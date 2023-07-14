إسرائيل توقف العمليات العسكرية في جنين، والأجهزة الأمنية الفلسطينية تعتقل ناشطا في رام الله

قررت إسرائيل وقف عملياتها العسكرية في جنين في الضفة الغربية المحتلة، وأصدرت الحكومة الإسرائيلية، بحسب الإعلام المحلي، أمرا للجيش والشاباك وحرس الحدود بتجميد "النشاط الأمني الاستباقي" في منطقة جنين من أجل إعطاء السلطة الفلسطينية وأجهزتها فرصة للتعامل مع المنطقة واستعادة سيطرتها على المنطقة.

وأفادت "لجنة المعتقلين السياسيين في الأراضي الفلسطينية" بأن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، اعتقلت مساء أمس الخميس، الصحفي والناشط عقيل عواودة، في مدينة رام الله في الضفة الغربية، في مكان عمله. وقالت إن اعتقال عواودة جاء بسبب كتاباته على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وانتقاده لـ "الاعتقالات السياسية".

وكان أعضاء مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي قد وافقوا في بداية الأسبوع على قرار يتضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز السلطة الفلسطينية على الرغم من أنها تضمنت خطوات سابقة لم يتم تنفيذها، ولم يتضح إن كانت ستطبق الآن.

وذكرت صحيفة هآرتس نقلا عن مصدر سياسي أن القرار كان في الغالب قرارا رمزيا، ويهدف إلى إقناع المجتمع الدولي، خاصة إدارة بايدن، بأن إسرائيل لديها رغبة في مساعدة السلطة الفلسطينية.

وقالت الحكومة وفقا لنفس المصدر إن التصويت يهدف إلى "منع انهيار السلطة الفلسطينية مع المطالبة بوقف أنشطتها ضد إسرائيل في الساحة الدبلوماسية القانونية الدولية، وإنهاء التحريض في وسائل الإعلام وأنظمة التعليم، ووقف الرواتب لعائلات "الإرهابيين" ووقف البناء غير القانوني في المنطقة سي".

وجاء القرار يوم الأحد بعد عملية عسكرية كبيرة نفذتها القوات الإسرائيلية في مدينة جنين. وقتل فيها 12 فلسطينيا، من بينهم أربعة أطفال، وأصيب 143 فلسطينيًا 20 منهم في حالة خطرة بحسب الإعلام الفلسطيني، كما قتل جندي إسرائيلي، وفقا للمصادر الإسرائيلية الرسمية.