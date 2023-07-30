المغربية نهيلة بنزينة أول لاعبة محجبة تشارك في كأس العالم، ومرتزقة فاغنر يشرفون على استفتاء دستوري في أفريقيا الوسطى

فاز المنتخب المغربي لكرة القدم النسائية على نظيره الكوري الجنوبي بهدف دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم التي تستضيفها أستراليا ونيوزيلندا.

ويعد هذا أول فوز للمنتخب المغربي، الذي يعد أول فريق عربي يشارك في البطولة، في المونديال.

كذلك شهدت المباراة مشاركة المدافعة نهيلة بنزينة التي باتت أول لاعبة ترتدي الحجاب في تاريخ المسابقة النسائية.

ولم تشارك بنزينة في المباراة الأولى التي تكبد فيها المنتخب المغربي خسارة ثقيلة بستة أهداف دون رد على يد لاعبات المنتخب الألماني.