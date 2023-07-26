احتراق سفينة شحن تحمل 3 آلاف سيارة وهي في طريقها إلى مصر، ونجاح تجربة جديدة لتخفيض ضغط الدم بدون دواء

مقتل شخص وإنقاذ 23 بعد احتراق سفينة لشحن السيارات قبالة السواحل الهولندية
اندلع حريق فجر اليوم الأربعاء على متن سفينة لشحن السيارات قبالة السواحل الهولندية وكانت تحمل ثلاثة آلاف سيارة، وقتل شخص واحد على الأقل من أفراد طاقمها، وأصيب عدد آخر.
وقالت المصادر إن سفينة الشحن كانت متجهة من ميناء بريمين في ألمانيا، وفي طريقها إلى مصر.
وأوضح خفر السواحل أن "أفراد الطاقم حاولوا إخماد الحريق بأنفسهم لكنهم فشلوا في ذلك.
واشتعلت النيران في السفينة "فريمانتل هايواي" المسجلة في بنما، على بعد 50 كم شمال جزيرة أملاند الواقعة قبالة سواحل هولندا الشمالية، وفاقم من الحريق وجود الحمولة التي تصل إلى 3000 سيارة، مما جعل السيطرة على النيران صعبة للغاية.
واستعان خفر السواحل بمروحيات وقوارب الإنقاذ لإجلاء جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 23 شخصا.
ولا يزال سبب الحريق غير معروف، لكن التقارير الأولية تشير إلى أن اشتعال النيران في سيارة كهربائية على متن السفينة، قد يكون السبب.
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ضغط الدم: نجاح تجربة جديدة لتخفيض الضغط عن طريق التمرينات
Getty ImagesCopyright: Getty Images
قال باحثون في بريطانيا إن التمارين الرياضية التي تساعد في تخفيض ضغط الدم يجب أن يدخل عليها تعديلات جديدة تشمل التمرينات التي تقوي العضلات.
ويقول الفريق الذي أشرف على التجربة إن التمارين التي تركز بشكل أساسي على المشي والجري وركوب الدراجات لا تكفي.
شملت التجربة 16 ألف شخص، ووجدت أن جميع التمارين الرياضية تخفض ارتفاع ضغط الدم، لكن حركتين فقط أديتا إلى هبوط كبير في معدل ارتفاع الضغط وهما مصممتان لبناء القوة دون تحريك العضلات أو المفاصل.
وتفاصيل التمرين الأول هو الاستناد إلى الحائط بالظهر وأخذ وضعية الجلوس دون كرسي والبقاء كذلك لمدة دقائق محددة.
أما التمرين الثاني فهو أخذ وضع تمرين الضغط والثبات لدقائق.
فالعمل على تخفيض الضغط يساعد على تفادي إجهاد الأوعية الدموية والقلب والأعضاء الأخرى الذي يعرض الشخص لمخاطر الإصابة بأمراض مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.
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مقتل شخص وإنقاذ 23 بعد احتراق سفينة لشحن السيارات قبالة السواحل الهولندية
اندلع حريق فجر اليوم الأربعاء على متن سفينة لشحن السيارات قبالة السواحل الهولندية وكانت تحمل ثلاثة آلاف سيارة، وقتل شخص واحد على الأقل من أفراد طاقمها، وأصيب عدد آخر.
وقالت المصادر إن سفينة الشحن كانت متجهة من ميناء بريمين في ألمانيا، وفي طريقها إلى مصر.
وأوضح خفر السواحل أن "أفراد الطاقم حاولوا إخماد الحريق بأنفسهم لكنهم فشلوا في ذلك.
واشتعلت النيران في السفينة "فريمانتل هايواي" المسجلة في بنما، على بعد 50 كم شمال جزيرة أملاند الواقعة قبالة سواحل هولندا الشمالية، وفاقم من الحريق وجود الحمولة التي تصل إلى 3000 سيارة، مما جعل السيطرة على النيران صعبة للغاية.
واستعان خفر السواحل بمروحيات وقوارب الإنقاذ لإجلاء جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 23 شخصا.
ولا يزال سبب الحريق غير معروف، لكن التقارير الأولية تشير إلى أن اشتعال النيران في سيارة كهربائية على متن السفينة، قد يكون السبب.
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ضغط الدم: نجاح تجربة جديدة لتخفيض الضغط عن طريق التمرينات
قال باحثون في بريطانيا إن التمارين الرياضية التي تساعد في تخفيض ضغط الدم يجب أن يدخل عليها تعديلات جديدة تشمل التمرينات التي تقوي العضلات.
ويقول الفريق الذي أشرف على التجربة إن التمارين التي تركز بشكل أساسي على المشي والجري وركوب الدراجات لا تكفي.
شملت التجربة 16 ألف شخص، ووجدت أن جميع التمارين الرياضية تخفض ارتفاع ضغط الدم، لكن حركتين فقط أديتا إلى هبوط كبير في معدل ارتفاع الضغط وهما مصممتان لبناء القوة دون تحريك العضلات أو المفاصل.
وتفاصيل التمرين الأول هو الاستناد إلى الحائط بالظهر وأخذ وضعية الجلوس دون كرسي والبقاء كذلك لمدة دقائق محددة.
أما التمرين الثاني فهو أخذ وضع تمرين الضغط والثبات لدقائق.
فالعمل على تخفيض الضغط يساعد على تفادي إجهاد الأوعية الدموية والقلب والأعضاء الأخرى الذي يعرض الشخص لمخاطر الإصابة بأمراض مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.