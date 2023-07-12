قادة الناتو يلتقون زيلينسكي اليوم ويرفضون دعوته لتحديد جدول زمني للعضوية، وفي السودان مقتل العشرات في قصف سوق في أمدرمان

الحرب في السودان: مقتل العشرات في قصف سوق في أمدرمان
قتل ليلة أمس 34 شخصا بينهم أطفال في أمدرمان، بحسب السلطات الصحية السودانية، بعد تعرض سوق في المدينة إلى قصف "عشوائي".
ولم يتضح بعد من الذي نفذ الهجوم. كما قتل 45 شخصا في غارة جوية استهدفت المدينة ذاتها في أواخر الأسبوع الماضي.
وأفادت تقارير إعلامية نقلا عن السلطات الصحية بأن معظم القتلى من تجار السوق وأصحاب عربات النقل، ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن شهود عيان قولهم إن "قذيفة مدفعية سقطت في السوق.
وتجددت الاشتباكات المسلحة في أنحاء المدينة، وشوهدت ألسنة اللهب والدخان. كما حلق الطيران الحربي في سماء المدينة، وأطلق مجموعة من القذائف الصاروخية على بعض المواقع.
ولم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية عن تطور المعارك.
وبحسب وكالة الأناضول فقد اعتبرت واشنطن، مقتل مدنيين في غارات جوية في بحري وأمدرمان شمالي وغربي العاصمة الخرطوم تطورا خطيرا للقتال في السودان.
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الحرب في أوكرانيا: أعضاء حلف الناتو يرفضون دعوة زيلينسكي لتحديد جدول زمني للعضوية
يلتقي اليوم الأربعاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع قادة حلف الناتو.
ورغم إعلان قادة الحلف أن مستقبل أوكرانيا يكمن داخل الكتلة فإنهم رفضوا مطالبة زيلينسكي وضع جدول زمني للعضوية.
ويأتي لقاء زيلينسكي مع زعماء الناتو في اليوم الثاني من قمة الحلف في فيلنيوس في ليثوانيا لحضور افتتاح مجلس أوكرانيا والناتو، وهو هيئة أنشئت لتحسين العلاقات بين كييف وحلف شمال الأطلسي الذي يضم 31 دولة. وسيلتقي زيلينسكي على هامش القمة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن إذ يسعى للحصول على مزيد من الأسلحة والذخيرة، والمزيد من الدعم الأمني طويل الأمد ويشمل أسلحة متطورة وتدريبا عسكريا.
وأعرب زيلينسكي عن خيبة أمله لأن الناتو لم يعرض جدولا زمنيا للعضوية.
لكن ما هي شروط الانضمام إلى الناتو؟
قال الناتو إن أوكرانيا لا يمكنها الانضمام إلى الحلف خلال الحرب مع روسيا. وأكدوا أيضا أن هذا لن يحدث تلقائيا بعد انتهاء الحرب، إذ على كييف أن تقدم إلى الناتو رؤية واضحة بشأن قدرة القوات الأوكرانية على العمل مع قوات الناتو، بالإضافة إلى إصلاحات سياسية وأمنية.
ويؤيد أعضاء الناتو في أوروبا الشرقية انضمام أوكرانيا السريع إلى الحلف، بينما لا تزال دول مثل الولايات المتحدة وألمانيا أكثر حذراً، إذ تخشى أن يجر تسرع الحلف في ضم كييف إلى صراع مباشر مع روسيا.
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الحرب في السودان: مقتل العشرات في قصف سوق في أمدرمان
قتل ليلة أمس 34 شخصا بينهم أطفال في أمدرمان، بحسب السلطات الصحية السودانية، بعد تعرض سوق في المدينة إلى قصف "عشوائي".
ولم يتضح بعد من الذي نفذ الهجوم. كما قتل 45 شخصا في غارة جوية استهدفت المدينة ذاتها في أواخر الأسبوع الماضي.
وأفادت تقارير إعلامية نقلا عن السلطات الصحية بأن معظم القتلى من تجار السوق وأصحاب عربات النقل، ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن شهود عيان قولهم إن "قذيفة مدفعية سقطت في السوق.
وتجددت الاشتباكات المسلحة في أنحاء المدينة، وشوهدت ألسنة اللهب والدخان. كما حلق الطيران الحربي في سماء المدينة، وأطلق مجموعة من القذائف الصاروخية على بعض المواقع.
ولم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية عن تطور المعارك.
وبحسب وكالة الأناضول فقد اعتبرت واشنطن، مقتل مدنيين في غارات جوية في بحري وأمدرمان شمالي وغربي العاصمة الخرطوم تطورا خطيرا للقتال في السودان.
الحرب في أوكرانيا: أعضاء حلف الناتو يرفضون دعوة زيلينسكي لتحديد جدول زمني للعضوية
يلتقي اليوم الأربعاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع قادة حلف الناتو.
ورغم إعلان قادة الحلف أن مستقبل أوكرانيا يكمن داخل الكتلة فإنهم رفضوا مطالبة زيلينسكي وضع جدول زمني للعضوية. ويأتي لقاء زيلينسكي مع زعماء الناتو في اليوم الثاني من قمة الحلف في فيلنيوس في ليثوانيا لحضور افتتاح مجلس أوكرانيا والناتو، وهو هيئة أنشئت لتحسين العلاقات بين كييف وحلف شمال الأطلسي الذي يضم 31 دولة. وسيلتقي زيلينسكي على هامش القمة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن إذ يسعى للحصول على مزيد من الأسلحة والذخيرة، والمزيد من الدعم الأمني طويل الأمد ويشمل أسلحة متطورة وتدريبا عسكريا.
وأعرب زيلينسكي عن خيبة أمله لأن الناتو لم يعرض جدولا زمنيا للعضوية. لكن ما هي شروط الانضمام إلى الناتو؟
قال الناتو إن أوكرانيا لا يمكنها الانضمام إلى الحلف خلال الحرب مع روسيا. وأكدوا أيضا أن هذا لن يحدث تلقائيا بعد انتهاء الحرب، إذ على كييف أن تقدم إلى الناتو رؤية واضحة بشأن قدرة القوات الأوكرانية على العمل مع قوات الناتو، بالإضافة إلى إصلاحات سياسية وأمنية.
ويؤيد أعضاء الناتو في أوروبا الشرقية انضمام أوكرانيا السريع إلى الحلف، بينما لا تزال دول مثل الولايات المتحدة وألمانيا أكثر حذراً، إذ تخشى أن يجر تسرع الحلف في ضم كييف إلى صراع مباشر مع روسيا.