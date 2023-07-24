الشرطة الإسرائيلية تعتقل محتجين معارضين للتعديلات القضائية، والمغرب يدشن أول مشاركة عربية في كأس العالم للسيدات

تظاهر عدد كبير من الإسرائيليين صباح اليوم أمام مقر الكنيست الإسرائيلي وأغلقوا الطرق المؤدية إلى المبنى لمنع وصول الأعضاء ولذلك احتجاجًا على مشروع قانون خاص بالسلطة القضائية.

وبحسب شهود عيان، قامت الشرطة باستخدام المياه العادمة لتفريق المتظاهرين، فيما اعتقلت عددًا منهم كانوا قد حاولوا أيضًا إغلاق مدخل منزل وزير الاقتصاد نير بركات لمنعه من الخروج.

وتضرب حوالي 150 شركة تابعة لمنتدى الأعمال اليوم احتجاجًا على تشريعات الحكومة والتعديلات القضائية. وانضمت الى الخطوة عشرات الشركات التكنولوجية وصناديق رأس المال الاستثماري.

ولا يزال الكنيست يناقش مشروع القانون تمهيدًا للتصويت عليه اليوم في جلسة الهيئة العامة بالقراءة الثانية والثالثة. ولم تسفر محاولات الرئيس الإسرائيلي أمس التوسط للوصول إلى اتفاق بين المعارضة والائتلاف الحكومي بشأن مشروع القانون الى حل حتى اللحظة.