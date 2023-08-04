مظاهرة تأييد للانقلاب في النيجر
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قادة انقلاب النيجر يلغون الصفقات العسكرية مع فرنسا، والقوات الإسرائيلية تقتل فلسطينيا خلال اقتحام طولكرم

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  1. الضفة الغربية: القوات الإسرائيلية تقتحم مخيم نور شمس في طولكرم وتقتل شابا فلسطينيا

    قتلت القوات الإسرائيلية فجر اليوم الشاب محمود أبو سعن البالغ من العمر 18 عاما عقب اقتحام مخيم نور شمس في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.

    وقالت مصادر طبية إن الشاب محمود أصيب برصاصة في رأسه، ونُقل إلى المستشفى حيث أعلن الأطباء وفاته متأثرا بإصابته. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن الجنود أطلقوا الرصاص على الشاب من المسافة صفر.

    محمود أبو سعن
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