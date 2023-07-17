أنباء عن مصرع ما لا يقل عن 6 أشخاص إثر انهيار مبنى في القاهرة، والاقتصاد يهيمن على جولة أردوغان الخليجية

يقوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارة رسمية إلى 3 دول عربية في منطقة الخليج.

وتعد هذه أول جولة خارجية متعددة الوجهات يقوم بها أردوغان منذ فوزه بالانتخابات الرئاسية في الشهر قبل الماضي.

وتهدف الجولة الخارجية، التي تشمل السعودية وقطر والإمارات، إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية ودعم الاقتصادي التركي.

ويسعى أردوغان لإبرام صفقات بمليارات الدولارات، يعتقد خبراء أنها قد تشمل خصخصة شركات حكومية تركية

وكانت الإمارات وعُمان قد أبرمتا اتفاقات مع أنقرة بقيمة 20 مليار دولار بينما كانت السعودية قد أودعت 5 مليارات دولار في البنك المركزي التركي في مارس أذار الماضي.