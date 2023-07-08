إيران تعدم رجلين علنا كانا متورطين بهجوم على مدينة شيراز، وإعلان عن مسيرات غاضبة في باريس ضد عنف الشرطة

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قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن الأردن صادر أكثر من 65 مليون حبة كبتاغون خلال العامين الماضيين عبر الحدود الأردنية-السورية.

وأشار إلى أن تشكيل التحالف الدولي لمواجهة تهديد المخدرات الصناعية، هو خطوة مهمة للتصدي لتهديد المخدرات الصناعية المتصاعد، ومواجهة الانتشار الخطير لها.

وأضاف أن "التحالف الدولي الجديد، سيتيح لنا العمل معًا لمكافحة إنتاج المخدرات الصناعية، وتهريبها، وتوزيعها".

وقال الصفدي، إن عالمية خطر المخدرات الصناعية والموارد الهائلة المتوفرة لمصنعيه ومهربيه يستوجب جهداً دولياً مشتركاً لمواجهة هذا الخطر.