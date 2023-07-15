توت عنخ آمون يظهر في بريطانيا في الذكرى المئة لاكتشافه، وانتقادات واسعة للسويد بسبب الموافقة على حرق نسخة من التوراة والإنجيل

Getty Images Copyright: Getty Images صورة لتوت عنخ آمون Image caption: صورة لتوت عنخ آمون

احتفل مزارع في بريطانيا بالذكرى المئوية لاكتشاف قبر توت عنخ آمون من خلال نحت صورة ضخمة للفرعون المصري القديم في حقل ذرة في شمال إنجلترا.

وغطت الصورة أكثر من ستين ألف متر مربع، ويبلغ طول كل مسار في المتاهة الخضراء خمسة كيلومترات واعتبرت أكبر متاهة في أوروبا ، وواحدة من أكبر المتاهات في العالم.

وكشف عن الصورة خلال افتتاح حفيد إيرل كارنارفون الخامس، للمتاهة، وإيرل هو الذي دخل لأول مرة غرفة دفن توت عنخ آمون في عام 1923 مع عالم المصريات هوارد كارتر.