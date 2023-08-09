صحف عبرية تتحدث عن "تقدم ملحوظ في المحادثات بين إسرائيل والسعودية"، ووزير الثقافة اللبناني يطلب منع عرض فيلم باربي لـ"تعارضه مع القيم الأخلاقية"

أعلن وزير الثقافة اللبناني، محمد وسام المرتضى، أنه طالب السلطات الأمنية بمنع عرض فيلم "باربي" الذي كان من المزمع عرضه قريبا في البلاد بزعم "تعارضه مع القيم الأخلاقية والإيمانية في البلاد".

وقال الوزير إن الفيلم "يروج للشذوذ والتحول الجنسي ويُسوّق فكرةً مؤدّاها رفض وصاية الأب وتوهين دور الأم وتسخيفه والتشكيك بفكرة ضرورة الزواج وبناء الأسرة، وتصويرهما عائقاً أمام التطوّر الذاتي للفرد ولا سيّما للمرأة".

وحقق فيلم باربي وهو من بطولة مارغو روبي وراين غوسلينغ، 53 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة، ليبلغ مجموع عائداته في أميركا الشمالية منذ بدء عرضه في الصالات 459 مليون دولار، و1,03 مليار دولار على مستوى العالم.

ولا تزال إعلانات منشورة عبر الإنترنت تؤكد موعد طرح فيلم "باربي" رسمياً للعرض في الصالات اللبنانية في 31 آب/أغسطس الحالي، بعد تأجيل إطلاقه المقرر أساساً في تموز/يوليو الفائت في مختلف البلدان العربية.

ورغم أن لبنان يُعتبر أكثر تساهلاً مع المثليين مقارنة مع دول عربية أخرى، لكنه شهد خلال السنوات الأخيرة إلغاء نشاطات عدّة داعمة لهم، بضغط من السلطات الدينية على اختلاف طوائفها ومجموعات متطرفة بشكل خاص.