغ من العمر 17 عاما برصاص الشرطة من مسافة قريبة يوم الثلاثاء.
واستدعيت وحدة مكافحة الشغب بسبب اشتداد الغضب الجماهيري الذي استخدمت فيه القنابل الحارقة.