تجدد الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدة مناطق بالعاصمة الخرطوم، وملك هولندا يعتذر عن دور بلاده في العبودية خلال فترة الاستعمار

وهزتها الاضطرابات التي اندلعت غضبا واحتجاجا بعد تلقي شاب من أصول جزائرية ، نائل م.، 17 عاما، رصاصة في الصدر أطلقها شرطيٌ من مسافة قريبة أثناء عملية تدقيق مروري في ضاحية نانتير غربي باريس. ووجهت إلى الشرطي الموقوف البالغ 38 عاما تهمة القتل العمد.
وأشارت الداخلية صباح اليوم الأحد إلى إنخفاض أعداد الاعتقالات التي تقوم بتنفيذها في إطار إدارتها للأزمة إلى 719 شخصا فقط مقارنة بتوقيف أكثر من 1300 ليلة الجمعة وأكثر من 900 شخص يوم الخميس وذلك مع تراجع وتيرة الصدامات واحتواء حدة أعمال الشغب ماعدا في مارسيليا في جنوب البلاد والتي لا يزال الوضع الأمني حرجا بها كما ولا تزال، وعلى حد قولها، تدور أسوأ الصدامات.
كما وعلى ما يبدو لم يتم استعادة الأمن بشكل كلي في ضواحي العاصمة باريس حيث اقتحمت سيارة منزلَ رئيسِ البلدية في لاي لي روز مما أدى إلى إصابة زوجته أثناء محاولتها الفرار مع طفليها.
وكالة إعلانات في الفلبين تعتذر عن مقطع ترويجي للسياحة به لقطات من دول أخرى
اعتذرت وكالة إعلانات في الفلبين عن إنتاج مقطع فيديو ترويجي للسياحة يحتوي على لقطات من بلدان أخرى.
أكد تحليل لوكالة الأنباء الفرنسية ومدون فلبيني أن مقطع الفيديو الخاص بحملة الحكومة "أحب الفلبين" تضمن صورا لمصاطب الأرز في إندونيسيا، والكثبان الرملية في الإمارات العربية المتحدة، وطائرة تهبط في سويسرا.
ووصفتها وكالة الإعلانات بأنها "رقابة مؤسفة".
ملك هولندا يعتذر عن دور بلاده تاريخيا في العبودية خلال حقبة الاستعمار
Getty ImagesCopyright: Getty Images
اعتذر الملك الهولندي ويليم ألكسندر عن دور بلاده في العبودية وطلب الصفح في خطاب تاريخي قوبل بهتافات وصيحات في احتفال لإحياء ذكرى إلغاء العبودية.
جاء خطاب ملك هولندا بعد اعتذار رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، أواخر العام الماضي، عن دور البلاد في تجارة الرقيق.
وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن الحديث يدور عن "جزء من حساب أوسع للتاريخ الاستعماري في الغرب الذي حفزته في السنوات الأخيرة حركة حياة السود مهمة".
قال الملك أمام حشد من المدعوين والمتفرجين: "اليوم أقف أمامكم. اليوم، بصفتي ملككم وعضواً في الحكومة، أقدم هذا الاعتذار بنفسي. وأشعر بثقل الكلمات في قلبي وروحي".
وأصبحت هولندا قوة استعمارية كبرى بعد القرن السابع عشر، حيث استولت على أراضى في جميع أنحاء العالم، وقام تجار الرقيق الهولنديين بتهريب أكثر من 600 ألف شخص.
ووصف الملك ويليم ألكسندر هذه الممارسة بأنها "مرعبة". وقال إن العائلة المالكة لم تفعل شيئًا لوقفه.
جاء ذلك بمناسبة مرور 160 عام على إلغاء العبودية في البلاد.
وفي يونيو/ تموز، كشفت دراسة جديدة أن الحكام الهولنديين تلقوا ما يعادل 595 مليون دولار بين عامي 1675 و 1770 من المستعمرات التي تم فيها فرض العبودية.
الطيران الإسرائيلي يشن ضربات قرب مدينة حمص
شن الطيران الإسرائيلي، ضربات جوية قرب مدينة حمص السورية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية سانا، فجر الأحد عن مصدر عسكري.
وقال المصدر "قرابة الساعة 00:20 من فجر اليوم بالتوقيت المحلي نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة حمص".
أضاف: "وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان واقتصرت الخسائر على الماديات".
وفي بيان لم يأت على ذكر هذه الضربات، قال الجيش الإسرائيلي "قبل قليل رُصد إطلاق صاروخ مضاد للطيران انطلق من داخل الأراضي السورية نحو الأراضي الإسرائيلية ويبدو أن الصاروخ انفجر في الجو".
وأضاف: "لا توجد أي تعليمات للجبهة الداخلية. التفاصيل قيد الفحص".
في 14 حزيران، أصيب جندي سوري جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف نقاطا قرب دمشق، حيث أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان وقتذاك بأن القصف طال "مستودعات سلاح تابعة لمقاتلين موالين لإيران".
