صحف عبرية تتحدث عن "تقدم ملحوظ في المحادثات بين إسرائيل والسعودية"، ووزير الثقافة اللبناني يطلب منع عرض فيلم باربي لـ"تعارضه مع القيم الأخلاقية"

وزير الثقافة اللبناني يطلب من قوات الأمن منع عرض فيلم باربي
أعلن وزير الثقافة اللبناني، محمد
وسام المرتضى، أنه طالب السلطات الأمنية بمنع عرض فيلم "باربي" الذي كان
من المزمع عرضه قريبا في البلاد بزعم "تعارضه مع القيم الأخلاقية والإيمانية
في البلاد".
وقال الوزير إن الفيلم
"يروج للشذوذ والتحول الجنسي ويُسوّق فكرةً مؤدّاها رفض وصاية الأب وتوهين
دور الأم وتسخيفه والتشكيك بفكرة ضرورة الزواج وبناء الأسرة، وتصويرهما عائقاً
أمام التطوّر الذاتي للفرد ولا سيّما للمرأة".
وحقق فيلم
باربي وهو من بطولة مارغو روبي وراين غوسلينغ، 53 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع
الأخيرة، ليبلغ مجموع عائداته في أميركا الشمالية منذ بدء عرضه في الصالات 459
مليون دولار، و1,03 مليار دولار على مستوى العالم.
ولا تزال إعلانات منشورة عبر الإنترنت تؤكد موعد طرح
فيلم "باربي" رسمياً للعرض في الصالات اللبنانية في 31
آب/أغسطس الحالي، بعد تأجيل إطلاقه المقرر أساساً في تموز/يوليو الفائت في مختلف
البلدان العربية.
ورغم أن لبنان يُعتبر أكثر تساهلاً مع المثليين
مقارنة مع دول عربية أخرى، لكنه شهد خلال السنوات الأخيرة إلغاء نشاطات عدّة داعمة
لهم، بضغط من السلطات الدينية على اختلاف طوائفها ومجموعات متطرفة بشكل خاص.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
الحرب في السودان: الأمم المتحدة تطالب الجيش والدعم السريع بالسماح للفارين من القتال بالوصول إلى أماكن آمنة دون عوائق
طالبت الأمم المتحدة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بالسماح للفارين من
القتال بالوصول إلى أماكن آمنة دون عوائق.
ودعت منسقة الشؤون الإنسانية بالسودان كيلمنتين كويتا طرفي النزاع بتوفير
الحماية للفارين، مشيرة إلى أن بعض الفارين منعوا فعليا من الوصول إلى أماكن أكثر
أمنا.
وكشفت المسؤولة الأممية عن مقتل عشرات من الفارين من القتال في الخرطوم
ودارفور خلال الفترة الماضية.
كما أكدت أن الأشخاص الفارين تعرضوا لمضايقات شملت السرقة والنهب وسوء
المعاملة.
وقالت إن عددا كبيرا من اللاجئين من دولتي إثيوبيا وإريتريا الذين
يعيشون في الخرطوم يواجهون أوضاعا صعبة في ظل استمرار القتال.
وازدادت في الآونة الأخيرة شدة القتال في العاصمة الخرطوم بين الجيش وقوات
الدعم السريع.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
صحف عبرية تتحدث عن "تقدم ملحوظ" في المحادثات حول تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية من بينها صحيفة هآرتس نقلا
عن مصادر إعلامية أجنبية بأن تقدما ملحوظا طرأ على محادثات التطبيع بين إسرائيل
والمملكة العربية السعودية.
وبحسب ما جاء في الصحف الإسرائيلية فإن الحديث يدور عن تقديم تنازلات
للفلسطينيين دون ذكرها.
وأضافت المصادر الإعلامية بأنه وفي غضون 9 أشهر إلى عام
قد يتم التوصل إلى صيغة نهائية للاتفاق.
ولم تؤكد أي مصادر رسمية إسرائيلية هذه الأنباء حتى
اللحظة.
ولا تربط البلدين أي علاقة دبلوماسية.
اتفاق بين الامم المتحدة ودمشق حول إيصال المساعدات عبر معبر باب الهوى
أعلنت الأمم المتحدة التوصل إلى اتفاق تفاهم مع الحكومة السورية يتيح إيصال المساعدات لمدة ستة أشهر عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا إلى المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق.
ويثير الاتفاق مخاوف منظمات إنسانية من تراجع قدرتها على تأمين وصول المساعدات .
