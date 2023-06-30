اعتقال المئات في فرنسا خلال احتجاجات أمس وماكرون يختصر زيارته لبروكسل ليعود إلى باريس. وإنشاء مؤسسة دولية للمفقودين قسرا في سوريا

يجتمع القادة الأوروبيون في بروكسل اليوم الجمعة، لحضور قمة لمجلس الاتحاد
الأوروبي، تصدر العلاقات مع الصين جدول أعمالها.
وعلى الرغم من أن القوتين الرئيسيتين في الاتحاد، فرنسا وألمانيا، قد أشارتا إلى رغبتهما في الحفاظ على علاقات تجارية قوية مع الصين، فمن المتوقع أن تثار مخاوف بعض الدول من
اعتماد الغرب الكبير على بكين اقتصاديا.
ولفت رئيس وزراء لاتفيا النظر، لدى وصوله
إلى القمة إلى العلاقة المتنامية بين
الصين وروسيا من الناحية الجيوسياسية التي تمثل من وجهة نظره مشكلة محتملة للكتلة، ودعا إلى مواجهتها.
ولا يزال مستوى التعاون مع بكين يشكل مصدر خلاف، بسبب قلق
بعض دول الاتحاد الأوروبي أولا من التقارب الصيني الروسي، وثانيا من احتمال تكرار التداخل الاقتصادي الكبير مع الصين كما حدث مع روسيا قبيل الحرب في أوكرانيا.
ReutersCopyright: Reuters
احتجاجات باريس تمتد ليوم ثالث وسط اعتقال المئات وماكرون يعقد اجتماعا ثانيا لخلية الأزمة
ألقت الشرطة الفرنسية القبض على 700 متظاهر تقريبا عقب تجدد الاحتجاجات العنيفة أمس في جميع أنحاء فرنسا، التي أثارها مقتل مراهق من أصول جزائرية برصاص الشرطة في إحدى ضواحي باريس.
وشهدت ضواحي العاصمة وبعض المدن الفرنسية أعمال شغب ونهب. وذكرت وزارة الداخلية أن 249 شرطيا ودركيا أصيبوا في مواجهات ليلة أمس.
وشهدت مدينة روبياكس الشمالية بعضًا من أسوأ الاضطرابات إذ اضطر سكان فندق إلى النزول إلى الشارع بعد إشعال النيران في المبنى، كما تعرضت متاجر ومطاعم في المنطقة إلى عدد من الهجمات.
ويعقد الرئيس إيمانويل ماكرون اجتماعا طارئًا آخر في وقت لاحق اليوم الجمعة بهدف بحث السبل لتهدئة الموقف والسيطرة على الاضطرابات.
ومن المقرر أن يقلص ماكرون الذي يحضر قمة أوروبية في بروكسل زيارته الأوربية مبكرا ويعود إلى باريس لرئاسة اجتماعات الحكومة الطارئة ظهر اليوم، ومن المتوقع أن يعقد مؤتمرا صحفيا قبل مغادرة مجلس الاتحاد الأوروبي.
والاجتماع الطارئ اليوم هو الثاني من نوعه إذ كان ماكرون قبل توجهه إلى بروكسل قد عقد صباح أمس الخميس اجتماعا لخلية الأزمة الوزارية التي ضمت المسؤولين في وزارة الداخلية.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
الحرب في سوريا: الجمعية العامة تصوت لصالح مؤسسة للمفقودين قسرا في سوريا ودمشق ترفض
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع قرار لإنشاء مؤسسة مستقلة للكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرا في سوريا.
وستعمل المؤسسة على تحديد أماكن وجودِهِم، وتقديم الدعمِ الكافي للضحايا وأسر المفقودين.
ودعا مشروع القرار جميع الدول وجميع أطراف النزاع في سوريا إلى التعاونِ الكامل مع الهيئة.
وصوتت لصالح مشروع القرار 83 دولة، وعارضته 11 دولة وامتنعت 62 دولة عن التصويت.
