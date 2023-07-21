انهيارات أرضيه قاتلة في الهند وحرائق غابات في اليونان تلتهم آلاف الهكتارات ويوليو - تموز "الأشد حرارة منذ آلاف السنين"

استؤنفت في الهند عمليات البحث عن ناجين بعد توقفها مؤقتا بسبب استمرار هطول الامطار والخوف من حدوث المزيد من الانهيارات الارضية. وأدت الانزلاقات والانهيارات المباغتة في ولاية ماهاراشترا إلى مقتل 16 شخصا على الأقل. ويُخشى أن يكون أكثر من 100 آخرين محاصرين في قرية نائية تبعد حوالي 60 كيلومترًا عن مومباي. وتكافح فرق الإنقاذ للبحث عن المفقودين في ظروف صعبة ووسط أمطار غزيرة وضباب ورياح عاتية، مع تدافع الناس بين أكوام من التراب والأنقاض.
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التغير المتاخي: عشرات المفقودين في انهيار أرضي في الهند و16 قتيلا على الأقل حتى الآن
استؤنفت في الهند عمليات البحث عن ناجين بعد توقفها مؤقتا بسبب استمرار هطول الامطار والخوف من حدوث المزيد من الانهيارات الارضية.
وأدت الانزلاقات والانهيارات المباغتة في ولاية ماهاراشترا إلى مقتل 16 شخصا على الأقل. ويُخشى أن يكون أكثر من 100 آخرين محاصرين في قرية نائية تبعد حوالي 60 كيلومترًا عن مومباي.
وتكافح فرق الإنقاذ للبحث عن المفقودين في ظروف صعبة ووسط أمطار غزيرة وضباب ورياح عاتية، مع تدافع الناس بين أكوام من التراب والأنقاض.
الاحتباس الحراري: حرائق الغابات في اليونان قد تزداد سوءا مع توقع ارتفاع حاد في درجات الحرارة
لا تزال حرائق الغابات في أجزاء من اليونان تستعر، وقد يزداد الوضع سوءا مع توقع موجة حر جديدة، بحسب تحذيرات خبراء الأرصاد.
وقد ترتفع درجات الحرارة عن 40 درجة في أجزاء كثيرة من البلاد، ويقول مكتب الأرصاد الجوية إن هناك مخاطر عالية لحدوث المزيد من الحرائق.
والتهمت حرائق الغابات آلاف الهكتارات وتركت الكثير من الناس بلا مأوى. وأعلنت الحكومة عن سلسلة من الإجراءات لمساعدة المتضررين. كما أدت الظروف القاسية إلى إغلاق المواقع الأثرية.