وطوال السنوات الماضية، شكل باب الهوى المعبر الرئيسي لدخول المساعدات الإنسانية العابرة للحدود من دون موافقة دمشق بموجب قرار صادر من مجلس الأمن الدولي.
وخلال الأسابيع الماضية، نبهت منظمات إنسانية عدة إلى مخاطر مترتبة على السماح لدمشق بالتحكم في إدخال المساعدات خشية حرمان المحتاجين منها.
وكان مجلس الأمن فشل في تموز/يوليو في الاتّفاق على تمديد الآلية الرئيسية لإدخال المساعدات عبر باب الهوى في ظل استخدام موسكو حق الفيتو، وإصرار الأمم المتحدة وغالبية أعضاء المجلس على ضرورة تمديد الآلية سنة واحدة على الأقلّ.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
هيئة تنظيم الإعلام في العراق تحظر على وسائل الإعلام استخدام مصطلح "المثلية الجنسية"
منعت هيئة تنظيم الإعلام في العراق
جميع الشركات الإعلامية العاملة في البلاد بالتوقف عن استخدام مصطلح "المثلية
الجنسية" على أن يحل محله مصطلح " الشذوذ الجنسي".
كما منعت الهيئة جميع شركات الهاتف
والإنترنت المرخصة من جانبها من استخدام مصطلح "الجندر" أو النوع الاجتماعي.
وقال متحدث باسم الحكومة إن
الإجراءات الجديدة لا تزال تحتاج إلى موافقة نهائية حتي يتم تنفيذها.
ولا يجرم العراق المثلية الجنسية
بشكل صريح.
ولكن تم استخدام بنود أخلاقية
فضفاضة في قانون العقوبات العراقي لاستهداف أفراد مجتمع الميم.
وكثفت أحزاب سياسية عراقية كبرى مؤخرًا انتقادها لحقوق مجتمع
الميم.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
مقتل41 مهاجرا إثر غرق قاربهم قبالة سواحل إيطاليا
قال شهود
عيان إن 41 مهاجرا قضوا نحبهم بعد غرق
قاربهم قبالة سواحل جزيرة ميدوزا الإيطالية.
وأبحر
القارب، الذي كان يقل 45 شخصا من بينهم 3 أطفال، من مدينة صفاقس التونسية يوم الخميس
الماضي.
وأدلى 4
ناجون، من كوت ديفوار وغينيا، بشهاداتهم أمام خفر السواحل الإيطاليين.
وكانت
السلطات التونسية قد قالت يوم الإثنين الماضي إنها انتشلت جثث 11 شخصا قبالة سواحل
صفاقس.
وتشهد
سواحل شمال المتوسط موجات من الهجرة غيرة الشرعية لمهاجرين ساعين إلى الوصول إلى
أوروبا.
الاكتئاب: حفنة من المكسرات يوميا قد تقيك الإصابة بالمرض
كشفت دراسة بريطانية أن البالغين وكبار السن ممن يأكلون حفنة من المكسرات يوميًا يشهدون انخفاضًا ملحوظا في معدلات الإصابة بالاكتئاب بنسبة 17 في المئة.
وتناول 30 غراما من المكسرات يوميًا - كالجوز واللوز والكاجو والبندق والفستق - بحسب الدراسة يقلص نسبة الإصابة بمرض الاكتئاب وبالتالي الحاجة إلى مضادات الاكتئاب.
ويعتقد الباحثون أن المكونات المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة التى تحتوى عليها المكسرات قد يكون لها تأثير وقائي على الصحة العقلية والنفسية للبشر.
وخلصت الدراسة إلى هذه النتائج بعد متابعة الحالة النفسية لنصف مليون بريطاني على مدى 12 عاما.
ونشرت الدراسة في دورية " التغذية العلاجية" أو " كلينيكال نيوتريشن".
Getty ImagesCopyright: Getty Images
رياض الشعيبي: استدعت السلطات التونسية اليوم الأربعاء الكاتب والناشط التونسي وهو أحد كبار مسؤولي حركة النهضة للتحقيق معه في اتهامات بالتآمر على الدولة. وكان الشعيبي المستشار السياسي لزعيم الحركة راشد الغنوشي
Social MediaCopyright: Social Media
الاحتباس الحراري: تحالف جديد لحماية البيئة عن طريق الحد من قطع أشجار غابات الأمازون
وقع في البرازيل قادة ثماني دول في أمريكا الجنوبية على إعلان مشترك يضمن وقف قطع الغابات في منطقة الأمازون، وهو إجراء أساسي في مكافحة تغير المناخ.
