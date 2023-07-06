مقتل أربعة مدنيين في هجوم روسي على مدينة لفيف الأوكرانية. اقتحام عشرات المتشددين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى

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قال مسؤولون محليون في جنوب أفريقيا إن تسرب غاز أكسيد النترات أدى إلى مقتل 17 شخصاً.

وتوفي الضحايا، ومن بينهم نساء وأطفال، جراء استنشاقهم للغاز في مستوطنة عشوائية في بوكسبورغ شرقي جوهانسبرغ. تم ربط تسرب يوم الأربعاء بالتعدين غير القانوني للذهب في المنطقة.

غالباً ما يستخدم عمال مناجم الذهب غير القانونيين، المعروفين محلياً باسم "زاما زاماس"، غاز أكسيد النترات لاستخراج الذهب من التربة المسروقة من أعمدة المناجم المهجورة.

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تم العثور على إحدى اسطوانات الغاز متسربة في بلدة أنجيلو العشوائية المكتظة بالسكان في بوكسبيرغ.

ويخشى مسؤولو خدمة الطوارئ العثور على المزيد من الجثث بين عشية وضحاها حيث تواصل فرق البحث والإنقاذ عملها.

وقالت امرأة موزمبيقية تعيش في جنوب أفريقيا لبي بي سي إن زوجها توفي في تسرب الغاز. قالت إنها تلقت مكالمة من أحد الجيران أخبرها أن زوجها قد توفي.

وتأتي هذه المأساة بعد ستة أشهر فقط من انفجار ناقلة غاز عشية عيد الميلاد الذي أودى بحياة 41 شخصاً في نفس البلدة.