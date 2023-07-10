قبيل انعقاد قمة حلف شمالي الأطلسي (ناتو) في ليتوانيا، يعقد زعيما السويد وتركيا مباحثات مباشرة وجها لوجه، أملا في أن تتخلى تركيا عن موقفها المعارض لانضمام السويد إلى الحلف العسكري. وسيسعى رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون في محاولة أخيرة لإقناع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتخلي عن معارضته لانضمام السويد إلى الحلف. وتطالب أنقرة ستوكهولهم بتشديد تشريعاتها القانونية المتعلقة بالتعامل مع الأكراد المنتمين إلى جماعات مسلحة ممن يعيشون على أراضيها. ويقول كريسترسون إن السويد قد عدلت القوانين المتعلقة بذلك كما رفعت الحظر على تصدير الأسلحة إلى تركيا. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد تحدث الأحد مع الرئيس أردوغان هاتفيا مؤكدا دعمه لانضمام السويد إلى الحلف.

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