واتفقت الدول الثماني من أمريكا الجنوبية اليوم الأربعاء على إنشاء تحالف لحظر إزالة الغابات في منطقة الأمازون، تفاديا لتدمير الغابات بطريقة خطيرة تضع العالم في نقطة اللا عودة.
و الدول الثماني التي تشترك في مساحات من الغابات المطيرة، هي: بوليفيا والبرازيل وكولومبيا والإكوادور وغويانا وبيرو وسورينام وفنزويلا.
لكن لم يتم الاتفاق بعد على برنامج محدد للبدء في المشروع.
و استبعد من الوثيقة النهائية للاتفاق اقتراح كولومبي - بدعم من قادة السكان الأصليين - بحظر جميع عمليات التنقيب عن النفط في منطقة الأمازون .
كما فشل الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا ، في إقناع القادة بتبني تعهد بإنهاء جميع عمليات إزالة الغابات في الأمازون بحلول سنة 2030.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
فيضانات الصين: مصرع 33 شخصا بسبب الفيضانات الغزيرة في الصين وفقدان 18 آخرين
أعلنت السلطات الصينية ارتفاع عدد قتلى الفيضانات المرعبة الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي هطلت على العاصمة بكين في الأسبوع الماضي إلى 33 شخصا.
ولا يزال 18 شخصًا على الأقل في عداد المفقودين.
و اجتاح إعصار دوكسوري العاصمة الصينية قبل أن يضرب مقاطعة جيلين الشمالية الشرقية.
ونشرت الصين الآلاف من أفراد الجيش وقوات الطوارئ في المقاطعة مع توقع إعصار ثان قد يضرب المنطقة ذاتها.
وأجلي الآلاف تحسبا للأسوأ .
Getty ImagesCopyright: Getty Images
حريق في نزل لذوي الإعاقة الذهنية في منطقة ألزاس في شرق فرنسا يؤدي إلى مقتل 11 شخصا إضافة إلى أحد الكوادر العاملين معهم
التحقيق مع ثلاثة من وحدة النخبة في الشرطة الفرنسية إثر الشكوك في مقتل شاب من أصول مهاجرة
اعتقلت الشرطة الفرنسية خمسة أفراد من وحدة النخبة للاشتباه بارتباطهم بوفاة شاب خلال مظاهرات الاحتجاج على مقتل فتى من أصول مغربية في مدينة مرسيليا الفرنسية.
وأعلنت النيابة العامة في مرسيليا التحقيق مع ثلاثة منهم في قضية مقتل الشاب محمد بن إدريس الذي توفي خلال مظاهرات بداية شهر يوليو/تموزفي المدينة، عقب مقتل الفتى نائل. وخلال تشريح جثة محمد رُصدت على صدره أثار قد تكون عائدة لرصاص مطاطي. و كثيرا ما تستخدمه الشرطة الفرنسية.
وتوفي بعد أن قيل إنه شعر بتوعك أثناء ركوبه دراجة بخارية في مدينة مرسيليا الساحلية الجنوبية.
ويرجح المدعون أن يكون الشاب قد توفي متأثرا برصاص الشرطة.
و تم الإفراج عن اثنين من ضباط الشرطة بينما لا يزال ثلاثة رهن الاعتقال بسبب الحادث.
ووقعت أعمال شغب في يوليو / تموز عقب إطلاق الشرطة النار على مراهق يتحدر من شمال أفريقيا أثناء توقيفه من قبل شرطة المرور بالقرب من باريس.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
لبنان يتفق مع الأمم المتحدة على تسليمه بيانات اللاجئين السوريين
أعلن وزير الخارجية اللبناني التوصل إلى اتفاق مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة لتسليم بيانات كافة اللاجئين السوريين في لبنان للسلطات اللبنانية.
وكانت تلك المسألة نقطة خلافية كبيرة بين الطرفين، إذ يعتبر لبنان حصوله على تلك البيانات حقا سياديا، بينما تعتبره مفوضية اللاجئين من الخصوصيات وتقول إنها تخشى من استخدام البيانات بطريقة تعرّض اللاجئين للخطر.
وقد أكدت المفوضية أن لبنان التزم في إطار الاتفاق، بعدم استخدام البيانات بشكل يتعارض مع القانون الدولي.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
انقلاب النيجر: نيجيريا لا تستبعد التدخل العسكري لكنه لا يزال الورقة الأخيرة
لم تستبعد نيجيريا الحل العسكري، رغم أن أعضاء مجموعة دول غرب أفريقيا (إيكواس) التي ترأسها، يفضلون الحل الدبلوماسي.
