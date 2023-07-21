انهيارات أرضيه قاتلة في الهند وحرائق غابات في اليونان تلتهم آلاف الهكتارات ويوليو - تموز "الأشد حرارة منذ آلاف السنين"

استؤنفت في الهند عمليات البحث عن ناجين بعد توقفها مؤقتا بسبب استمرار هطول الامطار والخوف من حدوث المزيد من الانهيارات الارضية.

وأدت الانزلاقات والانهيارات المباغتة في ولاية ماهاراشترا إلى مقتل 16 شخصا على الأقل. ويُخشى أن يكون أكثر من 100 آخرين محاصرين في قرية نائية تبعد حوالي 60 كيلومترًا عن مومباي.

وتكافح فرق الإنقاذ للبحث عن المفقودين في ظروف صعبة ووسط أمطار غزيرة وضباب ورياح عاتية، مع تدافع الناس بين أكوام من التراب والأنقاض.