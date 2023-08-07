دمشق تعلن مقتل 4 عسكريين سوريين في هجوم إسرائيلي، وأرامكو السعودية تسجل تراجعا في الأرباح بنسبة 38 في المئة

وزارة الصحة الفلسطينية تفيد بوفاة فتى متأثرا بجروح أصيب بها خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية
أكدت وزارة الصحة الفلسطينية وفاة فتى
يبلغ من العمر 17 عاما، متأثرا بجروح أصيب بها خلال مواجهات وقعت مع القوات
الإسرائيلية، في بلدة سلواد شمال شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة قبل عدة
أيام.
وكانت مصادر فلسطينية قد قالت في وقت
سابق إن الفتى كان قد أصيب برصاصتين في الصدر والبطن.
يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه ناشطون فلسطينيون
أن الجيش الإسرائيلي اعتقل 13 فلسطينياً من
مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.
وكانت القوات الإسرائيلية، قد اقتحمت مدينة جنين شمال الضفة، فجر اليوم، من
حاجز الجلمة، بأكثر من 20 آلية عسكرية، وسط مواجهات واشتباكات.
وقالت مجموعة "كتيبة جنين" المسلحة التابعة لـ "سرايا
القدس"، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، إن مسلحيها استهدفوا الآليات
العسكرية الإسرائيلية في منطقة المراح، بوابل كثيف من الرصاص.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
أرامكو: الشركة السعودية تعلن تراجع أرباحها ربع السنوية بمقدار 38 في المئة
قالت شركة الطاقة السعودية أرامكو أنها حققت في الربع
الثاني من العام الجاري أرباحا وصلت إلى 30.08 مليار دولار، ما يشكل تراجعا بقيمة
38 بالمئة مقارنة بما حققته الشركة في الفترة ذاتها في العام الماضي.
وأشارت الشركة إلى أن التراجع يعكس "تأثير
انخفاض أسعار النفط الخام، وضعف هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات".
وكانت أسعار النفط فد ارتفعت بشكل كبير في العام الماضي
عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.
ويبلغ
إنتاج السعودية اليومي من النفط تسعة ملايين برميل حاليا، وهو أقل بكثير من طاقتها
القصوى البالغة 12 مليون برميل يوميًا.
ReutersCopyright: Reuters
وسائل إعلام رسمية سورية تفيد بمقتل 4 عسكريين سوريين في غارة إسرائيلية على محيط دمشق
أفادت وسائل إعلام رسمية سورية بمقتل 4 عسكريين
سوريين في غارة إسرائيلية على محيط العاصمة دمشق.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر
عسكري في وزارة الدفاع قوله إن الغارة وقعت في الساعات الأولى من صباح اليوم
وأسفرت أيضا عن إصابة أربعة أشخاص بجروح ووقوع
بعض الخسائر المادية.
ولم يصدر بعد أي تعليق من قبل إسرائيل، التي شنت خلال
الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا، طالت مواقع للجيش السوري وأهدافا
إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرّقة.
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وزارة الصحة الفلسطينية تفيد بوفاة فتى متأثرا بجروح أصيب بها خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية
أكدت وزارة الصحة الفلسطينية وفاة فتى يبلغ من العمر 17 عاما، متأثرا بجروح أصيب بها خلال مواجهات وقعت مع القوات الإسرائيلية، في بلدة سلواد شمال شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة قبل عدة أيام.
وكانت مصادر فلسطينية قد قالت في وقت سابق إن الفتى كان قد أصيب برصاصتين في الصدر والبطن.
يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه ناشطون فلسطينيون أن الجيش الإسرائيلي اعتقل 13 فلسطينياً من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.
وكانت القوات الإسرائيلية، قد اقتحمت مدينة جنين شمال الضفة، فجر اليوم، من حاجز الجلمة، بأكثر من 20 آلية عسكرية، وسط مواجهات واشتباكات.
وقالت مجموعة "كتيبة جنين" المسلحة التابعة لـ "سرايا القدس"، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، إن مسلحيها استهدفوا الآليات العسكرية الإسرائيلية في منطقة المراح، بوابل كثيف من الرصاص.
أرامكو: الشركة السعودية تعلن تراجع أرباحها ربع السنوية بمقدار 38 في المئة
قالت شركة الطاقة السعودية أرامكو أنها حققت في الربع الثاني من العام الجاري أرباحا وصلت إلى 30.08 مليار دولار، ما يشكل تراجعا بقيمة 38 بالمئة مقارنة بما حققته الشركة في الفترة ذاتها في العام الماضي.
وأشارت الشركة إلى أن التراجع يعكس "تأثير انخفاض أسعار النفط الخام، وضعف هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات".
وكانت أسعار النفط فد ارتفعت بشكل كبير في العام الماضي عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.
ويبلغ إنتاج السعودية اليومي من النفط تسعة ملايين برميل حاليا، وهو أقل بكثير من طاقتها القصوى البالغة 12 مليون برميل يوميًا.
وسائل إعلام رسمية سورية تفيد بمقتل 4 عسكريين سوريين في غارة إسرائيلية على محيط دمشق
أفادت وسائل إعلام رسمية سورية بمقتل 4 عسكريين سوريين في غارة إسرائيلية على محيط العاصمة دمشق.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري في وزارة الدفاع قوله إن الغارة وقعت في الساعات الأولى من صباح اليوم وأسفرت أيضا عن إصابة أربعة أشخاص بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.
ولم يصدر بعد أي تعليق من قبل إسرائيل، التي شنت خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا، طالت مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرّقة.