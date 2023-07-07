مقتل فلسطينييْن اثنين خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في نابلس، وحريق في منزل للمسنين في مدينة ميلانو الإيطالية يخلف ستة قتلى وعشرات الجرحى

آلاف الرحلات الجوية في أوروبا معرضة للخطر هذا الصيف بسبب إضراب المراقبة الجوية
أكدت هيئة إدارة الحركة الجوية الأوروبية، أن نقابة عمالية أعلنت أنها ستتخذ إجراءات إضراب، على الرغم من عدم تحديد مواعيد محددة حالياً.
وكشف مراقبو الملاحة الجوية في جهاز إدارة حركة الطيران الأوروبي "يوروكنترول"، أنهم سينفذون إضراباً خلال فترة ذروة الصيف بعد انتهاء المحادثات حول العمالة والجداول الزمنية والأجور، دون نتائج.
يتوقع أن يتعامل الجهاز مع حوالي 33 ألف رحلة يومياً لمدة ثمانية أسابيع قادمة.
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حريق في منزل للمسنين الإيطاليين في ميلانو يسفر عن قتلى وجرحى
لقي ستة أشخاص مصرعهم ونُقل 81 آخرين إلى المستشفى بعد اندلاع حريق في إحدى الغرف في دار للمسنين في مدينة ميلانو الإيطالية.
وقال عمدة ميلانو، جوزيبي سالا، إن عمليات الإنقاذ كانت تتطلب إخراج الجميع، ووصف حصيلة الوفيات بأنها "ثقيلة جداً".
ومع ذلك، أشار إلى إنه كان يمكن أن يكون الوضع أسوأ، تشير جميع الأدلة إلى أن الحريق اندلع في إحدى الغرف حيث كانت امرأتان يعيشان.
ذكرت التقارير أن دار المسنين في منطقة كورفيتو جنوب ميلانو، كان يؤوي 167 شخصاً كانوا بحاجة إلى مستويات مختلفة من الرعاية.
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القوات الإسرائيلية تقتل فلسطينيين في نابلس
قُتل فلسطينيان خلال اشتباكات مع قوات إسرائيلية داهمت مدينة نابلس بالضفة الغربية.
وقال الجيش الإسرائيلي إن العملية في نابلس كانت ضد متورطين في إطلاق نار على سيارة شرطة هذا الأسبوع.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية اقتحمت البلدة القديمة، واندلعت اشتباكات مسلحة خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لحيي الحبلة والفقوس داخل البلدة القديمة، وأسفرت عن إصابة ثلاثة شبان، نقلوا للمستشفى.
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آلاف الرحلات الجوية في أوروبا معرضة للخطر هذا الصيف بسبب إضراب المراقبة الجوية
أكدت هيئة إدارة الحركة الجوية الأوروبية، أن نقابة عمالية أعلنت أنها ستتخذ إجراءات إضراب، على الرغم من عدم تحديد مواعيد محددة حالياً.
وكشف مراقبو الملاحة الجوية في جهاز إدارة حركة الطيران الأوروبي "يوروكنترول"، أنهم سينفذون إضراباً خلال فترة ذروة الصيف بعد انتهاء المحادثات حول العمالة والجداول الزمنية والأجور، دون نتائج.
يتوقع أن يتعامل الجهاز مع حوالي 33 ألف رحلة يومياً لمدة ثمانية أسابيع قادمة.
حريق في منزل للمسنين الإيطاليين في ميلانو يسفر عن قتلى وجرحى
لقي ستة أشخاص مصرعهم ونُقل 81 آخرين إلى المستشفى بعد اندلاع حريق في إحدى الغرف في دار للمسنين في مدينة ميلانو الإيطالية.
وقال عمدة ميلانو، جوزيبي سالا، إن عمليات الإنقاذ كانت تتطلب إخراج الجميع، ووصف حصيلة الوفيات بأنها "ثقيلة جداً".
ومع ذلك، أشار إلى إنه كان يمكن أن يكون الوضع أسوأ، تشير جميع الأدلة إلى أن الحريق اندلع في إحدى الغرف حيث كانت امرأتان يعيشان.
ذكرت التقارير أن دار المسنين في منطقة كورفيتو جنوب ميلانو، كان يؤوي 167 شخصاً كانوا بحاجة إلى مستويات مختلفة من الرعاية.
القوات الإسرائيلية تقتل فلسطينيين في نابلس
قُتل فلسطينيان خلال اشتباكات مع قوات إسرائيلية داهمت مدينة نابلس بالضفة الغربية.
وقال الجيش الإسرائيلي إن العملية في نابلس كانت ضد متورطين في إطلاق نار على سيارة شرطة هذا الأسبوع.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية اقتحمت البلدة القديمة، واندلعت اشتباكات مسلحة خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لحيي الحبلة والفقوس داخل البلدة القديمة، وأسفرت عن إصابة ثلاثة شبان، نقلوا للمستشفى.