بريطانيا تستعد لتطبيق قانون يمنع المهاجرين غير الشرعيين من طلب اللجوء، والسعودية تشتري مسيرات تركية

محمد بن سلمان وأردوغان يوقعان اتفاقات استثمارية ودفاعية
أفادت وسائل إعلام سعودية رسمية بأن ولي عهد البلاد، الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وقعا في جدة اتفاقيات تعاون في مجالات استثمارية ودفاعية أبرزها شراء المملكة طائرات مسيّرة تركية.
وكتب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان على تويتر صباح الثلاثاء أنّه وقع "عقدَي استحواذ بين وزارة الدفاع وشركة +بايكار+ التركية للصناعات الدفاعية، تستحوذ بموجبهما وزارة الدفاع على طائرات مسيَّرة؛ بهدف رفع جاهزية القوات المسلحة، وتعزيز قدرات المملكة الدفاعية والتصنيعية".
ولم يحدّد الوزير عدد أو نوع المسيّرات التي ستحصل عليها السعودية بموجب هذه الصفقة ولا موعد تسلّمها.
وهذه الزيارة الثانية لأردوغان للسعودية منذ المصالحة بين البلدين في أبريل/نيسان 2022، الذين توتر العلاقات بينهما إثر قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول عام 2018.
وخلال جولته الخليجية التي تستمر ثلاثة أيام، يسعى أردوغان لضمان تأمين تدفق مالي لإنعاش اقتصاد بلاده الذي يعاني تضخما كبيرا وانهيارا في سعر صرف العملة الوطنية.
ReutersCopyright: Reuters
مظاهرة في جنين للتنديد بـ"الاعتقالات السياسية" التي تنفذها الأجهزة الأمنية الفلسطينية
شارك
المئات من الفلسطينيين في مخيم جنين، مساء أمس، في المسيرة التي دعت لها
"كتيبة جنين" التابعة للجهاد الإسلامي، تنديداً بما وصفتها بالاعتقالات
السياسية التي تنفذها الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
وشهدت
مراكز المدن في الضفة الغربية مساء أمس استنفارا أمنيا شديدا من قبل الأجهزة
الأمنية، تحسُّبا من انطلاق المسيرات التي دعت لها كتيبة جنين، احتجاجاً على
اعتقال خمسة من عناصر كتيبة جبع التابعة لحركة الجهاد الإسلامي.
ونفى
محافظ جنين أكرم الرجوب، مزاعم اعتقال الأجهزة الأمنية الفلسطينية لشبان على خلفية
سياسية أو بسبب أمنية، وقال إن الاعتقالات تمت على خلفية حرق مركز شرطة جبع بداية
الشهر الجاري.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
الهجرة: بريطانيا تستعد لتطبيق قانون يمنع المهاجرين غير الشرعيين من طلب اللجوء
تستعد بريطانيا
لبدء العمل بتشريع يهدف إلى منع المهاجري ممن يصلون إلى البلاد بشكل غير قانوني من
طلب اللجوء، وذلك بعد أن تمكنت الحكومة من الحصول على تخويل البرلمان حيال الأمر.
ويهدف القانون إلى
الحد من موجات الهجرة غير الشرعية التي تصل إلى بريطانيا عبر بحر المانش.
ويلزم القانون
الحكومة باعتقال وترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
وكانت خطة حكومية
لترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا قد لاقت رفضا قضائيا.
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محمد بن سلمان وأردوغان يوقعان اتفاقات استثمارية ودفاعية
أفادت وسائل إعلام سعودية رسمية بأن ولي عهد البلاد، الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وقعا في جدة اتفاقيات تعاون في مجالات استثمارية ودفاعية أبرزها شراء المملكة طائرات مسيّرة تركية.
وكتب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان على تويتر صباح الثلاثاء أنّه وقع "عقدَي استحواذ بين وزارة الدفاع وشركة +بايكار+ التركية للصناعات الدفاعية، تستحوذ بموجبهما وزارة الدفاع على طائرات مسيَّرة؛ بهدف رفع جاهزية القوات المسلحة، وتعزيز قدرات المملكة الدفاعية والتصنيعية". ولم يحدّد الوزير عدد أو نوع المسيّرات التي ستحصل عليها السعودية بموجب هذه الصفقة ولا موعد تسلّمها.
وهذه الزيارة الثانية لأردوغان للسعودية منذ المصالحة بين البلدين في أبريل/نيسان 2022، الذين توتر العلاقات بينهما إثر قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول عام 2018.
وخلال جولته الخليجية التي تستمر ثلاثة أيام، يسعى أردوغان لضمان تأمين تدفق مالي لإنعاش اقتصاد بلاده الذي يعاني تضخما كبيرا وانهيارا في سعر صرف العملة الوطنية.
مظاهرة في جنين للتنديد بـ"الاعتقالات السياسية" التي تنفذها الأجهزة الأمنية الفلسطينية
شارك المئات من الفلسطينيين في مخيم جنين، مساء أمس، في المسيرة التي دعت لها "كتيبة جنين" التابعة للجهاد الإسلامي، تنديداً بما وصفتها بالاعتقالات السياسية التي تنفذها الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
وشهدت مراكز المدن في الضفة الغربية مساء أمس استنفارا أمنيا شديدا من قبل الأجهزة الأمنية، تحسُّبا من انطلاق المسيرات التي دعت لها كتيبة جنين، احتجاجاً على اعتقال خمسة من عناصر كتيبة جبع التابعة لحركة الجهاد الإسلامي.
ونفى محافظ جنين أكرم الرجوب، مزاعم اعتقال الأجهزة الأمنية الفلسطينية لشبان على خلفية سياسية أو بسبب أمنية، وقال إن الاعتقالات تمت على خلفية حرق مركز شرطة جبع بداية الشهر الجاري.
الهجرة: بريطانيا تستعد لتطبيق قانون يمنع المهاجرين غير الشرعيين من طلب اللجوء
تستعد بريطانيا لبدء العمل بتشريع يهدف إلى منع المهاجري ممن يصلون إلى البلاد بشكل غير قانوني من طلب اللجوء، وذلك بعد أن تمكنت الحكومة من الحصول على تخويل البرلمان حيال الأمر.
ويهدف القانون إلى الحد من موجات الهجرة غير الشرعية التي تصل إلى بريطانيا عبر بحر المانش.
ويلزم القانون الحكومة باعتقال وترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
وكانت خطة حكومية لترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا قد لاقت رفضا قضائيا.