كييف تروج لقمة سلام في السعودية بدون روسيا، وقادة الانقلاب في النيجر يرفضون الرضوخ للتهديد بالحرب

رفض رئيس المجلس العسكري الذي أطاح برئيس النيجر، التهديد وتعهد بعدم الرضوخ، وذلك بعد فرض دول غرب إفريقيا المجاورة عقوبات على النيجر وإمهالها أسبوعا حتى يوم الأحد لإعادة الرئيس المعزول محمد بازوم إلى السلطة، ولم تستبعد "إيكواس" التدخل العسكري.

ونفى قائد الانقلاب الجنرال عبد الرحمن شياني، تعرض الفرنسيين في النيجر لأي تهديد، وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد طلبت من قادة الانقلاب ضمان سلامة سفارتها في نيامي. ويأتي النداء قبيل المزيد من المظاهرات المخطط لها في العاصمة اليوم.

وهاجم متظاهرون الأحد الماضي البعثة الدبلوماسية الفرنسية، مما اضطر فرنسا إلى تنظيم إجلاء جماعي لمواطنيها من النيجر. ويطالب النشطاء المؤيدون للانقلاب في النيجر الوحدات العسكرية الفرنسية والأمريكية بمغادرة بلادهم.

ونصحت الولايات المتحدة مواطنيها بمغادرة البلاد كما طلبت من جميع الموظفين في بعثتها الدبلوماسية باستثناء عدد ضئيل منهم مغادرة العاصمة.

كما أعلنت بريطانيا تقليص عدد الموظفين في سفارتها مؤقتاً. وتعهدت واشنطن على لسان وزير الخارجية بإعادة السلطة المنتخبة شرعياً إلى الحكم في النيجر.