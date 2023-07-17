أردوغان وبن سلمان
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أنباء عن مصرع ما لا يقل عن 6 أشخاص إثر انهيار مبنى في القاهرة، والاقتصاد يهيمن على جولة أردوغان الخليجية

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  1. عقار حدائق القبة: أنباء عن مصرع ما لا يقل عن ستة أشخاص إثر انهيار مبنى سكني في القاهرة

    تفيد التقارير الواردة من العاصمة المصرية بمصرع ما لا يقل عن 6 أشخاص إثر انهيار مبنى سكني بمنطقة حدائق القبة.

    وبحسب وسائل الإعلام المصرية فإن المبنى كان مكونا من 5 طوابق وأسفر انهياره أيضا عن إصابة عدد أخر تم نقلهم إلى المستشفى.

    وتقوم السلطات المصرية حاليا بفحص العقارات المجاورة للوقف على حجم تأثرها بانهيار العقار.

  2. أردوغان يزور دولا خليجية لدعم الاقتصاد التركي

    يقوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارة رسمية إلى 3 دول عربية في منطقة الخليج.

    وتعد هذه أول جولة خارجية متعددة الوجهات يقوم بها أردوغان منذ فوزه بالانتخابات الرئاسية في الشهر قبل الماضي.

    وتهدف الجولة الخارجية، التي تشمل السعودية وقطر والإمارات، إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية ودعم الاقتصادي التركي.

    ويسعى أردوغان لإبرام صفقات بمليارات الدولارات، يعتقد خبراء أنها قد تشمل خصخصة شركات حكومية تركية

    وكانت الإمارات وعُمان قد أبرمتا اتفاقات مع أنقرة بقيمة 20 مليار دولار بينما كانت السعودية قد أودعت 5 مليارات دولار في البنك المركزي التركي في مارس أذار الماضي.

    ولي العهد السعودي التقى أردوغان في أنقرة في العام الماضي
    Copyright: Getty Images
    Image caption: ولي العهد السعودي التقى أردوغان في أنقرة في العام الماضي
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