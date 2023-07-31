الصين تعلن إجراء تدريبات عسكرية مع الإمارات، ورياض سلامة يغادر مصرف لبنان

قالت وزارة الدفاع الصينية يوم الاثنين إنها ستبدأ\nتدريبات مشتركة للقوات الجوية مع الإمارات في إقليم شينجيانغ الشهر المقبل. ويعد الإقليم موطنا لمسلمي الإيغور الذين يتعرضون لانتهاكات\nكبيرة على يد السلطات الصينية، بحسب الأمم المتحدة. ولم يصدر بعد أي تعليق من الجانب الإماراتي حول التصريحات\nالصينية.
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الصين تقول إنها ستجري تدريبات مشتركة مع الإمارات في إقليم شينجيانغ
قالت وزارة الدفاع الصينية يوم الاثنين إنها ستبدأ تدريبات مشتركة للقوات الجوية مع الإمارات في إقليم شينجيانغ الشهر المقبل.
ويعد الإقليم موطنا لمسلمي الإيغور الذين يتعرضون لانتهاكات كبيرة على يد السلطات الصينية، بحسب الأمم المتحدة.
ولم يصدر بعد أي تعليق من الجانب الإماراتي حول التصريحات الصينية.
رياض سلامة: حاكم مصرف لبنان يغادر منصبه بعد 30 عاما
تنتهي اليوم ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد 30 عاما أشرف خلالها على السياسات المالية للبلاد التي تعاني في السنوات الأخيرة من أزمة اقتصادية كبيرة.
وحتى الآن لم تنجح حكومة تصريف الأعمال اللبنانية في تسمية خليفة له، لكن نائبه يقوم الآن بتصريف المهام.
ويواجه سلامة اتهامات بالفساد في الداخل في الوقت الذي تطالب فيه فرنسا وألمانيا بتسليمه على خلفية اتهامات بتبييض الأموال. وينفي سلامة ارتكاب أي جرائم.
الشرطة الباكستانية تعتقد أن تنظيم الدولة الإسلامية يقف وراء الانفجار الذي أودى بحياة العشرات
قالت مصادر في الشرطة الباكستانية لبي بي سي إنهم يعتقدون أن جماعة مسلحة محلية مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية هي من تقف وراء الانفجار الذي وقع أمس في شمال غرب البلاد.
وأسفر الانفجار عن مقتل العشرات خلال تجمع سياسي لأنصار حزب إسلامي.
وضمت قائمة الضحايا عددا من الزعماء المحليين.
ولم تعلن أي جماعة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.