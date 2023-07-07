مقتل فلسطينييْن اثنين خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في نابلس، وحريق في منزل للمسنين في مدينة ميلانو الإيطالية يخلف ستة قتلى وعشرات الجرحى

أكدت هيئة إدارة الحركة الجوية الأوروبية، أن نقابة عمالية أعلنت أنها ستتخذ إجراءات إضراب، على الرغم من عدم تحديد مواعيد محددة حالياً.

وكشف مراقبو الملاحة الجوية في جهاز إدارة حركة الطيران الأوروبي "يوروكنترول"، أنهم سينفذون إضراباً خلال فترة ذروة الصيف بعد انتهاء المحادثات حول العمالة والجداول الزمنية والأجور، دون نتائج.

يتوقع أن يتعامل الجهاز مع حوالي 33 ألف رحلة يومياً لمدة ثمانية أسابيع قادمة.