وقال المتحدث باسم الرئيس النيجيري، بولا تينوبو، إن قادة المجموعة الاقتصادية سيناقشون جميع الخيارات عندما يجتمعون يوم غد الخميس.
ومنع المجلس العسكري في النيجر وفدا من الأمم المتحدة والإيكواس والاتحاد الأفريقي من السفر إلى النيجر لإجراء محادثات لأسباب أمنية.
وقال قادة الانقلاب إنهم لا يستطيعون ضمان سلامة الوفود في مواجهة الغضب الشعبي من العقوبات التي تم فرضها.
وعين المجلس العسكري في النيجر رئيسا مدنيا للوزراء تمهيدا لتشكيل حكومة انتقالية في البلاد. وتقلص تلك الخطوات الرغبة في تراجع قادة الانقلاب عن موقفهم وإعادة الرئيس المعزول.
وطالبت مالي وبوركينا فاسو، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالتدخل لمنع أي عمل مسلح على النيجر، قائلة إنه سيكون له عواقب "لا يمكن التنبؤ بها" وسيؤدي إلى تفكك المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
وبدأت النيجير، بحسب تقارير إعلامية التحضير لردع أي تدخل عسكري من قبل دول إيكواس. وكثفت من تعزيزاتها داخل العاصمة نيامي.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
أسعار النفط تنخفض بسبب انكماش ثاني أكبر اقتصاد في العالم
انخفض مؤشر أسعار الاستهلاك في الصين للمرة الأولى منذ أكثر من سنتين.
وأظهرت البيانات الصادرة اليوم الأربعاء أن المؤشر انخفض بمقدار 0.3 في المئة في يوليو/تموز، مقارنة بالعام الماضي.
وتعود الأسباب بحسب بعض الخبراء إلى عوامل عديدة، من بينها أزمة قطاع العقارات وارتفاع معدل البطالة بين الشباب وانعدام الأمن الوظيفي.
وشهد ثاني أكبر اقتصاد في العالم في الأشهر الأخيرة انتعاشا ملحوظا، لكن البيانات التي ظهرت اليوم بينت انخفاض كل من واردات وصادرات البلاد بشكل أكثر من المتوقع.
وشهدت أسعار النفط تراجعا في تعاملات اليوم، إذ زادت المخاوف بشأن توقع تباطؤ الطلب من الصين أكبر مستورد للخام في العالم.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتاً، ليصل سعر البرميل إلى 86 دولاراً. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82.73 دولار للبرميل، بانخفاض 19 سنتاً.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
الحرب في السودان: تفاقم حدة القتال في العاصمة الخرطوم
كثف الجيش السوداني، جهوده لتحقيق مكاسب في العاصمة الخرطوم في جولة من المعارك وصفت بالأعنف منذ بدء الصراع.
وشن الجيش هجمات جوية واستخدم المدفعية الثقيلة، على مدى الأيام السابقة، في محاولة للسيطرة على المناطق والمنافذ التي تستخدمها قوات الدعم السريع طرقا للإمداد العسكري من أم درمان إلى بقية أطراف العاصمة اللتين تشكلان العاصمة الأوسع بحري.
وردت قوات الدعم السريع، بحسب شهود عيان، على مصادر النيران مما أدى إلى اشتباكات عنيفة في الأحياء السكنية وسقوط ضحايا مدنيين ونزوح من استطاع. وقال نشطاء في واحد من أحياء شرق أم درمان إن تسعة مدنيين على الأقل قتلوا في المعارك الأخيرة.
وقالت نقابة أطباء السودان في بيان لها إن أحياء مدينة أم درمان القديمة وكرري قد تعرضت لقصف عنيف بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة، نتج عنه العديد من الوفيات والإصابات.
وتعاني الهيئات الطبية من نقص شديد في الكوادر الجراحية ومستلزمات الطوارئ، والدم من كل الفصائل.
APCopyright: AP
أخبار العالم في سطور
أهلا بكم إلى صفحة الأخبار المباشرة والمتابعة المستمرة لأحداث اليوم الأربعاء.
وفيما يلي أهم عناوين الأخبار كما بدت صباح اليوم:
مقتل 7 في فيضانات في مقاطعة سيتشوان الصينية.
