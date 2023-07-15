توت عنخ آمون يظهر في بريطانيا في الذكرى المئة لاكتشافه، وانتقادات واسعة للسويد بسبب الموافقة على حرق نسخة من التوراة والإنجيل

توت عنخ آمون يظهر في بريطانيا في الذكرى المئة لاكتشافه
احتفل مزارع في بريطانيا بالذكرى المئوية لاكتشاف قبر توت عنخ آمون من خلال نحت صورة ضخمة للفرعون المصري القديم في حقل ذرة في شمال إنجلترا.
وغطت الصورة أكثر من ستين ألف متر مربع، ويبلغ طول كل مسار في المتاهة الخضراء خمسة كيلومترات واعتبرت أكبر متاهة في أوروبا ، وواحدة من أكبر المتاهات في العالم.
وكشف عن الصورة خلال افتتاح حفيد إيرل كارنارفون الخامس، للمتاهة، وإيرل هو الذي دخل لأول مرة غرفة دفن توت عنخ آمون في عام 1923 مع عالم المصريات هوارد كارتر.
حرق نسخة من الكتاب المقدس: الشرطة في السويد تسمح رغم الانتقادات الواسعة بحرق التوراة والإنجيل
بعد حرق نسخة من المصحف وما أثاره من ردود فعل غاضبة في العالم تترقب السويد المزيد من ردود الفعل العالمية بعد السماح لرجل بحرق نسخة من التوارة والإنجيل اليوم.
ورغم الرفض لفكرة إهانة الأديان فقد سمحت الشرطة السويدية بتنظيم مظاهرة اليوم السبت خارج السفارة الإسرائيلية في استوكهولم.
وأدان المؤتمر اليهودي العالمي حرق الكتاب المقدس باعتباره عملا بغيضا. وقال رئيس إسرائيل، إسحاق هرتسوغ، إنه انتقد حرق القرآن في السويد الشهر الماضي ، وأنه يشعر بالحزن الآن لأن المصير نفسه ينتظر كتاب اليهود المقدس.
وأدان بشدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرار السلطات في السويد بالسماح بحرق التوراة وقال "إن هذا العمل المخزي للغاية يقوض قدسية أقدس الكتب المقدسة للشعب اليهودي".
وأكدت الشرطة السويدية أن الإذن لم يعط لإحراق كُتب دينية، بل لإقامة تجمع عام سيتم التعبير خلاله عن "رأي" بموجب الحق الدستوري بحرية التجمع.
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توت عنخ آمون يظهر في بريطانيا في الذكرى المئة لاكتشافه
احتفل مزارع في بريطانيا بالذكرى المئوية لاكتشاف قبر توت عنخ آمون من خلال نحت صورة ضخمة للفرعون المصري القديم في حقل ذرة في شمال إنجلترا.
وغطت الصورة أكثر من ستين ألف متر مربع، ويبلغ طول كل مسار في المتاهة الخضراء خمسة كيلومترات واعتبرت أكبر متاهة في أوروبا ، وواحدة من أكبر المتاهات في العالم.
وكشف عن الصورة خلال افتتاح حفيد إيرل كارنارفون الخامس، للمتاهة، وإيرل هو الذي دخل لأول مرة غرفة دفن توت عنخ آمون في عام 1923 مع عالم المصريات هوارد كارتر.
حرق نسخة من الكتاب المقدس: الشرطة في السويد تسمح رغم الانتقادات الواسعة بحرق التوراة والإنجيل
بعد حرق نسخة من المصحف وما أثاره من ردود فعل غاضبة في العالم تترقب السويد المزيد من ردود الفعل العالمية بعد السماح لرجل بحرق نسخة من التوارة والإنجيل اليوم.
ورغم الرفض لفكرة إهانة الأديان فقد سمحت الشرطة السويدية بتنظيم مظاهرة اليوم السبت خارج السفارة الإسرائيلية في استوكهولم.
وأدان المؤتمر اليهودي العالمي حرق الكتاب المقدس باعتباره عملا بغيضا. وقال رئيس إسرائيل، إسحاق هرتسوغ، إنه انتقد حرق القرآن في السويد الشهر الماضي ، وأنه يشعر بالحزن الآن لأن المصير نفسه ينتظر كتاب اليهود المقدس.
وأدان بشدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرار السلطات في السويد بالسماح بحرق التوراة وقال "إن هذا العمل المخزي للغاية يقوض قدسية أقدس الكتب المقدسة للشعب اليهودي".
وأكدت الشرطة السويدية أن الإذن لم يعط لإحراق كُتب دينية، بل لإقامة تجمع عام سيتم التعبير خلاله عن "رأي" بموجب الحق الدستوري بحرية التجمع.