الجنرال عبد الرحمن تياني "رئيسا" جديدا للنيجر، والعراق يعلن اعتقال أحد أخطر قيادات تنظيم الدولة في القادسية

قال وزير الخارجية الأمريكية إن المساعدة الأمريكية للنيجر التي تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات - معرضة لخطر واضح نتيجة الانقلاب الذي وقع هذا الأسبوع. وأكد أنتوني بلينكن أنه تحدث مرة أخرى مع الرئيس المخلوع، محمد بازوم ، وأكد له دعم واشنطن الثابت.
أعلنت أستراليا تعليق التدريبات العسكرية واسعة النطاق التي تشمل 11 دولة بعد تحطم مروحية عسكرية أسترالية في البحر قبالة كوينزلاند. ويجري البحث عن أربعة من أفراد الطاقم المفقودين.
أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه المرشح الوحيد الذي يمكنه الفوز بانتخابات العام المقبل. وأشار إلى أن تفوقه هو السبب الوحيد الذي جعله يواجه مجموعة من التهم الجنائية والمدنية.
أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لتايوان لردع أي غزو محتمل. ومن المقرر تسليم الشحنة من المخزونات الأمريكية الحالية في أسرع وقت ممكن.
في اليونان: رغم أن حرائق الغابات التي اندلعت في جميع أنحاء البلاد منذ أكثر من أسبوع قد بدأت تخمد، لكن حرائق رودس لاتزال نشطة في 100 موقع، بحسب السلطات اليونانية. والتهمت النيران ما يقرب من 50 ألف شجرة زيتون وهلكت عشرات المئات من المواشي وخلايا النحل.
انقلاب النيجر: تعيين رئيس الحرس الرئاسي رئيسا للبلاد
أعلن قادة انقلاب النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني رئيسا جديدا للدولة، بعد أيام من الإطاحة بالرئيس محمد بازوم. وهذا سابع انقلاب عسكري في غرب ووسط أفريقيا في أقل من ثلاث سنوات.
وقد أعربت دول أفريقية وقوى غربية ومنظمات إقليمية ودولية عن دعمها لبازوم ودعت إلى الإفراج عن الرئيس. وأشار بعض المسؤولين الغربيين إلى أن الانقلاب ليس نهائيا ولا يزال هناك مجال للدبلوماسية.
ووصفت وزيرة الخارجية الفرنسية الانقلاب بأنه فقط محاولة، بينما قال المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي إنه لا يزال هناك مجال للدبلوماسية بين البلدان الأفريقية.
وأثارت الاضطرابات مخاوف بشأن الأمن، فالنيجر حليف رئيسي للقوى الغربية خاصة فرنسا. وقال كيربي في إفادة صحفية إن "الانقلاب العسكري قد يدفع الولايات المتحدة إلى وقف التعاون بكل أشكاله مع حكومة النيجر".
وتيانى كان رئيس الحرس الرئاسي الذي احتجز جنوده الرئيس بازوم داخل قصره يوم الأربعاء، مما تسبب في ارتباك بشأن من يقود البلاد.
ولم يدل الرئيس المعزول محمد بازوم بأي تصريح رسمي منذ صباح الخميس. وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية إن المساعدة الأمريكية للنيجر - التي تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات، معرضة لخطر واضح نتيجة الانقلاب الذي وقع هذا الأسبوع. وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن إنه تحدث مجددا مع الرئيس المخلوع، وأكد له دعم واشنطن الثابت.
تنظيم الدولة في العراق: اعتقال أحد أخطر قيادات التنظيم في القادسية
أعتقل جهاز المخابرات العراقي، مسؤول فرقة القادسية في تنظيم الدولة الإسلامية.
وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان لها، إن جهاز المخابرات تمكن من إلقاء القبض على المدعو أبو حارث بغداد (مثنى محمد جبار عفريت) أحد أخطر قيادات التنظيم.
وتابع البيان أن المعتقل انتقل عام 2009 إلى محافظة نينوى، وانضم للتنظيم قائدا لما يسمى فرقة القادسية، وبعد هزيمة التنظيم في عام 2017، أشيع خبر مقتله، في محاولة لإيقاف الملاحقات القانونية بحقه، وفي عام 2019 حاول دخول العاصمة بغداد بإسم مستعار وهوية مزورة.
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انقلاب النيجر: تعيين رئيس الحرس الرئاسي رئيسا للبلاد
أعلن قادة انقلاب النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني رئيسا جديدا للدولة، بعد أيام من الإطاحة بالرئيس محمد بازوم. وهذا سابع انقلاب عسكري في غرب ووسط أفريقيا في أقل من ثلاث سنوات.
وقد أعربت دول أفريقية وقوى غربية ومنظمات إقليمية ودولية عن دعمها لبازوم ودعت إلى الإفراج عن الرئيس. وأشار بعض المسؤولين الغربيين إلى أن الانقلاب ليس نهائيا ولا يزال هناك مجال للدبلوماسية.
ووصفت وزيرة الخارجية الفرنسية الانقلاب بأنه فقط محاولة، بينما قال المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي إنه لا يزال هناك مجال للدبلوماسية بين البلدان الأفريقية.
وأثارت الاضطرابات مخاوف بشأن الأمن، فالنيجر حليف رئيسي للقوى الغربية خاصة فرنسا. وقال كيربي في إفادة صحفية إن "الانقلاب العسكري قد يدفع الولايات المتحدة إلى وقف التعاون بكل أشكاله مع حكومة النيجر".
وتيانى كان رئيس الحرس الرئاسي الذي احتجز جنوده الرئيس بازوم داخل قصره يوم الأربعاء، مما تسبب في ارتباك بشأن من يقود البلاد.
ولم يدل الرئيس المعزول محمد بازوم بأي تصريح رسمي منذ صباح الخميس. وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية إن المساعدة الأمريكية للنيجر - التي تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات، معرضة لخطر واضح نتيجة الانقلاب الذي وقع هذا الأسبوع. وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن إنه تحدث مجددا مع الرئيس المخلوع، وأكد له دعم واشنطن الثابت.
تنظيم الدولة في العراق: اعتقال أحد أخطر قيادات التنظيم في القادسية
أعتقل جهاز المخابرات العراقي، مسؤول فرقة القادسية في تنظيم الدولة الإسلامية.
وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان لها، إن جهاز المخابرات تمكن من إلقاء القبض على المدعو أبو حارث بغداد (مثنى محمد جبار عفريت) أحد أخطر قيادات التنظيم.
وتابع البيان أن المعتقل انتقل عام 2009 إلى محافظة نينوى، وانضم للتنظيم قائدا لما يسمى فرقة القادسية، وبعد هزيمة التنظيم في عام 2017، أشيع خبر مقتله، في محاولة لإيقاف الملاحقات القانونية بحقه، وفي عام 2019 حاول دخول العاصمة بغداد بإسم مستعار وهوية مزورة.