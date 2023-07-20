قوة إسرائيلية تقتحم نابلس وتقتل فلسطينيا وتصيب العشرات، وإحراق سفارة السويد في بغداد بعد إذن جديد بحرق المصحف

حرق المصحف: إضرام النار في السفارة السويدية في بغداد بعد تصريح جديد للاحتجاج أمام سفارة العراق في استوكهولم
بإها
أضرم متظاهرون مناصرون لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر فجر اليوم الخميس، النار في مبنى السفارة السويدية في بغداد، عشية سماح السلطات السويدية بحرق نسخة من المصحف والعلم العراقي أمام مبنى السفارة العراقية في استوكهولم.
وقال مصدر أمني للبي بي سي، إن المتظاهرين انسحبوا وفرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق. وأضاف المصدر أن مبنى السفارة أخلي بالكامل ولم تُسجّل أيُ إصابات.
وأدانت وزارة الخارجية العراقية حرق سفارة مملكة السويد لدى بغداد، ودعت إلى تحقيق عاجل في الحادث واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة بهدف كشف ملابساته والتعرف على هوية مرتكبيه وإحالتهم إلى القضاء.
وكانت الشرطة السويدية قد سمحت يوم الأربعاء لمحتجين بالتجمع أمام السفارة العراقية في استوكهولم يوم الخميس. وقالت الشرطة إن اثنين من المشاركين يخططان لحرق نسخة من المصحف والعلم العراقي أمام الناس، وكان أحدهما قد أشعل النار في نسخة من المصحف خارج مسجد في استوكهولم في الشهر الماضي.
ReutersCopyright: Reuters
الضفة الغربية: مقتل شاب فلسطيني وإصابة العشرات خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة نابلس
اقتحمت قوة كبيرة من الجيش الاسرائيلي المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، لتأمين دخول المستوطنين لمقام يوسف، كما أغلقت شارع عمان بالسواتر الترابية، وفقاً لمصادر محلية.
وقُتِل الشاب بدر سامي مصري (19 عاما)، وأُصيب ثلاثة آخرون بالرصاص الحيّ، خلال مواجهات اندلعت ليل الأربعاء - وأصيب 34 آخرون بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
وزار مئات المستوطنين مقام يوسف، وسط حماية مشددة من قبل القوات الإسرائيلية.
ويعتبر "قبر يوسف" نقطة صراع منذ سنوات. وبحسب المعتقدات اليهودية، فإن عظام النبي "يوسف بن يعقوب" أُحضرت من مصر ودُفنت في هذا المكان، لكن عدداً من علماء الآثار نفوا صحة هذه الرواية، قائلين إن "عمر المكان لا يتجاوز بضعة قرون، وأنه مقام لشيخ مسلم اسمه يوسف الدويكات".
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حرق المصحف: إضرام النار في السفارة السويدية في بغداد بعد تصريح جديد للاحتجاج أمام سفارة العراق في استوكهولم
بإها
أضرم متظاهرون مناصرون لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر فجر اليوم الخميس، النار في مبنى السفارة السويدية في بغداد، عشية سماح السلطات السويدية بحرق نسخة من المصحف والعلم العراقي أمام مبنى السفارة العراقية في استوكهولم.
وقال مصدر أمني للبي بي سي، إن المتظاهرين انسحبوا وفرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق. وأضاف المصدر أن مبنى السفارة أخلي بالكامل ولم تُسجّل أيُ إصابات.
وأدانت وزارة الخارجية العراقية حرق سفارة مملكة السويد لدى بغداد، ودعت إلى تحقيق عاجل في الحادث واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة بهدف كشف ملابساته والتعرف على هوية مرتكبيه وإحالتهم إلى القضاء.
وكانت الشرطة السويدية قد سمحت يوم الأربعاء لمحتجين بالتجمع أمام السفارة العراقية في استوكهولم يوم الخميس. وقالت الشرطة إن اثنين من المشاركين يخططان لحرق نسخة من المصحف والعلم العراقي أمام الناس، وكان أحدهما قد أشعل النار في نسخة من المصحف خارج مسجد في استوكهولم في الشهر الماضي.
الضفة الغربية: مقتل شاب فلسطيني وإصابة العشرات خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة نابلس
اقتحمت قوة كبيرة من الجيش الاسرائيلي المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، لتأمين دخول المستوطنين لمقام يوسف، كما أغلقت شارع عمان بالسواتر الترابية، وفقاً لمصادر محلية.
وقُتِل الشاب بدر سامي مصري (19 عاما)، وأُصيب ثلاثة آخرون بالرصاص الحيّ، خلال مواجهات اندلعت ليل الأربعاء - وأصيب 34 آخرون بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
وزار مئات المستوطنين مقام يوسف، وسط حماية مشددة من قبل القوات الإسرائيلية.
ويعتبر "قبر يوسف" نقطة صراع منذ سنوات. وبحسب المعتقدات اليهودية، فإن عظام النبي "يوسف بن يعقوب" أُحضرت من مصر ودُفنت في هذا المكان، لكن عدداً من علماء الآثار نفوا صحة هذه الرواية، قائلين إن "عمر المكان لا يتجاوز بضعة قرون، وأنه مقام لشيخ مسلم اسمه يوسف الدويكات".