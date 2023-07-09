أكبر تظاهرة في تل أبيب منذ أسابيع، وبيونغ يانغ تنتقد موافقة الوكالة الدولية على تصريف مياه فوكوشيما

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انتقدت كوريا الشمالية الأحد الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنحها الضوء الأخضر لليابان لتصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية.

ونددت بيونغ يانغ في بيان لوزارة حماية البيئة "بالتصرف غير المنطقي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يدعم ويسهل بشكل فاعل مشروع اليابان لتصريف المياه الملوثة جراء النووي، وهو أمر لا يمكن تصوّره".

وحذّرت من أن تصريف المياه المعالجة سيكون له "أثر سلبي على الحياة البشرية، الأمن والبيئة الإيكولوجية".

وتقضي خطة اليابان بالتخلص من حوالى 1.33 مليون طن من المياه الملوثة المخزنة في موقع المحطة الذي سيبلغ حده الأقصى قريبا، بتصريفها في المحيط بعد معالجتها وتخفيف كثافتها.

وكانت المحطة أصيبت بأضرار جسيمة بعد زلزال عنيف تلاه تسونامي سببّا حادثًا نوويًا في 11 مارس آذار عام 2011.