بايدن يعلن أنه سيتوجه إلى فيتنام "قريبا".
روسيا تقول إنها أسقطت مسيّرتين فوق موسكو.
نشر أسماء ومراكز عمل عشرة آلاف ضابط وموظف مدني في دائرة الشرطة في أيرلندا الشمالية - عن طريق الخطأ - على الإنترنت.
علماء بريطانيون يقولون إن حفنة من المكسرات في اليوم تقلص الاكتئاب.
توقعات بانكمش ثاني أكبر اقتصاد في العالم، منذ فبراير 2021، بعد تراجع معدل الاستهلاك في الصين.
تغطية مباشرة
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والآن تنتهي تغطيتنا لأحداث اليوم، نلقاكم غدا
وزير الثقافة اللبناني يطلب من قوات الأمن منع عرض فيلم باربي
أعلن وزير الثقافة اللبناني، محمد وسام المرتضى، أنه طالب السلطات الأمنية بمنع عرض فيلم "باربي" الذي كان من المزمع عرضه قريبا في البلاد بزعم "تعارضه مع القيم الأخلاقية والإيمانية في البلاد".
وقال الوزير إن الفيلم "يروج للشذوذ والتحول الجنسي ويُسوّق فكرةً مؤدّاها رفض وصاية الأب وتوهين دور الأم وتسخيفه والتشكيك بفكرة ضرورة الزواج وبناء الأسرة، وتصويرهما عائقاً أمام التطوّر الذاتي للفرد ولا سيّما للمرأة".
وحقق فيلم باربي وهو من بطولة مارغو روبي وراين غوسلينغ، 53 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة، ليبلغ مجموع عائداته في أميركا الشمالية منذ بدء عرضه في الصالات 459 مليون دولار، و1,03 مليار دولار على مستوى العالم.
ولا تزال إعلانات منشورة عبر الإنترنت تؤكد موعد طرح فيلم "باربي" رسمياً للعرض في الصالات اللبنانية في 31 آب/أغسطس الحالي، بعد تأجيل إطلاقه المقرر أساساً في تموز/يوليو الفائت في مختلف البلدان العربية.
ورغم أن لبنان يُعتبر أكثر تساهلاً مع المثليين مقارنة مع دول عربية أخرى، لكنه شهد خلال السنوات الأخيرة إلغاء نشاطات عدّة داعمة لهم، بضغط من السلطات الدينية على اختلاف طوائفها ومجموعات متطرفة بشكل خاص.
الحرب في السودان: الأمم المتحدة تطالب الجيش والدعم السريع بالسماح للفارين من القتال بالوصول إلى أماكن آمنة دون عوائق
طالبت الأمم المتحدة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بالسماح للفارين من القتال بالوصول إلى أماكن آمنة دون عوائق.
ودعت منسقة الشؤون الإنسانية بالسودان كيلمنتين كويتا طرفي النزاع بتوفير الحماية للفارين، مشيرة إلى أن بعض الفارين منعوا فعليا من الوصول إلى أماكن أكثر أمنا.
وكشفت المسؤولة الأممية عن مقتل عشرات من الفارين من القتال في الخرطوم ودارفور خلال الفترة الماضية.
كما أكدت أن الأشخاص الفارين تعرضوا لمضايقات شملت السرقة والنهب وسوء المعاملة.
وقالت إن عددا كبيرا من اللاجئين من دولتي إثيوبيا وإريتريا الذين يعيشون في الخرطوم يواجهون أوضاعا صعبة في ظل استمرار القتال.
وازدادت في الآونة الأخيرة شدة القتال في العاصمة الخرطوم بين الجيش وقوات الدعم السريع.
صحف عبرية تتحدث عن "تقدم ملحوظ" في المحادثات حول تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية من بينها صحيفة هآرتس نقلا عن مصادر إعلامية أجنبية بأن تقدما ملحوظا طرأ على محادثات التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية.
وبحسب ما جاء في الصحف الإسرائيلية فإن الحديث يدور عن تقديم تنازلات للفلسطينيين دون ذكرها.
وأضافت المصادر الإعلامية بأنه وفي غضون 9 أشهر إلى عام قد يتم التوصل إلى صيغة نهائية للاتفاق.
ولم تؤكد أي مصادر رسمية إسرائيلية هذه الأنباء حتى اللحظة.
ولا تربط البلدين أي علاقة دبلوماسية.
