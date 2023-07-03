كتيبة جنين تعلن إسقاط طائرتين مسيرتين تابعتين للجيش الإسرائيلي

تناولت الصحف البريطانية الصادرة الاثنين العديد من القضايا الدولية والشرق أوسطية من بينها تزايد عنف المستوطنين الإسرائيليين منذ تولي الحكومة اليمنية المتطرفة بزعامة بنيامين نتنياهو زمام الأمور في البلاد، وتداعيات أحداث العنف التي تشهدها فرنسا منذ مقتل صبي من أصول جزائرية على يد الشرطة.
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عاجلمخيم جنين: الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدعو لعقد اجتماع للقيادة الفلسطينية مساء اليوم، في أعقاب العملية العسكرية الإسرائيلية
عاجلمخيم جنين: ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين إلى سبعة بينهم 3 قتلى نتيجة القصف الإسرائيلي على المخيم، والحصيلة مرشحة للارتفاع بسبب وجود إصابات حرجة، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية.
عاجلمخيم جنين: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد بعد قليل جلسة أمنية طارئة مع كبار القادة العسكريين لمناقشة التطورات الأمنية شمال الضفة الغربية المحتلة
كتيبة جنين تقول إنها أسقطت مسيرتين والجيش الإسرائيلي يعلن إصابة أحد جنوده
قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إنه وخلال نشاط مشترك للجيش والشاباك، قامت طائرات مسيرة بالإغارة أكثر من عشر مرات على أهداف ومسلحين في مخيم جنين ودمرت معملا لإنتاج وتخزين عبوات ناسفة، على حد ذكره.
وأضاف أدرعي أن جنديا نقل للعلاج نتيجة تعرضه للإصابة بشظايا قنبلة يدوية خلال الأعمال العسكرية، واصفا إصابته بالطفيفة.
من جهتها أعلنت كتيبة جنين المسلحة عن تفجير عبوات ناسفة أطلقت عليها "عبوة تامر" ما أسفر عن إعطاب جرافة إسرائيلية من نوع د9 في إطار ما أسمته "بأس جنين" كرد على العمليات العسكرية الإسرائيلية.
وقالت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس إنها أسقطت طائرتين مسيرتين تابعتين للجيش الإسرائيلي.
وأضافت أن مقاتليها فجروا عبوات ناسفة - تدخل الخدمة لأول مرة - في آليات للجيش الإسرائيلي، وأفشلوا محاولات تقدم لقوات الجيش داخل المخيم على أكثر من محور، بحسب الكتيبة.
مخيم جنين: عمّان والقاهرة تدينان "الاعتداءات الإسرائيلية"
أدانت مصر ما وصفته باعتداء القوات الإسرائيلية على مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، مما أسفر عن سقوط عدة ضحايا في صفوف الفلسطينيين، ورفضت القاهرة بشكل كامل ما اعتبرته استخداما إسرائيليا مفرطا وعشوائيا للقوة، عبر تكرار الاعتداءات والتصعيد ضد الفلسطينيين.
وطالبت مصرُ الأطراف الفاعلة والمؤثرة دولياً بالتدخل لوضع حد لتلك الانتهاكات وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، على حد قول البيان.
من جانبها، أدانت عمّان "الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وآخرهها ما يحدث في مدينة جنين منذ صباح اليوم".
وحذرت الخارجية الأردنية مما اعتبرته دوامة عنف مستمرة، ودعت المجتمع الدولي للتحرك الفوري والفاعل لوقف ما تصفه بالتصعيد الذي يمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.
وبحسب عمّان فإن هذا "التصعيد لن يؤدي إلا إلى المزيد من التدهور والعنف".
مخيم جنين: ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين خلال العملية العسكرية الإسرائيلية المتواصلة
يواصل الجيش الإسرائيلي شنَّ عملية عسكرية واسعة منذ ساعات مبكرة في مخيم جنين للاجئين شمالي الضفة الغربية.
وشاركت فى العملية طائرات مسيرة وتمت الإغارة جوًا على مواقع في المخيم.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن خمسة فلسطينيين على الأقل قتلوا وأصيب 27 آخرون بينهم سبعة في حالة خطيرة.
ويعتقد أن حصيلة العملية أكبر من ذلك إذ تعاني سيارات الإسعاف للوصول إلى المصابين في ظل استمرار القتال.
وأعلنت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس إسقاط طائرتين مسيرتين تابعتين للجيش الإسرائيلي.
وأضافت أن مقاتليها فجروا عبوات ناسفة -تدخل الخدمة لأول مرة- ضد آليات الجيش الإسرائيلي، وأفشلوا محاولات تقدم لقوات الجيش داخل المخيم على أكثر من محور، بحسب الكتيبة.
واعتبرت الرئاسة الفلسطينية العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة جنين ومخيمها "جريمة حرب جديدة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل".
وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن الأمن والاستقرار لن يتحققا في المنطقة ما لم يشعر بهما الشعب الفلسطيني، الذي "لن يركع ولن يستسلم ولن يرفع الراية البيضاء وسيبقى صامدا في مواجهة الجيش الإسرائيلي، حتى دحر الاحتلال ونيل الحرية" بحسب تعبيره.