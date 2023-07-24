الشرطة الإسرائيلية تعتقل محتجين معارضين للتعديلات القضائية، والمغرب يدشن أول مشاركة عربية في كأس العالم للسيدات

مظاهرات إسرائيل: الشرطة تعتقل محتجين أثناء تظاهرة منددة بالتعديلات القضائية
تظاهر عدد كبير من الإسرائيليين صباح اليوم أمام مقر
الكنيست الإسرائيلي وأغلقوا الطرق المؤدية إلى المبنى لمنع وصول الأعضاء ولذلك احتجاجًا
على مشروع قانون خاص بالسلطة القضائية.
وبحسب شهود
عيان، قامت الشرطة باستخدام المياه العادمة لتفريق المتظاهرين، فيما اعتقلت عددًا
منهم كانوا قد حاولوا أيضًا إغلاق مدخل منزل وزير الاقتصاد نير بركات لمنعه من
الخروج.
وتضرب حوالي 150 شركة تابعة لمنتدى الأعمال اليوم
احتجاجًا على تشريعات الحكومة والتعديلات القضائية. وانضمت الى الخطوة عشرات
الشركات التكنولوجية وصناديق رأس المال الاستثماري.
ولا يزال الكنيست يناقش مشروع القانون تمهيدًا
للتصويت عليه اليوم في جلسة الهيئة العامة بالقراءة الثانية والثالثة. ولم تسفر محاولات
الرئيس الإسرائيلي أمس التوسط للوصول إلى اتفاق بين المعارضة والائتلاف الحكومي
بشأن مشروع القانون الى حل حتى اللحظة.
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كأس العالم للسيدات 2023: المنتخب المغربي يواجه نظيره الألماني في أول مشاركة عربية
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انطلقت قبل قليل
مباراة منتخب المغرب لكرة القدم النسائية أمام نظيره الألماني في بطولة كأس العالم
التي تستضيفها أستراليا ونيوزيلندا.
وتعد هذه أول مشاركة لمنتخب عربي في تاريخ البطولة
التي انطلقت نسختها الأولى عام 1991.
كما يمكن للاعبة المغربية نهيلة بنزينة - الموجودة على
مقاعد البديلات - أن تكون أول لاعبة ترتدي الحجاب تشارك في المباريات لو قرر الفريق
الفني للمنتخب المغربي الاستعانة بها.
يذكر أن المنتخب الألماني سبق وفاز بالبطولة في نسختي
عامي 2003 و2007.
غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المستشفى الإثنين بعد خضوعه لجراحة لزرع جهاز
ينظم ضربات القلب.
ويأتي هذا في وقت يستعد المشرعون الإسرائيليون للتصويت النهائي اليوم على بند أساسي في مشروع
قانون الإصلاح القضائي الذي أثار احتجاجات غير مسبوقة.
وقال
نتنياهو الأحد في مقطع فيديو نشره مكتبه "كما ترون، أنا بخير". وأضاف
"سنواصل جهودنا لاستكمال التشريع والجهود المبذولة لتحقيق ذلك بالاتفاق (مع المعارضة)".
وخاض
الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ مساء الأحد مفاوضات ربع الساعة الأخير من أجل
التوصل إلى تسوية بين المعارضة وحكومة نتنياهو اليمينية المتشددة التي طرحت
المشروع.
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مواجهات بين القوات الإسرائيلية وفلسطينيين بالضفة الغربية
اقتحمت القوات الإسرائيلية صباح اليوم مخيم عسكر
بمدينة نابلس، حيث حاصرت منزلًا وطالبت عبر مكبرات الصوت شابًا يدعى عبد الصرفندي
بتسليم نفسه. وقالت مصادر محلية إن مواجهات عنيفة تدور الآن في مخيم عسكر.
أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بإصابة 4 مواطنين برصاص
الجيش الإسرائيلي وتسعة آخرين بشظايا، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية فجر اليوم
مخيم نور شمس في مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.
