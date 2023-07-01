رسالة تهديد مرعبة لبنيامين نتياهو على قبر شقيقه والشرطة تبدأ التحقيق، ومسؤول أمريكي كبير يقر أن الهجوم المضاد في أوكرانيا لا يزال بطيئا

بدأت أوكرانيا هذا الشهر الهجوم المضاد لكنها لا تزال حذرة في الحديث عن المكاسب التي حققتها حتى الآن.

وأقر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الأركان الأمريكي بأن التقدم صعب وبطيء.

وقال الجنرال مارك ميلي إن القوات الأوكرانية تتقدم وفق المتوقع ببطء مترا بعد متر لكن باطراد، فالمهمة شاقة بسبب حقول الألغام شديدة الصعوبة.

وقال إنه يدرك أن التقدم أبطأ مما توقعه بعض الناس لكن هناك اختلافا بين الحرب على الورق والحرب الحقيقية.

ففي الحرب الحقيقية يموت الناس فعلا وعلى الخطوط الأمامية أشخاص حقيقيون وأجساد حقيقية. وتوقع ميلي أن تستغرق العملية من ستة إلى عشرة أسابيع، وربما أكثر وستكون صعبة للغاية وطويلة جدا ومميتة بحسب تقديره.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الأسبوع الماضي إن الهجوم المضاد كان "أبطأ مما هو مرغوب فيه" ، دون الخوض في التفاصيل.

وتقول أوكرانيا إنها استعادت مجموعة من القرى وسيطرت على 130 كم في الجنوب، لكن هذه نسبة صغيرة جدا من إجمالي الأراضي التي تسيطر عليها روسيا.