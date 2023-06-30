اعتقال المئات في فرنسا خلال احتجاجات أمس وماكرون يختصر زيارته لبروكسل ليعود إلى باريس. وإنشاء مؤسسة دولية للمفقودين قسرا في سوريا

يجتمع القادة الأوروبيون في بروكسل اليوم الجمعة، لحضور قمة لمجلس الاتحاد الأوروبي، تصدر العلاقات مع الصين جدول أعمالها.

وعلى الرغم من أن القوتين الرئيسيتين في الاتحاد، فرنسا وألمانيا، قد أشارتا إلى رغبتهما في الحفاظ على علاقات تجارية قوية مع الصين، فمن المتوقع أن تثار مخاوف بعض الدول من اعتماد الغرب الكبير على بكين اقتصاديا.

ولفت رئيس وزراء لاتفيا النظر، لدى وصوله إلى القمة إلى العلاقة المتنامية بين الصين وروسيا من الناحية الجيوسياسية التي تمثل من وجهة نظره مشكلة محتملة للكتلة، ودعا إلى مواجهتها.

ولا يزال مستوى التعاون مع بكين يشكل مصدر خلاف، بسبب قلق بعض دول الاتحاد الأوروبي أولا من التقارب الصيني الروسي، وثانيا من احتمال تكرار التداخل الاقتصادي الكبير مع الصين كما حدث مع روسيا قبيل الحرب في أوكرانيا.