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الصين تتصدر قمة زعماء الاتحاد الأوروبي اليوم
يجتمع القادة الأوروبيون في بروكسل اليوم الجمعة، لحضور قمة لمجلس الاتحاد الأوروبي، تصدر العلاقات مع الصين جدول أعمالها.
وعلى الرغم من أن القوتين الرئيسيتين في الاتحاد، فرنسا وألمانيا، قد أشارتا إلى رغبتهما في الحفاظ على علاقات تجارية قوية مع الصين، فمن المتوقع أن تثار مخاوف بعض الدول من اعتماد الغرب الكبير على بكين اقتصاديا.
ولفت رئيس وزراء لاتفيا النظر، لدى وصوله إلى القمة إلى العلاقة المتنامية بين الصين وروسيا من الناحية الجيوسياسية التي تمثل من وجهة نظره مشكلة محتملة للكتلة، ودعا إلى مواجهتها.
ولا يزال مستوى التعاون مع بكين يشكل مصدر خلاف، بسبب قلق بعض دول الاتحاد الأوروبي أولا من التقارب الصيني الروسي، وثانيا من احتمال تكرار التداخل الاقتصادي الكبير مع الصين كما حدث مع روسيا قبيل الحرب في أوكرانيا.
احتجاجات باريس تمتد ليوم ثالث وسط اعتقال المئات وماكرون يعقد اجتماعا ثانيا لخلية الأزمة
ألقت الشرطة الفرنسية القبض على 700 متظاهر تقريبا عقب تجدد الاحتجاجات العنيفة أمس في جميع أنحاء فرنسا، التي أثارها مقتل مراهق من أصول جزائرية برصاص الشرطة في إحدى ضواحي باريس.
وشهدت ضواحي العاصمة وبعض المدن الفرنسية أعمال شغب ونهب. وذكرت وزارة الداخلية أن 249 شرطيا ودركيا أصيبوا في مواجهات ليلة أمس.
وشهدت مدينة روبياكس الشمالية بعضًا من أسوأ الاضطرابات إذ اضطر سكان فندق إلى النزول إلى الشارع بعد إشعال النيران في المبنى، كما تعرضت متاجر ومطاعم في المنطقة إلى عدد من الهجمات.
ويعقد الرئيس إيمانويل ماكرون اجتماعا طارئًا آخر في وقت لاحق اليوم الجمعة بهدف بحث السبل لتهدئة الموقف والسيطرة على الاضطرابات.
ومن المقرر أن يقلص ماكرون الذي يحضر قمة أوروبية في بروكسل زيارته الأوربية مبكرا ويعود إلى باريس لرئاسة اجتماعات الحكومة الطارئة ظهر اليوم، ومن المتوقع أن يعقد مؤتمرا صحفيا قبل مغادرة مجلس الاتحاد الأوروبي.
والاجتماع الطارئ اليوم هو الثاني من نوعه إذ كان ماكرون قبل توجهه إلى بروكسل قد عقد صباح أمس الخميس اجتماعا لخلية الأزمة الوزارية التي ضمت المسؤولين في وزارة الداخلية.
الحرب في سوريا: الجمعية العامة تصوت لصالح مؤسسة للمفقودين قسرا في سوريا ودمشق ترفض
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع قرار لإنشاء مؤسسة مستقلة للكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرا في سوريا.
وستعمل المؤسسة على تحديد أماكن وجودِهِم، وتقديم الدعمِ الكافي للضحايا وأسر المفقودين.
ودعا مشروع القرار جميع الدول وجميع أطراف النزاع في سوريا إلى التعاونِ الكامل مع الهيئة.
وصوتت لصالح مشروع القرار 83 دولة، وعارضته 11 دولة وامتنعت 62 دولة عن التصويت.
وأعلن التلفزيون السوري رفض سوريا لمشروعَ القرار.