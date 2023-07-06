مقتل أربعة مدنيين في هجوم روسي على مدينة لفيف الأوكرانية. اقتحام عشرات المتشددين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى

قال مسؤولون محليون في جنوب أفريقيا إن تسرب غاز أكسيد النترات أدى إلى مقتل 17 شخصاً. وتوفي الضحايا، ومن بينهم نساء وأطفال، جراء استنشاقهم للغاز في مستوطنة عشوائية في بوكسبورغ شرقي جوهانسبرغ.\n\nتم ربط تسرب يوم الأربعاء بالتعدين غير القانوني للذهب في المنطقة. غالباً ما يستخدم عمال مناجم الذهب غير القانونيين، المعروفين محلياً باسم "زاما زاماس"، غاز أكسيد النترات لاستخراج الذهب من التربة المسروقة من أعمدة المناجم المهجورة. تم العثور على إحدى اسطوانات الغاز متسربة في بلدة أنجيلو العشوائية المكتظة بالسكان في بوكسبيرغ. ويخشى مسؤولو خدمة الطوارئ العثور على المزيد من الجثث بين عشية وضحاها حيث تواصل فرق البحث والإنقاذ عملها. وقالت امرأة موزمبيقية تعيش في جنوب أفريقيا لبي بي سي إن زوجها توفي في تسرب الغاز. قالت إنها تلقت مكالمة من أحد الجيران أخبرها أن زوجها قد توفي. وتأتي هذه المأساة بعد ستة أشهر فقط من انفجار ناقلة غاز عشية عيد الميلاد الذي أودى بحياة 41 شخصاً في نفس البلدة.
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قتلى إثر تسرب غاز في بوكسبورغ في جنوب أفريقيا
قال مسؤولون محليون في جنوب أفريقيا إن تسرب غاز أكسيد النترات أدى إلى مقتل 17 شخصاً.
وتوفي الضحايا، ومن بينهم نساء وأطفال، جراء استنشاقهم للغاز في مستوطنة عشوائية في بوكسبورغ شرقي جوهانسبرغ. تم ربط تسرب يوم الأربعاء بالتعدين غير القانوني للذهب في المنطقة.
غالباً ما يستخدم عمال مناجم الذهب غير القانونيين، المعروفين محلياً باسم "زاما زاماس"، غاز أكسيد النترات لاستخراج الذهب من التربة المسروقة من أعمدة المناجم المهجورة.
تم العثور على إحدى اسطوانات الغاز متسربة في بلدة أنجيلو العشوائية المكتظة بالسكان في بوكسبيرغ.
ويخشى مسؤولو خدمة الطوارئ العثور على المزيد من الجثث بين عشية وضحاها حيث تواصل فرق البحث والإنقاذ عملها.
وقالت امرأة موزمبيقية تعيش في جنوب أفريقيا لبي بي سي إن زوجها توفي في تسرب الغاز. قالت إنها تلقت مكالمة من أحد الجيران أخبرها أن زوجها قد توفي.
وتأتي هذه المأساة بعد ستة أشهر فقط من انفجار ناقلة غاز عشية عيد الميلاد الذي أودى بحياة 41 شخصاً في نفس البلدة.
القدس: إسرائيليون يقتحمون المسجد الآقصى والشرطة الإسرائيلية تنفذ حملة اعتقالات في المدينة
اقتحم عشرات الإسرائيليين المتشددين باحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، بحماية القوات الأمنية الإسرائيلية.
وأدى المقتحمون بمشاركة الوزير اليميني السابق "موشيه فيجلن"، طقوساً تلمودية عند أبواب الأقصى وباحاته الشرقية، وانتشرت قوات إسرائيلية في محيط باحات المسجد لتسهيل دخول عشرات الإسرائيليين المتشددين.
وكانت القوات الإسرائيلية قد نفذت حملة اعتقالات في القدس، صباح اليوم، أسفرت عن اعتقال ثلاثة شبان، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.
روسيا وأوكرانيا: مقتل 4 أشخاص في لفيف جراء هجوم روسي على مبنى سكني
أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية مقتل أربعة أشخاص، في قصف صاروخي روسي، استهدف مبنى سكنياً في مدينة لفيف، غربي البلاد، وأسفر الهجوم عن إصابة سبعة أشخاص أخرين.
وتعهد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، برد "ملموس" على الضربة الصاروخية الروسية.
من جهته بين رئيس بلدية لفيف، أندريه سادوفيي، أن "هذا أكبر هجوم على منشآت مدنية في لفيف منذ بدء الغزو الروسي".
ولم يعلق الجيش الروسي على الهجوم المشار إليه.
وسبق أن تعرضت لفيف الواقعة على بعد مئات الكيلومترات عن جبهة القتال الأمامية بين القوات الأوكرانية والروسية، لهجمات مختلفة، منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022.