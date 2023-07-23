مصرع 8 عمال جراء التعرض لاختناق في منجم بشرق السودان، ونتنياهو يخضع لجراحة في القلب قبل ساعات من نقاش برلماني حول التعديلات القضائية

خضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لجراحة لزرع جهاز ينظّم ضربات القلب الأحد قبل ساعات من بدء الكنيست مرحلة نقاش والتصويت على بند أساسي في مشروع قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي أثار احتجاجات غير مسبوقة.

وأعلن مستشفى شيبا صباح الأحد أن الحالة الصحية لنتانياهو "جيدة" بعد إجراء جراحة لزرع منظم لضربات القلب.

ويصوت الائتلاف الحكومي في إسرائيل اليوم على مشروع تعديل قانون "حجة المعقولية" في القراءة الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست، وهو قانون يقلص من صلاحية المحكمة العليا في القرارات الحكومية والبرلمانية، والذي طرحه الائتلاف الحكومي في إطار التعديلات القضائية.

ومن شأن تعديل هذا القانون الخاص بالسلطة القضائيةأن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخَبون.