تجدد الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدة مناطق بالعاصمة الخرطوم، وملك هولندا يعتذر عن دور بلاده في العبودية خلال فترة الاستعمار

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وصل عدد المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى بريطانيا في قوارب صغيرة إلى رقم قياسي لشهر يونيو/ حزيران الماضي.

وعبر أكثر من 3800 لاجئ القناة الإنجليزية في يونيو/ حزيران الماضي.

وفي أوائل الشهر الماضي، زار رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، ميناء دوفر ليعلن أن خطته لوقف مثل هذه المعابر قد بدأت في العمل.

وجعلت الحكومة هذه السياسة على رأس أولوياتها. وتقول إن عبور القوارب الصغيرة أمر خطير ويشكل ضغطا بشكل غير مسبوق على نظام اللجوء.

وفقا للأرقام الحكومية، سجلت بريطانيا رقما قياسيا بلغ 45 ألف شخص أتوا إلى أراضي بريطانيا في قوارب صغيرة عبر بحر المانش في 2022، معظمهم من فرنسا.

وقالت لندن إن أكثر من 11 ألفا دخلوا أراضيها منذ بداية 2023.