اتفاق بين الامم المتحدة ودمشق حول إيصال المساعدات عبر معبر باب الهوى
أعلنت الأمم المتحدة التوصل إلى اتفاق تفاهم مع الحكومة السورية يتيح إيصال المساعدات لمدة ستة أشهر عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا إلى المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق.
ويثير الاتفاق مخاوف منظمات إنسانية من تراجع قدرتها على تأمين وصول المساعدات .
وطوال السنوات الماضية، شكل باب الهوى المعبر الرئيسي لدخول المساعدات الإنسانية العابرة للحدود من دون موافقة دمشق بموجب قرار صادر من مجلس الأمن الدولي.
وخلال الأسابيع الماضية، نبهت منظمات إنسانية عدة إلى مخاطر مترتبة على السماح لدمشق بالتحكم في إدخال المساعدات خشية حرمان المحتاجين منها.
وكان مجلس الأمن فشل في تموز/يوليو في الاتّفاق على تمديد الآلية الرئيسية لإدخال المساعدات عبر باب الهوى في ظل استخدام موسكو حق الفيتو، وإصرار الأمم المتحدة وغالبية أعضاء المجلس على ضرورة تمديد الآلية سنة واحدة على الأقلّ.
هيئة تنظيم الإعلام في العراق تحظر على وسائل الإعلام استخدام مصطلح "المثلية الجنسية"
منعت هيئة تنظيم الإعلام في العراق جميع الشركات الإعلامية العاملة في البلاد بالتوقف عن استخدام مصطلح "المثلية الجنسية" على أن يحل محله مصطلح " الشذوذ الجنسي".
كما منعت الهيئة جميع شركات الهاتف والإنترنت المرخصة من جانبها من استخدام مصطلح "الجندر" أو النوع الاجتماعي.
وقال متحدث باسم الحكومة إن الإجراءات الجديدة لا تزال تحتاج إلى موافقة نهائية حتي يتم تنفيذها.
ولا يجرم العراق المثلية الجنسية بشكل صريح.
ولكن تم استخدام بنود أخلاقية فضفاضة في قانون العقوبات العراقي لاستهداف أفراد مجتمع الميم.
وكثفت أحزاب سياسية عراقية كبرى مؤخرًا انتقادها لحقوق مجتمع الميم.
مقتل41 مهاجرا إثر غرق قاربهم قبالة سواحل إيطاليا
قال شهود عيان إن 41 مهاجرا قضوا نحبهم بعد غرق قاربهم قبالة سواحل جزيرة ميدوزا الإيطالية.
وأبحر القارب، الذي كان يقل 45 شخصا من بينهم 3 أطفال، من مدينة صفاقس التونسية يوم الخميس الماضي.
وأدلى 4 ناجون، من كوت ديفوار وغينيا، بشهاداتهم أمام خفر السواحل الإيطاليين.
وكانت السلطات التونسية قد قالت يوم الإثنين الماضي إنها انتشلت جثث 11 شخصا قبالة سواحل صفاقس.
وتشهد سواحل شمال المتوسط موجات من الهجرة غيرة الشرعية لمهاجرين ساعين إلى الوصول إلى أوروبا.
الاكتئاب: حفنة من المكسرات يوميا قد تقيك الإصابة بالمرض
كشفت دراسة بريطانية أن البالغين وكبار السن ممن يأكلون حفنة من المكسرات يوميًا يشهدون انخفاضًا ملحوظا في معدلات الإصابة بالاكتئاب بنسبة 17 في المئة.
وتناول 30 غراما من المكسرات يوميًا - كالجوز واللوز والكاجو والبندق والفستق - بحسب الدراسة يقلص نسبة الإصابة بمرض الاكتئاب وبالتالي الحاجة إلى مضادات الاكتئاب.
ويعتقد الباحثون أن المكونات المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة التى تحتوى عليها المكسرات قد يكون لها تأثير وقائي على الصحة العقلية والنفسية للبشر.
وخلصت الدراسة إلى هذه النتائج بعد متابعة الحالة النفسية لنصف مليون بريطاني على مدى 12 عاما.
ونشرت الدراسة في دورية " التغذية العلاجية" أو " كلينيكال نيوتريشن".
رياض الشعيبي: استدعت السلطات التونسية اليوم الأربعاء الكاتب والناشط التونسي وهو أحد كبار مسؤولي حركة النهضة للتحقيق معه في اتهامات بالتآمر على الدولة. وكان الشعيبي المستشار السياسي لزعيم الحركة راشد الغنوشي
الاحتباس الحراري: تحالف جديد لحماية البيئة عن طريق الحد من قطع أشجار غابات الأمازون
وقع في البرازيل قادة ثماني دول في أمريكا الجنوبية على إعلان مشترك يضمن وقف قطع الغابات في منطقة الأمازون، وهو إجراء أساسي في مكافحة تغير المناخ.
