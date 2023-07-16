الأمم المتحدة تطالب طرفي الصراع في السودان بالوقف الفوري لإطلاق النار والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية، وأذربيجان تتهم روسيا بعدم الوفاء بالتزاماتها في كاراباخ

اتهمت أذربيجان الأحد روسيا بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق وقف النار\nلعام 2020 الذي رعته موسكو لإنهاء الحرب التي كانت تخوضها باكو وأرمينيا\nللسيطرة على منطقة ناغورنو كاراباخ. وقالت الخارجية الأذربيجانية إن\n"الجانب الروسي لم يضمن التنفيذ الكامل للاتفاق في إطار التزاماته"،\nمعتبرة أن موسكو "لم تفعل شيئا لمنع" تسليم أرمينيا معدات عسكرية للقوات\nالانفصالية في المنطقة. ورفض جيحون بيراموف وزير خارجية أذربيجان، الشهر الماضي، طلبا من\nأرمينيا بتقديم ضمانات أمنية خاصة لنحو 120 ألف من الأرمن يعيشون في ناغورنو كاراباخ،\nقائلا إنهم محميون بصورة كافية. وعقد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول\nباشينيان اجتماعا في بروكسل السبت برعاية رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال لاجراء\nجولة جديدة من المفاوضات لحل النزاع المستمر بين البلدين. وتشهد منطقة ناغورنو كارباخ التي تقطنها غالبية أرمنية لكنها باعتراف دولي\nجزء من أذربيجان، نزاعا بين باكو ويريفان منذ عقدين. وقد خاض البلدان المتجاوران\nحربين حول هذه المنطقة الجبلية.
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أذربيجان وأرمينيا: أذربيجان تتهم روسيا بعدم الوفاء بالتزاماتها في كاراباخ
اتهمت أذربيجان الأحد روسيا بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق وقف النار لعام 2020 الذي رعته موسكو لإنهاء الحرب التي كانت تخوضها باكو وأرمينيا للسيطرة على منطقة ناغورنو كاراباخ.
وقالت الخارجية الأذربيجانية إن "الجانب الروسي لم يضمن التنفيذ الكامل للاتفاق في إطار التزاماته"، معتبرة أن موسكو "لم تفعل شيئا لمنع" تسليم أرمينيا معدات عسكرية للقوات الانفصالية في المنطقة.
ورفض جيحون بيراموف وزير خارجية أذربيجان، الشهر الماضي، طلبا من أرمينيا بتقديم ضمانات أمنية خاصة لنحو 120 ألف من الأرمن يعيشون في ناغورنو كاراباخ، قائلا إنهم محميون بصورة كافية.
وعقد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان اجتماعا في بروكسل السبت برعاية رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال لاجراء جولة جديدة من المفاوضات لحل النزاع المستمر بين البلدين.
وتشهد منطقة ناغورنو كارباخ التي تقطنها غالبية أرمنية لكنها باعتراف دولي جزء من أذربيجان، نزاعا بين باكو ويريفان منذ عقدين. وقد خاض البلدان المتجاوران حربين حول هذه المنطقة الجبلية.
الحرب في السودان: الأمم المتحدة تطالب الجيش وقوات الدعم السريع بالوقف الفوري لإطلاق النار والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية
طالبت الأمم المتحدة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بالوقف الفوري لإطلاق النار والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب.
وقال منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفث في بيان بمناسبة مرور ثلاثة أشهر على الحرب إن معاناة السودانيين بسبب النزاع مازالت مستمرة وإنها ستتوقف فقط بتوقف القتال.
وأوضح أن النزاع أدى الى ترك أكثر من ثلاثة ملايين شخص مناطقهم والفرار إلى داخل البلاد وخارجها، مشيرا إلى أن نصف الفارين هم من الأطفال.
وقال إن مأساة السودانيين تزداد مع مرور كل يوم من القتال، مبينا أن الكشف عن مقابر جماعية في مدينة الجنينة هو بمثابة دليل آخر على الانتهاكات التي ارتكبت خلال النزاع.
وأعتبر المسؤول الأممي السودان من المناطق الأكثر صعوبة بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني، مؤكدا أنه لا يمكن العمل في ظل استمرار القتال بين الطرفين.
وكانت مدينة بحري قد شهدت السبت اشتباكات هي الأعنف بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع واستمرت لساعات طويلة .
وقالت قوات الدعم السريع إنها كبدت الجيش خسائر كبيرة وقتلت ضابطين برتبة لواء وأسرت ضابطا برتبة عقيد واستولت على مركبات عسكرية وذخائر.
ونفي الجيش مزاعم قوات الدعم السريع وأكد أنه حقق نصرا كبيرا في الاشتباكات لكنه اعترف بوقوع خسائر في صفوفه.