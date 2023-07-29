الجنرال عبد الرحمن تياني "رئيسا" جديدا للنيجر، والعراق يعلن اعتقال أحد أخطر قيادات تنظيم الدولة في القادسية

أعلن قادة انقلاب النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني رئيسا جديدا للدولة، بعد أيام من الإطاحة بالرئيس محمد بازوم. وهذا سابع انقلاب عسكري في غرب ووسط أفريقيا في أقل من ثلاث سنوات.

وقد أعربت دول أفريقية وقوى غربية ومنظمات إقليمية ودولية عن دعمها لبازوم ودعت إلى الإفراج عن الرئيس. وأشار بعض المسؤولين الغربيين إلى أن الانقلاب ليس نهائيا ولا يزال هناك مجال للدبلوماسية.

ووصفت وزيرة الخارجية الفرنسية الانقلاب بأنه فقط محاولة، بينما قال المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي إنه لا يزال هناك مجال للدبلوماسية بين البلدان الأفريقية.

وأثارت الاضطرابات مخاوف بشأن الأمن، فالنيجر حليف رئيسي للقوى الغربية خاصة فرنسا. وقال كيربي في إفادة صحفية إن "الانقلاب العسكري قد يدفع الولايات المتحدة إلى وقف التعاون بكل أشكاله مع حكومة النيجر".

وتيانى كان رئيس الحرس الرئاسي الذي احتجز جنوده الرئيس بازوم داخل قصره يوم الأربعاء، مما تسبب في ارتباك بشأن من يقود البلاد.

ولم يدل الرئيس المعزول محمد بازوم بأي تصريح رسمي منذ صباح الخميس. وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية إن المساعدة الأمريكية للنيجر - التي تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات، معرضة لخطر واضح نتيجة الانقلاب الذي وقع هذا الأسبوع. وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن إنه تحدث مجددا مع الرئيس المخلوع، وأكد له دعم واشنطن الثابت.