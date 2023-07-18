بريطانيا تستعد لتطبيق قانون يمنع المهاجرين غير الشرعيين من طلب اللجوء، والسعودية تشتري مسيرات تركية

أفادت وسائل إعلام سعودية رسمية بأن ولي عهد البلاد، الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وقعا في جدة اتفاقيات تعاون في مجالات استثمارية ودفاعية أبرزها شراء المملكة طائرات مسيّرة تركية.

وكتب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان على تويتر صباح الثلاثاء أنّه وقع "عقدَي استحواذ بين وزارة الدفاع وشركة +بايكار+ التركية للصناعات الدفاعية، تستحوذ بموجبهما وزارة الدفاع على طائرات مسيَّرة؛ بهدف رفع جاهزية القوات المسلحة، وتعزيز قدرات المملكة الدفاعية والتصنيعية". ولم يحدّد الوزير عدد أو نوع المسيّرات التي ستحصل عليها السعودية بموجب هذه الصفقة ولا موعد تسلّمها.

وهذه الزيارة الثانية لأردوغان للسعودية منذ المصالحة بين البلدين في أبريل/نيسان 2022، الذين توتر العلاقات بينهما إثر قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول عام 2018.

وخلال جولته الخليجية التي تستمر ثلاثة أيام، يسعى أردوغان لضمان تأمين تدفق مالي لإنعاش اقتصاد بلاده الذي يعاني تضخما كبيرا وانهيارا في سعر صرف العملة الوطنية.