واعتقلت القوات الإسرائيلية الليلة الماضية 15
فلسطينيًا بعد مداهمات واسعة لمناطق متفرقة في الضفة الغربية، وفقًا لنادي الأسير
الفلسطيني. وأضاف نادي الأسير أن الاعتقالات تركزت في مدن نابلس ورام الله والخليل
وبيت لحم، واقتيد المعتقلون إلى مراكز التحقيق.
الكبتاغون: قادة الجيش والأمن في سوريا والأردن يبحثون سبل مكافحة تجارة المخدرات عبر الحدود
اجتمع
قادة الجيش والأمن من الأردن وسوريا يوم أمس الأحد لمناقشة مكافحة تجارة المخدرات
المتنامية عبر الحدود المشتركة.
يأتي
الاجتماع بعد تلقي الدول المجاورة لسوريا تعهدا من دمشق خلال اجتماع في مايو أيار
الماضي في عمان بالتعاون مع جهودهم لكبح جماح تجارة المخدرات السورية المزدهرة
مقابل مساعدة سوريا في الخروج من حالة العزلة بعد الحرب الأهلية التي اندلعت
واستمرت لأكثر من عشرة أعوام في أعقاب حملة قمع وحشية لمحتجين سلميين.
وقالت
وزارة الخارجية الأردنية في بيان إن المحادثات أجريت برئاسة رئيس هيئة الأركان
المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني من
الجانب الأردني، ووزير الدفاع علي محمود عباس ومدير المخابرات العامة اللواء حسام
لوقا من الجانب السوري. وناقشت المحادثات التهديد الذي تشكله المخدرات على استقرار
المنطقة.
وتتهم
الحكومات العربية والغرب سوريا بإنتاج مادة الأمفيتامين المخدرة المعروفة باسم
الكبتاغون التي تدر أرباحا كبيرة، وتنظيم تهريبها إلى الخليج مرورا بالأردن كنقطة
عبور رئيسية.
وتنفي
الحكومة السورية ضلوعها في صنع وتهريب المخدرات.
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مظاهرات إسرائيل: الشرطة تعتقل محتجين أثناء تظاهرة منددة بالتعديلات القضائية
تظاهر عدد كبير من الإسرائيليين صباح اليوم أمام مقر الكنيست الإسرائيلي وأغلقوا الطرق المؤدية إلى المبنى لمنع وصول الأعضاء ولذلك احتجاجًا على مشروع قانون خاص بالسلطة القضائية.
وبحسب شهود عيان، قامت الشرطة باستخدام المياه العادمة لتفريق المتظاهرين، فيما اعتقلت عددًا منهم كانوا قد حاولوا أيضًا إغلاق مدخل منزل وزير الاقتصاد نير بركات لمنعه من الخروج.
وتضرب حوالي 150 شركة تابعة لمنتدى الأعمال اليوم احتجاجًا على تشريعات الحكومة والتعديلات القضائية. وانضمت الى الخطوة عشرات الشركات التكنولوجية وصناديق رأس المال الاستثماري.
ولا يزال الكنيست يناقش مشروع القانون تمهيدًا للتصويت عليه اليوم في جلسة الهيئة العامة بالقراءة الثانية والثالثة. ولم تسفر محاولات الرئيس الإسرائيلي أمس التوسط للوصول إلى اتفاق بين المعارضة والائتلاف الحكومي بشأن مشروع القانون الى حل حتى اللحظة.
كأس العالم للسيدات 2023: المنتخب المغربي يواجه نظيره الألماني في أول مشاركة عربية
انطلقت قبل قليل مباراة منتخب المغرب لكرة القدم النسائية أمام نظيره الألماني في بطولة كأس العالم التي تستضيفها أستراليا ونيوزيلندا.
وتعد هذه أول مشاركة لمنتخب عربي في تاريخ البطولة التي انطلقت نسختها الأولى عام 1991.
