مصرع 8 عمال جراء التعرض لاختناق في منجم بشرق السودان، ونتنياهو يخضع لجراحة في القلب قبل ساعات من نقاش برلماني حول التعديلات القضائية

نتنياهو يخضع لجراحة لزارعة منظم ضربات القلب قبل ساعات من بدء مناقشة الكنيست الإصلاحات القضائية
خضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لجراحة
لزرع جهاز ينظّم ضربات القلب الأحد قبل ساعات من بدء الكنيست مرحلة نقاش والتصويت على
بند أساسي في مشروع قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي أثار احتجاجات غير
مسبوقة.
وأعلن مستشفى
شيبا صباح الأحد أن الحالة الصحية لنتانياهو "جيدة" بعد إجراء جراحة
لزرع منظم لضربات القلب.
ويصوت الائتلاف الحكومي في إسرائيل اليوم
على مشروع تعديل قانون "حجة المعقولية" في القراءة الثانية والثالثة في
الهيئة العامة للكنيست، وهو قانون يقلص من صلاحية المحكمة العليا في القرارات
الحكومية والبرلمانية، والذي طرحه الائتلاف الحكومي في إطار التعديلات القضائية.
ومن شأن تعديل هذا
القانون الخاص بالسلطة القضائيةأن يمنع
المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار
المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخَبون.
مصرع 8 عمال جراء التعرض لاختناق في منجم بشرق السودان
قالت الشركة السودانية
للموارد المعدنية في بيان يوم الأحد إن ثمانية من عمال المناجم لقوا حتفهم نتيجة
التعرض للاختناق بمنجم في منطقة العلاقي بولاية البحر الأحمر في شرق السودان.
وأضافت الشركة التابعة
لوزارة المعادن والمسؤولة عن نشاط التعدين في البلاد أن العمال توفوا "نتيجة
تعرضهم لاختناق وفقدان أكسجين بعد عملية حرق بئر".
وذكر بيان الشركة أن
السلطات أجلت جثث العمال الثمانية من المنجم ونقلتها إلى مستشفى.
وكانت الشركة قالت يوم 31
مارس آذار إن 14 من عمال المناجم لقوا حتفهم وأُصيب أكثر من 20 إثر انهيار منجم في
الولاية الشمالية.
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نتنياهو يخضع لجراحة لزارعة منظم ضربات القلب قبل ساعات من بدء مناقشة الكنيست الإصلاحات القضائية
خضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لجراحة لزرع جهاز ينظّم ضربات القلب الأحد قبل ساعات من بدء الكنيست مرحلة نقاش والتصويت على بند أساسي في مشروع قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي أثار احتجاجات غير مسبوقة.
وأعلن مستشفى شيبا صباح الأحد أن الحالة الصحية لنتانياهو "جيدة" بعد إجراء جراحة لزرع منظم لضربات القلب.
ويصوت الائتلاف الحكومي في إسرائيل اليوم على مشروع تعديل قانون "حجة المعقولية" في القراءة الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست، وهو قانون يقلص من صلاحية المحكمة العليا في القرارات الحكومية والبرلمانية، والذي طرحه الائتلاف الحكومي في إطار التعديلات القضائية.
ومن شأن تعديل هذا القانون الخاص بالسلطة القضائيةأن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخَبون.
مصرع 8 عمال جراء التعرض لاختناق في منجم بشرق السودان
قالت الشركة السودانية للموارد المعدنية في بيان يوم الأحد إن ثمانية من عمال المناجم لقوا حتفهم نتيجة التعرض للاختناق بمنجم في منطقة العلاقي بولاية البحر الأحمر في شرق السودان.
وأضافت الشركة التابعة لوزارة المعادن والمسؤولة عن نشاط التعدين في البلاد أن العمال توفوا "نتيجة تعرضهم لاختناق وفقدان أكسجين بعد عملية حرق بئر".
وذكر بيان الشركة أن السلطات أجلت جثث العمال الثمانية من المنجم ونقلتها إلى مستشفى.
وكانت الشركة قالت يوم 31 مارس آذار إن 14 من عمال المناجم لقوا حتفهم وأُصيب أكثر من 20 إثر انهيار منجم في الولاية الشمالية.