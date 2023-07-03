كتيبة جنين تعلن إسقاط طائرتين مسيرتين تابعتين للجيش الإسرائيلي

قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إنه وخلال نشاط مشترك للجيش والشاباك، قامت طائرات مسيرة بالإغارة أكثر من عشر مرات على أهداف ومسلحين في مخيم جنين ودمرت معملا لإنتاج وتخزين عبوات ناسفة، على حد ذكره.

وأضاف أدرعي أن جنديا نقل للعلاج نتيجة تعرضه للإصابة بشظايا قنبلة يدوية خلال الأعمال العسكرية، واصفا إصابته بالطفيفة.

من جهتها أعلنت كتيبة جنين المسلحة عن تفجير عبوات ناسفة أطلقت عليها "عبوة تامر" ما أسفر عن إعطاب جرافة إسرائيلية من نوع د9 في إطار ما أسمته "بأس جنين" كرد على العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وقالت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس إنها أسقطت طائرتين مسيرتين تابعتين للجيش الإسرائيلي.

وأضافت أن مقاتليها فجروا عبوات ناسفة - تدخل الخدمة لأول مرة - في آليات للجيش الإسرائيلي، وأفشلوا محاولات تقدم لقوات الجيش داخل المخيم على أكثر من محور، بحسب الكتيبة.