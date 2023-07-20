قوة إسرائيلية تقتحم نابلس وتقتل فلسطينيا وتصيب العشرات، وإحراق سفارة السويد في بغداد بعد إذن جديد بحرق المصحف

أضرم متظاهرون مناصرون لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر فجر اليوم الخميس، النار في مبنى السفارة السويدية في بغداد، عشية سماح السلطات السويدية بحرق نسخة من المصحف والعلم العراقي أمام مبنى السفارة العراقية في استوكهولم.

وقال مصدر أمني للبي بي سي، إن المتظاهرين انسحبوا وفرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق. وأضاف المصدر أن مبنى السفارة أخلي بالكامل ولم تُسجّل أيُ إصابات.

وأدانت وزارة الخارجية العراقية حرق سفارة مملكة السويد لدى بغداد، ودعت إلى تحقيق عاجل في الحادث واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة بهدف كشف ملابساته والتعرف على هوية مرتكبيه وإحالتهم إلى القضاء.

وكانت الشرطة السويدية قد سمحت يوم الأربعاء لمحتجين بالتجمع أمام السفارة العراقية في استوكهولم يوم الخميس. وقالت الشرطة إن اثنين من المشاركين يخططان لحرق نسخة من المصحف والعلم العراقي أمام الناس، وكان أحدهما قد أشعل النار في نسخة من المصحف خارج مسجد في استوكهولم في الشهر الماضي.