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إيران تعدم رجلين علنا كانا متورطين بهجوم على مدينة شيراز، وإعلان عن مسيرات غاضبة في باريس ضد عنف الشرطة

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  1. المخدرات: الأردن يصادر أكثر من 65 مليون حبة كبتاغون من الحدود الأردنية-السورية في عامين

    صورة أرشيفية من الحدود الأردنية السورية
    Copyright: AFP

    قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن الأردن صادر أكثر من 65 مليون حبة كبتاغون خلال العامين الماضيين عبر الحدود الأردنية-السورية.

    وأشار إلى أن تشكيل التحالف الدولي لمواجهة تهديد المخدرات الصناعية، هو خطوة مهمة للتصدي لتهديد المخدرات الصناعية المتصاعد، ومواجهة الانتشار الخطير لها.

    وأضاف أن "التحالف الدولي الجديد، سيتيح لنا العمل معًا لمكافحة إنتاج المخدرات الصناعية، وتهريبها، وتوزيعها".

    وقال الصفدي، إن عالمية خطر المخدرات الصناعية والموارد الهائلة المتوفرة لمصنعيه ومهربيه يستوجب جهداً دولياً مشتركاً لمواجهة هذا الخطر.

  2. مظاهرات فرنسا: إعلان عن مسيرات "حزن وغضب" احتجاجا على عنف الشرطة

    الشرطة تعتقل شابا خلال إحدى الاحتجاجات التي أعقبت مقتل نائل، وهو مراهق يبلغ من العمر 17 عاما على يد ضابط شرطة فرنسي في نانتير أثناء توقف مرور في منطقة الشانزليزيه في باريس
    Copyright: Reuters

    أعلن فرنسيون اليوم عن تنظيم مسيرات حزن وغضب ضد عنف الشرطة في عدد من المدن الفرنسية السبت بعد أيام من مقتل الشاب نائل على يد شرطي خلال تدقيق مروري ما تسبب بأعمال شغب ليلية في البلاد.

    وكشف موت الفتى نائل (17 عاما) وما أعقبه من عنف غير مسبوق منذ العام 2005 في المدن، مشكلات المجتمع الفرنسي، من الصعوبات التي تواجهها أحياء الطبقة العاملة إلى العلاقات المضطربة بين الشباب وقوات الأمن، بحسب المتظاهرين.

    ومنع القضاء الفرنسي مسيرة كان من المقرر تنظيمها اليوم السبت في منطقة باريس تكريما لذكرى الشاب الأسود أداما تراوري الذي توفي خلال عملية توقيف في 2016، مشيرا إلى أعمال الشغب التي تلت موت نائل.

  3. إيران: إعدام شخصين علنا على خلفية الهجوم على مرقد في مدينة شيراز

    صورة لإيراني من لشبونة يحتج على حكم الإعدام في بلاده
    Copyright: EPA

    أعدمت إيران علنا رجلين متورّطين في هجوم في أكتوبر تشرين الأول على مرقد ديني في مدينة شيراز الواقعة في جنوب البلاد أودى بحياة 13 شخصا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

    وأوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أنه تم تنفيذ حكم الاعدام بحق محمد رامز رشيدي وسيد نعيم هاشمي قتالي وهما اثنين من الضالعين الرئيسيين في الهجوم الارهابي على الزوار في مرقد احمد بن موسى في مدينة شيراز العام الماضي.

    وأُعدم الرجلان فجرا في أحد شوارع شيراز في محافظة فارس.

    وفي 26 تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي، قتل 13 شخصا وجرح 25 شخصا آخر في الاعتداء على مرقد السيد أحمد بن موسى وهو من أبرز المزارات الدينية في جنوب البلاد.

    وكانت المحكمة العليا في البلاد قد رفضت في وقت سابق استئناف محامي الدفاع عن المتّهمَين.

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