AFPCopyright: AFP
اشتباكات السودان: تجدد القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم
ReutersCopyright: Reuters
تجددت الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدة مناطق بالعاصمة الخرطوم.
وقال شهود عيان تحدثوا لبي بي سي إنهم سمعوا دوي انفجارات كبيرة في مناطق واسعة في مدينة أمدرمان، مشيرين إلي أن قصفا مدفعيا استهدف عدة مواقع تابعة لقوات الدعم السريع.
واوضح سكان في مناطق بجنوب الخرطوم وشمال مدينة بحري وقوع اشتباكات عنيفة بين الطرفين استخدمت فيها الاسلحة الثقيلة.
وأكدت مصادر عسكرية أن قتالا عنيفا يدور بين الجيش وقوات الدعم السريع حول محيط سلاح المدرعات جنوب الخرطوم للسيطرة عليه.
ويسيطر الجيش حاليا علي هذا الموقع العسكري الحيوي وسط محاولات مستمرة من قوات الدعم السريع للتوغل إلي داخله.
وكان ناطق باسم قوات الدعم السريع قد أكد لبي بي سي في وقت سابق سيطرتهم على معظم المواقع العسكرية في العاصمة.
قال عضو مجلس السيادة الفريق ياسر العطا إن الجيش بدأ ما وصفه بالعمليات العسكرية الخاصة في مدينة امدرمان لتنظيفها ممن وصفهم بالمتمردين.
وأضاف أن الجيش سينقل بعدها العمليات الخاصة إلي مدينتي الخرطوم وبحري.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
اللجوء إلى بريطانيا: عبور 3800 مهاجر القناة الإنجليزية خلال الشهر الماضي
وصل عدد المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى بريطانيا في قوارب صغيرة إلى رقم قياسي لشهر يونيو/ حزيران الماضي.
وعبر أكثر من 3800 لاجئ القناة الإنجليزية في يونيو/ حزيران الماضي.
وفي أوائل الشهر الماضي، زار رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، ميناء دوفر ليعلن أن خطته لوقف مثل هذه المعابر قد بدأت في العمل.
وجعلت الحكومة هذه السياسة على رأس أولوياتها. وتقول إن عبور القوارب الصغيرة أمر خطير ويشكل ضغطا بشكل غير مسبوق على نظام اللجوء.
وفقا للأرقام الحكومية، سجلت بريطانيا رقما قياسيا بلغ 45 ألف شخص أتوا إلى أراضي بريطانيا في قوارب صغيرة عبر بحر المانش في 2022، معظمهم من فرنسا.
وقالت لندن إن أكثر من 11 ألفا دخلوا أراضيها منذ بداية 2023.
مظاهرات فرنسا: الداخلية تعلن "استعادة الهدوء" بعد انتشار أمني واسع النطاق
أعلن وزيرُ الداخلية الفرنسي اليوم الأحد أن الوضع في البلاد بات “أكثر هدوءاً" من الأيام الأربع الماضية.
وكتب جيرالد دارمانين عبر تويتر "ليلة أكثر هدوءا بفضل العمل الحازم لقوات حفظ الأمن".
وكانت الوزارة لجأت لليلة الثانية على التوالي، إلى نشر 45 ألف عنصر من الشرطة، في أنحاء البلاد.
وتعيش كل فرنسا منذ الثلاثاء فوق صفيح ساخن بسبب اشتباكات ومواجهات معالشرطة المتهمة بالعنصرية والعنف غير المبرر.
وهزتها الاضطرابات التي اندلعت غضبا واحتجاجا بعد تلقي شاب من أصول جزائرية ، نائل م.، 17 عاما، رصاصة في الصدر أطلقها شرطيٌ من مسافة قريبة أثناء عملية تدقيق مروري في ضاحية نانتير غربي باريس. ووجهت إلى الشرطي الموقوف البالغ 38 عاما تهمة القتل العمد.
وأشارت الداخلية صباح اليوم الأحد إلى إنخفاض أعداد الاعتقالات التي تقوم بتنفيذها في إطار إدارتها للأزمة إلى 719 شخصا فقط مقارنة بتوقيف أكثر من 1300 ليلة الجمعة وأكثر من 900 شخص يوم الخميس وذلك مع تراجع وتيرة الصدامات واحتواء حدة أعمال الشغب ماعدا في مارسيليا في جنوب البلاد والتي لا يزال الوضع الأمني حرجا بها كما ولا تزال، وعلى حد قولها، تدور أسوأ الصدامات.
كما وعلى ما يبدو لم يتم استعادة الأمن بشكل كلي في ضواحي العاصمة باريس حيث اقتحمت سيارة منزلَ رئيسِ البلدية في لاي لي روز مما أدى إلى إصابة زوجته أثناء محاولتها الفرار مع طفليها.