واتفقت الدول الثماني من أمريكا الجنوبية اليوم الأربعاء على إنشاء تحالف لحظر إزالة الغابات في منطقة الأمازون، تفاديا لتدمير الغابات بطريقة خطيرة تضع العالم في نقطة اللا عودة.
و الدول الثماني التي تشترك في مساحات من الغابات المطيرة، هي: بوليفيا والبرازيل وكولومبيا والإكوادور وغويانا وبيرو وسورينام وفنزويلا.
لكن لم يتم الاتفاق بعد على برنامج محدد للبدء في المشروع.
و استبعد من الوثيقة النهائية للاتفاق اقتراح كولومبي - بدعم من قادة السكان الأصليين - بحظر جميع عمليات التنقيب عن النفط في منطقة الأمازون .
كما فشل الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا ، في إقناع القادة بتبني تعهد بإنهاء جميع عمليات إزالة الغابات في الأمازون بحلول سنة 2030.
فيضانات الصين: مصرع 33 شخصا بسبب الفيضانات الغزيرة في الصين وفقدان 18 آخرين
أعلنت السلطات الصينية ارتفاع عدد قتلى الفيضانات المرعبة الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي هطلت على العاصمة بكين في الأسبوع الماضي إلى 33 شخصا.
ولا يزال 18 شخصًا على الأقل في عداد المفقودين.
و اجتاح إعصار دوكسوري العاصمة الصينية قبل أن يضرب مقاطعة جيلين الشمالية الشرقية.
ونشرت الصين الآلاف من أفراد الجيش وقوات الطوارئ في المقاطعة مع توقع إعصار ثان قد يضرب المنطقة ذاتها.
وأجلي الآلاف تحسبا للأسوأ .
حريق في نزل لذوي الإعاقة الذهنية في منطقة ألزاس في شرق فرنسا يؤدي إلى مقتل 11 شخصا إضافة إلى أحد الكوادر العاملين معهم
التحقيق مع ثلاثة من وحدة النخبة في الشرطة الفرنسية إثر الشكوك في مقتل شاب من أصول مهاجرة
اعتقلت الشرطة الفرنسية خمسة أفراد من وحدة النخبة للاشتباه بارتباطهم بوفاة شاب خلال مظاهرات الاحتجاج على مقتل فتى من أصول مغربية في مدينة مرسيليا الفرنسية.
وأعلنت النيابة العامة في مرسيليا التحقيق مع ثلاثة منهم في قضية مقتل الشاب محمد بن إدريس الذي توفي خلال مظاهرات بداية شهر يوليو/تموزفي المدينة، عقب مقتل الفتى نائل. وخلال تشريح جثة محمد رُصدت على صدره أثار قد تكون عائدة لرصاص مطاطي. و كثيرا ما تستخدمه الشرطة الفرنسية.
وتوفي بعد أن قيل إنه شعر بتوعك أثناء ركوبه دراجة بخارية في مدينة مرسيليا الساحلية الجنوبية.
ويرجح المدعون أن يكون الشاب قد توفي متأثرا برصاص الشرطة.
و تم الإفراج عن اثنين من ضباط الشرطة بينما لا يزال ثلاثة رهن الاعتقال بسبب الحادث.
ووقعت أعمال شغب في يوليو / تموز عقب إطلاق الشرطة النار على مراهق يتحدر من شمال أفريقيا أثناء توقيفه من قبل شرطة المرور بالقرب من باريس.
لبنان يتفق مع الأمم المتحدة على تسليمه بيانات اللاجئين السوريين
أعلن وزير الخارجية اللبناني التوصل إلى اتفاق مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة لتسليم بيانات كافة اللاجئين السوريين في لبنان للسلطات اللبنانية.
وكانت تلك المسألة نقطة خلافية كبيرة بين الطرفين، إذ يعتبر لبنان حصوله على تلك البيانات حقا سياديا، بينما تعتبره مفوضية اللاجئين من الخصوصيات وتقول إنها تخشى من استخدام البيانات بطريقة تعرّض اللاجئين للخطر.
وقد أكدت المفوضية أن لبنان التزم في إطار الاتفاق، بعدم استخدام البيانات بشكل يتعارض مع القانون الدولي.
