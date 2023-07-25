ارتفاع عدد القتلى في الجزائر بسبب حرائق الغابات ومخاوف من امتدادها إلى تونس، واللون الأسود يغطي الصحف الإسرائيلية اليوم

حرائق الغابات تقتل 34 في الجزائر وموجة الحر التي تجتاح شمال إفريقيا تشتد شدة
قالت وزارة الداخلية الجزائرية إن عدد القتلى في حرائق الغابات التي اجتاحت مناطق في الجزائر ارتفع إلى 34 شخصا بينهم 10 جنود مع انتشار موجة الحر في شمال إفريقيا وجنوب أوروبا.
وقالت السلطات إن نحو ثمانية آلاف من أفراد فرق الإطفاء يكافحون من أجل محاصرة النيران ومنع انتشارها.
وأجلي حوالي 1500 شخص حتى الآن.
وبدأت السلطات تحقيقا قضائيا في أسباب الحرائق.
و تجتاح شمال إفريقيا موجة كبيرة وشديدة من ارتفاع درجات الحرارة، وسجلت بعض المناطق في تونس المجاورة 49 درجة مئوية. واجتاحت حرائق الغابات بلدة ملولا الحدودية في تونس. وقال شهود عيان لوكالة رويترز للأنباء إن الحرائق التي اندلعت في مناطق جبلية وصلت إلى منازل بعض الناس في البلدة وأجبرت مئات العائلات على الفرار.
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حرائق الغابات تقتل 34 في الجزائر وموجة الحر التي تجتاح شمال إفريقيا تشتد شدة
قالت وزارة الداخلية الجزائرية إن عدد القتلى في حرائق الغابات التي اجتاحت مناطق في الجزائر ارتفع إلى 34 شخصا بينهم 10 جنود مع انتشار موجة الحر في شمال إفريقيا وجنوب أوروبا.
وقالت السلطات إن نحو ثمانية آلاف من أفراد فرق الإطفاء يكافحون من أجل محاصرة النيران ومنع انتشارها.
وأجلي حوالي 1500 شخص حتى الآن. وبدأت السلطات تحقيقا قضائيا في أسباب الحرائق.
و تجتاح شمال إفريقيا موجة كبيرة وشديدة من ارتفاع درجات الحرارة، وسجلت بعض المناطق في تونس المجاورة 49 درجة مئوية. واجتاحت حرائق الغابات بلدة ملولا الحدودية في تونس. وقال شهود عيان لوكالة رويترز للأنباء إن الحرائق التي اندلعت في مناطق جبلية وصلت إلى منازل بعض الناس في البلدة وأجبرت مئات العائلات على الفرار.