ليلة أكثر هدوءا في فرنسا رغم استمرار الاحتجاجات
وكالة إعلانات في الفلبين تعتذر عن مقطع ترويجي للسياحة به لقطات من دول أخرى
اعتذرت وكالة إعلانات في الفلبين عن إنتاج مقطع فيديو ترويجي للسياحة يحتوي على لقطات من بلدان أخرى.
أكد تحليل لوكالة الأنباء الفرنسية ومدون فلبيني أن مقطع الفيديو الخاص بحملة الحكومة "أحب الفلبين" تضمن صورا لمصاطب الأرز في إندونيسيا، والكثبان الرملية في الإمارات العربية المتحدة، وطائرة تهبط في سويسرا.
ووصفتها وكالة الإعلانات بأنها "رقابة مؤسفة".
ملك هولندا يعتذر عن دور بلاده تاريخيا في العبودية خلال حقبة الاستعمار
اعتذر الملك الهولندي ويليم ألكسندر عن دور بلاده في العبودية وطلب الصفح في خطاب تاريخي قوبل بهتافات وصيحات في احتفال لإحياء ذكرى إلغاء العبودية.
جاء خطاب ملك هولندا بعد اعتذار رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، أواخر العام الماضي، عن دور البلاد في تجارة الرقيق.
وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن الحديث يدور عن "جزء من حساب أوسع للتاريخ الاستعماري في الغرب الذي حفزته في السنوات الأخيرة حركة حياة السود مهمة".
قال الملك أمام حشد من المدعوين والمتفرجين: "اليوم أقف أمامكم. اليوم، بصفتي ملككم وعضواً في الحكومة، أقدم هذا الاعتذار بنفسي. وأشعر بثقل الكلمات في قلبي وروحي".
وأصبحت هولندا قوة استعمارية كبرى بعد القرن السابع عشر، حيث استولت على أراضى في جميع أنحاء العالم، وقام تجار الرقيق الهولنديين بتهريب أكثر من 600 ألف شخص.
ووصف الملك ويليم ألكسندر هذه الممارسة بأنها "مرعبة". وقال إن العائلة المالكة لم تفعل شيئًا لوقفه.
جاء ذلك بمناسبة مرور 160 عام على إلغاء العبودية في البلاد.
وفي يونيو/ تموز، كشفت دراسة جديدة أن الحكام الهولنديين تلقوا ما يعادل 595 مليون دولار بين عامي 1675 و 1770 من المستعمرات التي تم فيها فرض العبودية.
الطيران الإسرائيلي يشن ضربات قرب مدينة حمص
شن الطيران الإسرائيلي، ضربات جوية قرب مدينة حمص السورية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية سانا، فجر الأحد عن مصدر عسكري.
وقال المصدر "قرابة الساعة 00:20 من فجر اليوم بالتوقيت المحلي نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة حمص".
أضاف: "وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان واقتصرت الخسائر على الماديات".
وفي بيان لم يأت على ذكر هذه الضربات، قال الجيش الإسرائيلي "قبل قليل رُصد إطلاق صاروخ مضاد للطيران انطلق من داخل الأراضي السورية نحو الأراضي الإسرائيلية ويبدو أن الصاروخ انفجر في الجو".
وأضاف: "لا توجد أي تعليمات للجبهة الداخلية. التفاصيل قيد الفحص".
في 14 حزيران، أصيب جندي سوري جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف نقاطا قرب دمشق، حيث أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان وقتذاك بأن القصف طال "مستودعات سلاح تابعة لمقاتلين موالين لإيران".
اشتباكات السودان: تجدد القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم
تجددت الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدة مناطق بالعاصمة الخرطوم.
وقال شهود عيان تحدثوا لبي بي سي إنهم سمعوا دوي انفجارات كبيرة في مناطق واسعة في مدينة أمدرمان، مشيرين إلي أن قصفا مدفعيا استهدف عدة مواقع تابعة لقوات الدعم السريع. واوضح سكان في مناطق بجنوب الخرطوم وشمال مدينة بحري وقوع اشتباكات عنيفة بين الطرفين استخدمت فيها الاسلحة الثقيلة.
وأكدت مصادر عسكرية أن قتالا عنيفا يدور بين الجيش وقوات الدعم السريع حول محيط سلاح المدرعات جنوب الخرطوم للسيطرة عليه.
ويسيطر الجيش حاليا علي هذا الموقع العسكري الحيوي وسط محاولات مستمرة من قوات الدعم السريع للتوغل إلي داخله.
وكان ناطق باسم قوات الدعم السريع قد أكد لبي بي سي في وقت سابق سيطرتهم على معظم المواقع العسكرية في العاصمة.
قال عضو مجلس السيادة الفريق ياسر العطا إن الجيش بدأ ما وصفه بالعمليات العسكرية الخاصة في مدينة امدرمان لتنظيفها ممن وصفهم بالمتمردين. وأضاف أن الجيش سينقل بعدها العمليات الخاصة إلي مدينتي الخرطوم وبحري.