المغربية نهيلة بنزينة أول لاعبة محجبة تشارك في كأس العالم، ومرتزقة فاغنر يشرفون على استفتاء دستوري في أفريقيا الوسطى

فاز المنتخب المغربي لكرة القدم النسائية على نظيره\nالكوري الجنوبي بهدف دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس\nالعالم التي تستضيفها أستراليا ونيوزيلندا. ويعد هذا أول فوز للمنتخب المغربي، الذي يعد أول فريق\nعربي يشارك في البطولة، في المونديال. كذلك شهدت المباراة مشاركة المدافعة نهيلة بنزينة\nالتي باتت أول لاعبة ترتدي الحجاب في تاريخ المسابقة النسائية. ولم تشارك بنزينة في المباراة الأولى التي تكبد فيها\nالمنتخب المغربي خسارة ثقيلة بستة أهداف دون رد على يد لاعبات المنتخب الألماني.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
كأس العالم للسيدات: لاعبات المغرب يحققن فوزا تاريخيا على كوريا الجنوبية في مباراة شهدت مشاركة أول لاعبة محجبة
فاز المنتخب المغربي لكرة القدم النسائية على نظيره الكوري الجنوبي بهدف دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم التي تستضيفها أستراليا ونيوزيلندا.
ويعد هذا أول فوز للمنتخب المغربي، الذي يعد أول فريق عربي يشارك في البطولة، في المونديال.
كذلك شهدت المباراة مشاركة المدافعة نهيلة بنزينة التي باتت أول لاعبة ترتدي الحجاب في تاريخ المسابقة النسائية.
ولم تشارك بنزينة في المباراة الأولى التي تكبد فيها المنتخب المغربي خسارة ثقيلة بستة أهداف دون رد على يد لاعبات المنتخب الألماني.
مرتزقة فاغنز يشرفون أمنيا على استفتاء في أفريقيا الوسطى حول دستور يعزز سلطات الرئيس
يتوجه الناخبون في جمهورية أفريقيا الوسطى إلى صناديق الاقتراع في استفتاء على دستور جديد يزيل القيودالخاصة بعدد الفترات الرئاسية التي يحق فيها للرئيس البقاء على سدة الحكم.
ويقوم مرتزقة روس من مجموعة فاغنر بالإشراف الأمني على الاقتراع المثير للجدل، الذي قاطعته المعارضة
وفي حال ما تمت الموافقة على الدستور الجديد فإن الرئيس فوستن أركانج تويدرا سيحق له الترشح لفترة رئاسية ثالثة في عام 202.
ويرفع الدستور الجديد عدد سنوات الفترة الرئاسية مكن من 5 سنوات إلى سبع كما يسمح للرئيس بتعيين العديد من قضاة المحكمة العليا.