كما يمكن للاعبة المغربية نهيلة بنزينة - الموجودة على مقاعد البديلات - أن تكون أول لاعبة ترتدي الحجاب تشارك في المباريات لو قرر الفريق الفني للمنتخب المغربي الاستعانة بها.
يذكر أن المنتخب الألماني سبق وفاز بالبطولة في نسختي عامي 2003 و2007.
نتنياهو يغادر المستشفى بعد خضوعه لجراحة في القلب
غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المستشفى الإثنين بعد خضوعه لجراحة لزرع جهاز ينظم ضربات القلب.
ويأتي هذا في وقت يستعد المشرعون الإسرائيليون للتصويت النهائي اليوم على بند أساسي في مشروع قانون الإصلاح القضائي الذي أثار احتجاجات غير مسبوقة.
وقال نتنياهو الأحد في مقطع فيديو نشره مكتبه "كما ترون، أنا بخير". وأضاف "سنواصل جهودنا لاستكمال التشريع والجهود المبذولة لتحقيق ذلك بالاتفاق (مع المعارضة)".
وخاض الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ مساء الأحد مفاوضات ربع الساعة الأخير من أجل التوصل إلى تسوية بين المعارضة وحكومة نتنياهو اليمينية المتشددة التي طرحت المشروع.
مواجهات بين القوات الإسرائيلية وفلسطينيين بالضفة الغربية
اقتحمت القوات الإسرائيلية صباح اليوم مخيم عسكر بمدينة نابلس، حيث حاصرت منزلًا وطالبت عبر مكبرات الصوت شابًا يدعى عبد الصرفندي بتسليم نفسه. وقالت مصادر محلية إن مواجهات عنيفة تدور الآن في مخيم عسكر.
أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بإصابة 4 مواطنين برصاص الجيش الإسرائيلي وتسعة آخرين بشظايا، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية فجر اليوم مخيم نور شمس في مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.
واعتقلت القوات الإسرائيلية الليلة الماضية 15 فلسطينيًا بعد مداهمات واسعة لمناطق متفرقة في الضفة الغربية، وفقًا لنادي الأسير الفلسطيني. وأضاف نادي الأسير أن الاعتقالات تركزت في مدن نابلس ورام الله والخليل وبيت لحم، واقتيد المعتقلون إلى مراكز التحقيق.
الكبتاغون: قادة الجيش والأمن في سوريا والأردن يبحثون سبل مكافحة تجارة المخدرات عبر الحدود
اجتمع قادة الجيش والأمن من الأردن وسوريا يوم أمس الأحد لمناقشة مكافحة تجارة المخدرات المتنامية عبر الحدود المشتركة.
يأتي الاجتماع بعد تلقي الدول المجاورة لسوريا تعهدا من دمشق خلال اجتماع في مايو أيار الماضي في عمان بالتعاون مع جهودهم لكبح جماح تجارة المخدرات السورية المزدهرة مقابل مساعدة سوريا في الخروج من حالة العزلة بعد الحرب الأهلية التي اندلعت واستمرت لأكثر من عشرة أعوام في أعقاب حملة قمع وحشية لمحتجين سلميين.
وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان إن المحادثات أجريت برئاسة رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني من الجانب الأردني، ووزير الدفاع علي محمود عباس ومدير المخابرات العامة اللواء حسام لوقا من الجانب السوري. وناقشت المحادثات التهديد الذي تشكله المخدرات على استقرار المنطقة.
وتتهم الحكومات العربية والغرب سوريا بإنتاج مادة الأمفيتامين المخدرة المعروفة باسم الكبتاغون التي تدر أرباحا كبيرة، وتنظيم تهريبها إلى الخليج مرورا بالأردن كنقطة عبور رئيسية.
وتنفي الحكومة السورية ضلوعها في صنع وتهريب المخدرات.