الأمم المتحدة تطالب طرفي الصراع في السودان بالوقف الفوري لإطلاق النار والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية، وأذربيجان تتهم روسيا بعدم الوفاء بالتزاماتها في كاراباخ

اتهمت أذربيجان الأحد روسيا بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق وقف النار لعام 2020 الذي رعته موسكو لإنهاء الحرب التي كانت تخوضها باكو وأرمينيا للسيطرة على منطقة ناغورنو كاراباخ.

وقالت الخارجية الأذربيجانية إن "الجانب الروسي لم يضمن التنفيذ الكامل للاتفاق في إطار التزاماته"، معتبرة أن موسكو "لم تفعل شيئا لمنع" تسليم أرمينيا معدات عسكرية للقوات الانفصالية في المنطقة.

ورفض جيحون بيراموف وزير خارجية أذربيجان، الشهر الماضي، طلبا من أرمينيا بتقديم ضمانات أمنية خاصة لنحو 120 ألف من الأرمن يعيشون في ناغورنو كاراباخ، قائلا إنهم محميون بصورة كافية.

وعقد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان اجتماعا في بروكسل السبت برعاية رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال لاجراء جولة جديدة من المفاوضات لحل النزاع المستمر بين البلدين.

وتشهد منطقة ناغورنو كارباخ التي تقطنها غالبية أرمنية لكنها باعتراف دولي جزء من أذربيجان، نزاعا بين باكو ويريفان منذ عقدين. وقد خاض البلدان المتجاوران حربين حول هذه المنطقة الجبلية.