دمشق تعلن مقتل 4 عسكريين سوريين في هجوم إسرائيلي، وأرامكو السعودية تسجل تراجعا في الأرباح بنسبة 38 في المئة

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية وفاة فتى يبلغ من العمر 17 عاما، متأثرا بجروح أصيب بها خلال مواجهات وقعت مع القوات الإسرائيلية، في بلدة سلواد شمال شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة قبل عدة أيام.

وكانت مصادر فلسطينية قد قالت في وقت سابق إن الفتى كان قد أصيب برصاصتين في الصدر والبطن.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه ناشطون فلسطينيون أن الجيش الإسرائيلي اعتقل 13 فلسطينياً من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وكانت القوات الإسرائيلية، قد اقتحمت مدينة جنين شمال الضفة، فجر اليوم، من حاجز الجلمة، بأكثر من 20 آلية عسكرية، وسط مواجهات واشتباكات.

وقالت مجموعة "كتيبة جنين" المسلحة التابعة لـ "سرايا القدس"، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، إن مسلحيها استهدفوا الآليات العسكرية الإسرائيلية في منطقة المراح، بوابل كثيف من الرصاص.