الصين تعلن إجراء تدريبات عسكرية مع الإمارات، ورياض سلامة يغادر مصرف لبنان

تنتهي اليوم ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد 30 عاما أشرف خلالها على السياسات المالية للبلاد التي تعاني في السنوات الأخيرة من أزمة اقتصادية كبيرة.

وحتى الآن لم تنجح حكومة تصريف الأعمال اللبنانية في تسمية خليفة له، لكن نائبه يقوم الآن بتصريف المهام.

ويواجه سلامة اتهامات بالفساد في الداخل في الوقت الذي تطالب فيه فرنسا وألمانيا بتسليمه على خلفية اتهامات بتبييض الأموال. وينفي سلامة ارتكاب أي جرائم.