انقلاب النيجر: نيجيريا لا تستبعد التدخل العسكري لكنه لا يزال الورقة الأخيرة
لم تستبعد نيجيريا الحل العسكري، رغم أن أعضاء مجموعة دول غرب أفريقيا (إيكواس) التي ترأسها، يفضلون الحل الدبلوماسي.
وقال المتحدث باسم الرئيس النيجيري، بولا تينوبو، إن قادة المجموعة الاقتصادية سيناقشون جميع الخيارات عندما يجتمعون يوم غد الخميس.
ومنع المجلس العسكري في النيجر وفدا من الأمم المتحدة والإيكواس والاتحاد الأفريقي من السفر إلى النيجر لإجراء محادثات لأسباب أمنية.
وقال قادة الانقلاب إنهم لا يستطيعون ضمان سلامة الوفود في مواجهة الغضب الشعبي من العقوبات التي تم فرضها.
وعين المجلس العسكري في النيجر رئيسا مدنيا للوزراء تمهيدا لتشكيل حكومة انتقالية في البلاد. وتقلص تلك الخطوات الرغبة في تراجع قادة الانقلاب عن موقفهم وإعادة الرئيس المعزول.
وطالبت مالي وبوركينا فاسو، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالتدخل لمنع أي عمل مسلح على النيجر، قائلة إنه سيكون له عواقب "لا يمكن التنبؤ بها" وسيؤدي إلى تفكك المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
وبدأت النيجير، بحسب تقارير إعلامية التحضير لردع أي تدخل عسكري من قبل دول إيكواس. وكثفت من تعزيزاتها داخل العاصمة نيامي.
أسعار النفط تنخفض بسبب انكماش ثاني أكبر اقتصاد في العالم
انخفض مؤشر أسعار الاستهلاك في الصين للمرة الأولى منذ أكثر من سنتين.
وأظهرت البيانات الصادرة اليوم الأربعاء أن المؤشر انخفض بمقدار 0.3 في المئة في يوليو/تموز، مقارنة بالعام الماضي.
وتعود الأسباب بحسب بعض الخبراء إلى عوامل عديدة، من بينها أزمة قطاع العقارات وارتفاع معدل البطالة بين الشباب وانعدام الأمن الوظيفي.
وشهد ثاني أكبر اقتصاد في العالم في الأشهر الأخيرة انتعاشا ملحوظا، لكن البيانات التي ظهرت اليوم بينت انخفاض كل من واردات وصادرات البلاد بشكل أكثر من المتوقع.
وشهدت أسعار النفط تراجعا في تعاملات اليوم، إذ زادت المخاوف بشأن توقع تباطؤ الطلب من الصين أكبر مستورد للخام في العالم.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتاً، ليصل سعر البرميل إلى 86 دولاراً. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82.73 دولار للبرميل، بانخفاض 19 سنتاً.
الحرب في السودان: تفاقم حدة القتال في العاصمة الخرطوم
كثف الجيش السوداني، جهوده لتحقيق مكاسب في العاصمة الخرطوم في جولة من المعارك وصفت بالأعنف منذ بدء الصراع.
وشن الجيش هجمات جوية واستخدم المدفعية الثقيلة، على مدى الأيام السابقة، في محاولة للسيطرة على المناطق والمنافذ التي تستخدمها قوات الدعم السريع طرقا للإمداد العسكري من أم درمان إلى بقية أطراف العاصمة اللتين تشكلان العاصمة الأوسع بحري.
وردت قوات الدعم السريع، بحسب شهود عيان، على مصادر النيران مما أدى إلى اشتباكات عنيفة في الأحياء السكنية وسقوط ضحايا مدنيين ونزوح من استطاع. وقال نشطاء في واحد من أحياء شرق أم درمان إن تسعة مدنيين على الأقل قتلوا في المعارك الأخيرة.
وقالت نقابة أطباء السودان في بيان لها إن أحياء مدينة أم درمان القديمة وكرري قد تعرضت لقصف عنيف بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة، نتج عنه العديد من الوفيات والإصابات.
وتعاني الهيئات الطبية من نقص شديد في الكوادر الجراحية ومستلزمات الطوارئ، والدم من كل الفصائل.
أخبار العالم في سطور
أهلا بكم إلى صفحة الأخبار المباشرة والمتابعة المستمرة لأحداث اليوم الأربعاء.
وفيما يلي أهم عناوين الأخبار كما بدت صباح اليوم: