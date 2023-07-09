أكبر تظاهرة في تل أبيب منذ أسابيع، وبيونغ يانغ تنتقد موافقة الوكالة الدولية على تصريف مياه فوكوشيما

كوريا الشمالية تنتقد السماح لليابان بتصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية
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انتقدت كوريا الشمالية الأحد الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنحها الضوء
الأخضر لليابان لتصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية.
ونددت بيونغ يانغ في بيان لوزارة حماية البيئة "بالتصرف غير المنطقي
للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يدعم ويسهل بشكل فاعل مشروع اليابان لتصريف
المياه الملوثة جراء النووي، وهو أمر لا يمكن تصوّره".
وحذّرت من أن تصريف المياه المعالجة سيكون له "أثر سلبي على الحياة
البشرية، الأمن والبيئة الإيكولوجية".
وتقضي خطة اليابان بالتخلص من حوالى 1.33 مليون طن من المياه الملوثة
المخزنة في موقع المحطة الذي سيبلغ حده الأقصى قريبا، بتصريفها في المحيط بعد
معالجتها وتخفيف كثافتها.
وكانت المحطة أصيبت بأضرار جسيمة بعد زلزال عنيف تلاه تسونامي سببّا حادثًا
نوويًا في 11 مارس آذار عام 2011.
مظاهرات إسرائيل: أكبر تظاهرة في تل أبيب منذ أسابيع ضد التعديلات القضائية
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شهدت مدينة تل أبيب، مركز الأعمال في إسرائيل، أكبر احتجاج مناهض للحكومة
منذ أسابيع ليلة السبت رفضاً لمحاولة جديدة من جانب ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين
نتنياهو المنتمي لليمين المتطرف لإجراء تعديلات قضائية.
وذكرت قناة إن12 الإخبارية والقناة 13 أن عشرات الآلاف تظاهروا في أنحاء
إسرائيل، لكن المظاهرة التي نُظمت في تل أبيب شهدت مشاركة حشود أكبر بكثير من
الاحتجاجات الأخيرة.
واجتاحت المظاهرات جميع أنحاء البلاد في يناير كانون الثاني عندما أعلنت
الحكومة عزمها إجراء تعديلات قضائية مع إدخال حزمة تشريعية من شأنها أن تحد من سلطات
المحكمة العليا وتعطي الائتلاف نفوذاً حاسماً في اختيار القضاة.
وكانت الاحتجاجات قد انحسرت قليلاً منذ أواخر مارس آذار عندما علق نتنياهو الخطة تحت
ضغط من الداخل والخارج ليجري محادثات مع أحزاب المعارضة بهدف تسوية الوضع والتوصل
إلى اتفاق واسع بخصوص التعديلات القضائية.
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كوريا الشمالية تنتقد السماح لليابان بتصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية
انتقدت كوريا الشمالية الأحد الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنحها الضوء الأخضر لليابان لتصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية.
ونددت بيونغ يانغ في بيان لوزارة حماية البيئة "بالتصرف غير المنطقي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يدعم ويسهل بشكل فاعل مشروع اليابان لتصريف المياه الملوثة جراء النووي، وهو أمر لا يمكن تصوّره".
وحذّرت من أن تصريف المياه المعالجة سيكون له "أثر سلبي على الحياة البشرية، الأمن والبيئة الإيكولوجية".
وتقضي خطة اليابان بالتخلص من حوالى 1.33 مليون طن من المياه الملوثة المخزنة في موقع المحطة الذي سيبلغ حده الأقصى قريبا، بتصريفها في المحيط بعد معالجتها وتخفيف كثافتها.
وكانت المحطة أصيبت بأضرار جسيمة بعد زلزال عنيف تلاه تسونامي سببّا حادثًا نوويًا في 11 مارس آذار عام 2011.
مظاهرات إسرائيل: أكبر تظاهرة في تل أبيب منذ أسابيع ضد التعديلات القضائية
شهدت مدينة تل أبيب، مركز الأعمال في إسرائيل، أكبر احتجاج مناهض للحكومة منذ أسابيع ليلة السبت رفضاً لمحاولة جديدة من جانب ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المنتمي لليمين المتطرف لإجراء تعديلات قضائية.
وذكرت قناة إن12 الإخبارية والقناة 13 أن عشرات الآلاف تظاهروا في أنحاء إسرائيل، لكن المظاهرة التي نُظمت في تل أبيب شهدت مشاركة حشود أكبر بكثير من الاحتجاجات الأخيرة.
واجتاحت المظاهرات جميع أنحاء البلاد في يناير كانون الثاني عندما أعلنت الحكومة عزمها إجراء تعديلات قضائية مع إدخال حزمة تشريعية من شأنها أن تحد من سلطات المحكمة العليا وتعطي الائتلاف نفوذاً حاسماً في اختيار القضاة.
وكانت الاحتجاجات قد انحسرت قليلاً منذ أواخر مارس آذار عندما علق نتنياهو الخطة تحت ضغط من الداخل والخارج ليجري محادثات مع أحزاب المعارضة بهدف تسوية الوضع والتوصل إلى اتفاق واسع بخصوص التعديلات القضائية.